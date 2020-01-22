Colatina registra maior nível de chuva do ES em 24 horas

Moradores registraram ruas alagadas no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina Crédito: Internauta

O município de Colatina, na região Noroeste do Estado, registrou, em 24 horas  das 6h de terça-feira (21) às 6h desta quarta-feira (22)  o maior nível de chuva em todo o Espírito Santo, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. Foram cerca de 100 milímetros, e o esperado para todo o mês é de 300 a 500 milímetros, segundo a prefeitura.

A lista divulgada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra ainda que os municípios de Mantenópolis, Linhares, Rio Bananal e Marilândia também registraram chuva forte. Em 11 cidades das regiões Norte e Noroeste que integram a lista, o acumulado de chuva chegou a 740 milímetros.

De acordo com a Defesa Civil de Colatina, apesar do alto nível de chuva registrado na cidade não houve ocorrência até o momento. A situação continua sendo monitorada no município. No bairro Carlos Germano Naumann algumas ruas ficaram alagadas.

MORADORES PREOCUPADOS

A chuva forte que atingiu a cidade de Colatina deixou moradores dos bairros São Braz e Nossa Senhora Aparecida com medo. A região é considerada área de risco por conta dos barrancos sem nenhum muro de contenção.

Em entrevista à TV Gazeta, a costureira Fátima Suely revela a preocupação dos moradores, que temem que o barranco possa cair. Ninguém vem olhar. Estamos aqui abandonados. Só temos promessas e nada está resolvendo. Três moradores já saíram daqui com medo da chuva, ressalta.

Nos bairros São Braz e Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, barrancos estão deixando os moradores preocupados Crédito: TV Gazeta/Reprodução

BARRA DE SÃO FRANCISCO

De acordo com a Prefeitura de Barra de São Francisco, choveu forte no município durante a madrugada. Segundo a Defesa Civil municipal foram registrados 60 milímetros. Até o momento, o departamento não recebeu chamado e não registrou deslizamentos de encostas ou pontos de alagamentos no município.

LISTA COM MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA EM 24H

Colatina - 100,66 mm

Mantenópolis - 94,36 mm

Linhares - 93,6 mm

Rio Bananal - 78 mm

Marilândia - 66 mm

São Mateus - 63,8 mm

São Domingos Do Norte - 63,66 mm

Governador Lindenberg - 56,68 mm

Venda Nova do Imigrante - 44 mm

Barra De São Francisco - 42,83 mm

Pancas - 40,52 mm

Aracruz - 39,96 mm

Vila Velha - 39,74 mm

Cariacica - 38,56 mm