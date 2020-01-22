Novas fotos mostram deslizamento que matou idosos em Alfredo Chaves

O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento do deslizamento. Ele foi socorrido e levado para um hospital de Vitória com algumas escoriações. O rapaz recebeu alta no último sábado (18).

"Foi um recomeço. Graças a Deus eu pude sair desse acidente, pena que meus avós não conseguiram, não tiveram a mesma sorte que eu"

Noiva do funcionário público, Jessica Trarbach, de 27 anos, que mora em Marechal Floriano, esteve na unidade para acompanhar a saída do rapaz. Ela contou que o deslizamento ocorreu por volta das 23h daquela sexta-feira (17). Luan foi resgatado por vizinhos e familiares e não ficou muito tempo sob os escombros.