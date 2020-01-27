Trecho da BR 101 fica alagado após queda de barreira em Pedro Canário

Motoristas que passaram no Km 18 rodovia BR 101, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (27), ficaram impressionados com a quantidade de água que ficou acumulada na pista, próximo à ponte que divide as cidades de Pedro Canário e Conceição da Barra.
Em um vídeo feito pelo motorista Endrio Cezati, é possível ver uma grande quantidade de água descendo por um barranco em direção à pista. Logo em seguida, carros passam pela água com dificuldade.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou por meio de nota que houve registro de chuva forte em Pedro Canário, mas que o rio não chegou a transbordar. Equipes foram acionadas ao local e assim que a água baixou, iniciaram os serviços de conservação e limpeza na pista. O tráfego não chegou a ser interditado.
A concessionária ressaltou ainda que todo o trecho da rodovia no Espírito Santo está sendo monitorado desde o início das chuvas no Estado, principalmente nos municípios mais afetados que são cortados pela BR 101.
Além disso, equipes estão preparadas para realizar atendimentos emergenciais. As ações são realizadas para garantir segurança e trafegabilidade aos usuários. A empresa orienta ainda que em casos de emergência, os usuários podem acionar recursos por meio do 0800 7701 101. O canal funciona todos os dias durante 24 horas.