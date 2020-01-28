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Estragos da chuva

Casagrande: reconstrução de cidades do ES deve custar R$ 500 milhões

Em entrevista ao Bom Dia ES, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que o relatório dos prejuízos nos municípios atingidos pelo temporal será apresentado ao governo federal na quinta-feira (30)

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 09:56
Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Lucas Knupp
Reconstrução de cidades do ES deve custar 500 milhões de reais
A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões. A estimativa é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

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Cidade por cidade, a situação dos municípios atingidos pela chuva no ES

De acordo com chefe do Executivo Estadual, serão necessárias a construção de 600 a 800 casas e de cerca de 300 pontes. Além de alagamentos, deslizamentos de terra, pontes e estradas destruídas, há registro de nove mortes.
Dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgados em relatório no início da manhã desta terça-feira (28), apontam que 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 cidades, de Norte a Sul do Estado.

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Vídeo: os impactos da chuva pelo ES, as causas e o que pode mudar

Na manhã desta terça-feira (28), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Casagrande anunciou que vai passar o dia em reunião com prefeitos da região do Sul e coordenadores das Defesas Civis municipais. Ele terá compromissos em Iúna, Guaçuí, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.
O governador explicou que os encontros servirão para orientar os municípios a produzir os relatórios que atestam os impactos da chuva que serão encaminhados ao governo federal, além de tranquilizar e acompanhar os trabalhos de limpeza e reorganização.
Na próxima quinta-feira (30), o governo estadual apresenta o relatório dos prejuízos causados pela chuva no Espírito Santo ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira
A quantidade de recurso que vamos precisar, saberemos na quinta-feira. Para construir pontes, casas, infraestrutura urbana e rodoviária, certamente esse valor já está alcançando R$ 500 milhões. Se o governo puder colaborar com a metade desse valor, será muito bom", pontuou Casagrande.

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