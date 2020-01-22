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Noroeste do ES

Colatina registra maior nível de chuva do ES em 24 horas

O previsto para todo o mês é de 300 mm a 500 mm no município, segundo a prefeitura. Em 11 cidades das regiões Norte e Noroeste, o acumulado de chuva chegou a 740 milímetros

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 12:03
Moradores registraram ruas alagadas no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina Crédito: Internauta
O município de Colatina, na região Noroeste do Estado, registrou, em 24 horas  das 6h de terça-feira (21) às 6h desta quarta-feira (22)  o maior nível de chuva em todo o Espírito Santo, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. Foram cerca de 100 milímetros, e o esperado para todo o mês é de 300 a 500 milímetros, segundo a prefeitura.
A lista divulgada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra ainda que os municípios de Mantenópolis, Linhares, Rio Bananal e Marilândia também registraram chuva forte. Em 11 cidades das regiões Norte e Noroeste que integram a lista, o acumulado de chuva chegou a 740 milímetros.
De acordo com a Defesa Civil de Colatina, apesar do alto nível de chuva registrado na cidade não houve ocorrência até o momento. A situação continua sendo monitorada no município. No bairro Carlos Germano Naumann algumas ruas ficaram alagadas.

MORADORES PREOCUPADOS

A chuva forte que atingiu a cidade de Colatina deixou moradores dos bairros São Braz e Nossa Senhora Aparecida com medo. A região é considerada área de risco por conta dos barrancos sem nenhum muro de contenção.
Em entrevista à TV Gazeta, a costureira Fátima Suely revela a preocupação dos moradores, que temem que o barranco possa cair. Ninguém vem olhar. Estamos aqui abandonados. Só temos promessas e nada está resolvendo. Três moradores já saíram daqui com medo da chuva, ressalta.
Nos bairros São Braz e Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, barrancos estão deixando os moradores preocupados  Crédito: TV Gazeta/Reprodução

BARRA DE SÃO FRANCISCO

De acordo com a Prefeitura de Barra de São Francisco, choveu forte no município durante a madrugada. Segundo a Defesa Civil municipal foram registrados 60 milímetros. Até o momento, o departamento não recebeu chamado e não registrou deslizamentos de encostas ou pontos de alagamentos no município.

LISTA COM MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA EM 24H

Colatina - 100,66 mm
Mantenópolis - 94,36 mm
Linhares - 93,6 mm
Rio Bananal - 78 mm
Marilândia - 66 mm
São Mateus - 63,8 mm
São Domingos Do Norte - 63,66 mm
Governador Lindenberg - 56,68 mm
Venda Nova do Imigrante - 44 mm
Barra De São Francisco - 42,83 mm
Pancas - 40,52 mm
Aracruz - 39,96 mm
Vila Velha - 39,74 mm
Cariacica - 38,56 mm
Conceição do Castelo - 32,4 mm

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