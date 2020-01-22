Novas fotos mostram deslizamento que matou idosos em Alfredo Chaves

Novas imagens divulgadas pela Defesa Civil de Alfredo Chaves mostram o local onde um casal de idosos morreu soterrado após as fortes chuvas na noite de sexta-feira (17). Eles moravam no bairro Cachoeirinha, e a casa onde estavam foi atingida por um deslizamento de terra. As vítimas foram identificadas como Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa, e os corpos foram encontrados somente na tarde de domingo (19).
Local do desabamento onde casal de idosos morreu em Alfredo Chaves
O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento do deslizamento. Ele foi socorrido e levado para um hospital de Vitória com algumas escoriações. O rapaz recebeu alta no último sábado (18).
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Luan lamentou a morte dos avós e disse que agora é recomeçar. "É bola para frente, conquistar tudo de novo, porque perdemos tudo também", afirmou Luan, ao sair do hospital. Ele teve ferimentos nos ombros, nos tornozelos e nos braços, mas passa bem.
"Foi um recomeço. Graças a Deus eu pude sair desse acidente, pena que meus avós não conseguiram, não tiveram a mesma sorte que eu"
Noiva do funcionário público, Jessica Trarbach, de 27 anos, que mora em Marechal Floriano, esteve na unidade para acompanhar a saída do rapaz. Ela contou que o deslizamento ocorreu por volta das 23h daquela sexta-feira (17). Luan foi resgatado por vizinhos e familiares e não ficou muito tempo sob os escombros.