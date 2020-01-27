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Trecho da BR 101 fica alagado após queda de barreira em Pedro Canário

Apesar da quantidade de água acumulada na pista, não houve registro de interdições na rodovia; veja vídeo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:17
Trecho da BR 101 fica alagado após queda de barreira em Pedro Canário Crédito: Endrio Cezati
Motoristas que passaram no Km 18 rodovia BR 101, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (27), ficaram impressionados com a quantidade de água que ficou acumulada na pista, próximo à ponte que divide as cidades de Pedro Canário e Conceição da Barra.
Em um vídeo feito pelo motorista Endrio Cezati, é possível ver uma grande quantidade de água descendo por um barranco em direção à pista. Logo em seguida, carros passam pela água com dificuldade.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou por meio de nota que houve registro de chuva forte em Pedro Canário, mas que o rio não chegou a transbordar. Equipes foram acionadas ao local e assim que a água baixou, iniciaram os serviços de conservação e limpeza na pista. O tráfego não chegou a ser interditado.
A concessionária ressaltou ainda que todo o trecho da rodovia no Espírito Santo está sendo monitorado desde o início das chuvas no Estado, principalmente nos municípios mais afetados que são cortados pela BR 101.

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Além disso, equipes estão preparadas para realizar atendimentos emergenciais. As ações são realizadas para garantir segurança e trafegabilidade aos usuários. A empresa orienta ainda que em casos de emergência, os usuários podem acionar recursos por meio do 0800 7701 101. O canal funciona todos os dias durante 24 horas.

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