Trecho da BR 101 fica alagado após queda de barreira em Pedro Canário Crédito: Endrio Cezati

Motoristas que passaram no Km 18 rodovia BR 101, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (27), ficaram impressionados com a quantidade de água que ficou acumulada na pista, próximo à ponte que divide as cidades de Pedro Canário e Conceição da Barra.

Em um vídeo feito pelo motorista Endrio Cezati, é possível ver uma grande quantidade de água descendo por um barranco em direção à pista. Logo em seguida, carros passam pela água com dificuldade.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou por meio de nota que houve registro de chuva forte em Pedro Canário, mas que o rio não chegou a transbordar. Equipes foram acionadas ao local e assim que a água baixou, iniciaram os serviços de conservação e limpeza na pista. O tráfego não chegou a ser interditado.

A concessionária ressaltou ainda que todo o trecho da rodovia no Espírito Santo está sendo monitorado desde o início das chuvas no Estado, principalmente nos municípios mais afetados que são cortados pela BR 101.