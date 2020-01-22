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Chuva no ES

Novas fotos mostram deslizamento que matou idosos em Alfredo Chaves

Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa moravam no bairro Cachoeirinha, e a casa onde estavam foi atingida por um deslizamento de terra na última sexta-feira (17); a Defesa Civil divulgou novas imagens do local; veja

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 22:13
O casal de idosos Antonia Belarmino e Osvaldo Barbosa morreu soterrado em Alfredo Chaves Crédito: Arquivo pessoal
Novas imagens divulgadas pela Defesa Civil de Alfredo Chaves mostram o local onde um casal de idosos morreu soterrado após as fortes chuvas na noite de sexta-feira (17). Eles moravam no bairro Cachoeirinha, e a casa onde estavam foi atingida por um deslizamento de terra. As vítimas foram identificadas como Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa, e os corpos foram encontrados somente na tarde de domingo (19).
> CHUVA NO ES | A cobertura completa

Local do desabamento onde casal de idosos morreu em Alfredo Chaves

O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento do deslizamento. Ele foi socorrido e levado para um hospital de Vitória com algumas escoriações. O rapaz recebeu alta no último sábado (18). 
Luan da Silva Barbosa sobreviveu a soterramento em Alfredo Chaves Crédito: TV Gazeta
Em entrevista à reportagem de A GazetaLuan lamentou a morte dos avós e disse que agora é recomeçar. "É bola para frente, conquistar tudo de novo, porque perdemos tudo também", afirmou Luan, ao sair do hospital. Ele teve ferimentos nos ombros, nos tornozelos e nos braços, mas passa bem.
"Foi um recomeço. Graças a Deus eu pude sair desse acidente, pena que meus avós não conseguiram, não tiveram a mesma sorte que eu"
Luan da Silva Barbosa - Funcionário público
Noiva do funcionário público, Jessica Trarbach, de 27 anos, que mora em Marechal Floriano, esteve na unidade para acompanhar a saída do rapaz. Ela contou que o deslizamento ocorreu por volta das 23h daquela sexta-feira (17). Luan foi resgatado por vizinhos e familiares e não ficou muito tempo sob os escombros.

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