Casagrande: reconstrução de cidades do ES deve custar R$ 500 milhões

Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Lucas Knupp

Your browser does not support the audio element. Reconstrução de cidades do ES deve custar 500 milhões de reais

A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões. A estimativa é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB)

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De acordo com chefe do Executivo Estadual, serão necessárias a construção de 600 a 800 casas e de cerca de 300 pontes. Além de alagamentos, deslizamentos de terra, pontes e estradas destruídas, há registro de nove mortes.

Dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgados em relatório no início da manhã desta terça-feira (28), apontam que 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 cidades, de Norte a Sul do Estado.

Na manhã desta terça-feira (28), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Casagrande anunciou que vai passar o dia em reunião com prefeitos da região do Sul e coordenadores das Defesas Civis municipais. Ele terá compromissos em Iúna, Guaçuí, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.

O governador explicou que os encontros servirão para orientar os municípios a produzir os relatórios que atestam os impactos da chuva que serão encaminhados ao governo federal, além de tranquilizar e acompanhar os trabalhos de limpeza e reorganização.

Na próxima quinta-feira (30), o governo estadual apresenta o relatório dos prejuízos causados pela chuva no Espírito Santo ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira