Casagrande: reconstrução de cidades do ES deve custar R$ 500 milhões

Reconstrução de cidades do ES deve custar 500 milhões de reais
A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões. A estimativa é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
De acordo com chefe do Executivo Estadual, serão necessárias a construção de 600 a 800 casas e de cerca de 300 pontes. Além de alagamentos, deslizamentos de terra, pontes e estradas destruídas, há registro de nove mortes.
Dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgados em relatório no início da manhã desta terça-feira (28), apontam que 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 cidades, de Norte a Sul do Estado.
Na manhã desta terça-feira (28), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Casagrande anunciou que vai passar o dia em reunião com prefeitos da região do Sul e coordenadores das Defesas Civis municipais. Ele terá compromissos em Iúna, Guaçuí, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.
O governador explicou que os encontros servirão para orientar os municípios a produzir os relatórios que atestam os impactos da chuva que serão encaminhados ao governo federal, além de tranquilizar e acompanhar os trabalhos de limpeza e reorganização.
Na próxima quinta-feira (30), o governo estadual apresenta o relatório dos prejuízos causados pela chuva no Espírito Santo ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
A quantidade de recurso que vamos precisar, saberemos na quinta-feira. Para construir pontes, casas, infraestrutura urbana e rodoviária, certamente esse valor já está alcançando R$ 500 milhões. Se o governo puder colaborar com a metade desse valor, será muito bom", pontuou Casagrande.