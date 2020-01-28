Cidade por cidade, a situação dos municípios atingidos pela chuva no ES

As chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas semanas já causaram estragos em vários municípios. Entre alagamentos, deslizamentos de terra, pontes e estradas destruídas, há registro de nove mortes e mais de 11 mil pessoas foram de casa.
Após as chuvas, o cenário deixado principalmente no Sul do Estado é de completa destruição. A Gazeta traz um panorama dos municípios mais afetados e qual a situação de cada um deles. Confira:
ICONHA
Situação atual: Estado de calamidade pública
Vítimas das chuvas: 1119 desalojados, 58 desabrigados e 4 mortos
Panorama: Um dos primeiros municípios afetados pela chuva. O rio Iconha chegou a subir mais de quatro metros, provocando enchentes em toda a cidade. As comunidades de Pedra Lisa Alta Beira Rio continuam sem acesso e com fornecimento de água parcial. Já os distritos de Bom Destino e Princesa se encontram parcialmente sem energia. Atualmente está sendo realizada a limpeza das vias que ficaram cobertas de lama por causa das chuvas. O trabalho conta com ajuda de voluntários e de homens do exército.
ALFREDO CHAVES
Situação atual: Estado de calamidade pública
Vítimas das chuvas: 1984 desalojados, 2 feridos e 3 mortos
Panorama: 40 pontes foram danificadas e destruídas no município. Todas elas ligam comunidades e já foram vistoriadas. 15 militares do exército atuam no local para auxiliar na limpeza das vias. Um edifício, com 13 famílias, apresenta risco real de colapso e está sendo monitorado pela Defesa Civil. Segundo a prefeitura, a rede sanitária de Alfredo Chaves foi comprometida e demanda uso de hidro jato para liberação das galerias.
VARGEM ALTA
Situação atual: Estado de calamidade pública
Vítimas das chuvas: 1051 desalojados, 74 desabrigados
Panorama: Algumas comunidades continuam sem acesso, com fornecimento parcial de energia elétrica e serviços de telefonia. Morro do Sal e São João do Oriente ainda estão isoladas. Há fornecimento parcial de energia elétrica em Guiomar, Jaciguar, Córrego do Ouro e Morro do Sal. Duas pontes provisórias estão sendo construídas em Departamento e São João do Oriente. O serviço de telefone está seno restabelecido em Fruteiras, Fruteiras Novas, Castelinho e Taquarussú. Atualmente, o município trabalha na desobstrução da estrada em Sumidoro e faz vistorias em edifícios em áreas de risco.
IRUPI
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: Não há registro
Panorama: Não há pontos de alagamento no município, mas várias estradas foram bloqueadas por causa de deslizamentos de terra. Atualmente está sendo realizada a limpeza das ruas e desobstrução das estradas que ligam comunidades.
MIMOSO DO SUL
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: 70 desalojados
Panorama: Distrito de Ponte do Itabapoana foi interditado com a cheia do rio Itabapoana. Por causa disso, 22 famílias foram retiradas do local. Trânsito está interrompido nos dois sentidos.
Muniz Freire registra prejuízos por conta da chuva
MUNIZ FREIRE
Situação atual: Estado de emergência.
Vítimas das chuvas: 600 desalojados e 195 desabrigados.
Panorama: Várias comunidades que estavam isoladas por conta de alagamentos foram acessadas e estão recebendo assistência médica. É realizada a limpeza do município e desobstrução de estradas que ligam comunidades. Atualmente não há pontos de alagamentos registrados.
CASTELO
Fotojornalismo: destruição após chuva forte em Castelo
Situação atual: Estado de emergência.
Vítimas das chuvas: 260 desabrigados.
Panorama: A ponte de Aracuí caiu. O abastecimento de água na cidade ainda é precário. Ações de limpeza e distribuição de donativos estão sendo realizadas no município.
IÚNA
Situação atual: Estado de calamidade pública.
Vítimas das chuvas: 173 desalojados, 50 desabrigados, 4 feridos e 1 morto.
Panorama: Vias continuam obstruídas e o abastecimento de água está comprometido. Não há mais pontos de alagamento na cidade. É realizada a limpeza do município e de estradas.
APIACÁ
Situação atual: Estado de emergência.
Vítimas das chuvas: 240 desalojados e 80 desabrigados.
Panorama: Distrito de José Carlos sofreu inundação e aproximadamente 30 famílias tiveram que sair de casa. Há interdição total na ES-297 Pontal do Itabapoana e Iuru.
CONCEIÇÃO DO CASTELO
Situação atual: Estado de calamidade pública.
Vítimas das chuvas: Um morto. Ainda está sendo contabilizado o número de pessoas fora de casa.
Panorama: Foi registrado o deslizamento de talude sobre parte de um residência. Uma criança morreu.
ALEGRE
Situação atual: Estado de emergência.
Vítimas das chuvas: 2300 desalojados e 250 desabrigados
Panorama: A Defesa Civil suspendeu o risco de rompimento para a barragem de Francisco Gross, que voltou às condições normais. Famílias que tinham sido retiradas da região já podem retornar ao local. A comunidade Rive está com abastecimento elétrico prejudicado.
ANCHIETA
Situação atual: Estado não declarado.
Vítimas das chuvas: 60 desalojados.
Panorama: Risco moderado de deslizamento de terra.
RIO NOVO DO SUL
Situação atual: Estado de calamidade pública.
Vítimas das chuvas: 11 desalojados e 4 desabrigados.
Panorama: A enchente provocada pela chuva chegou a atingir 90% das casas do município. Pelo menos 24 pontes do município foram danificadas e estradas interditadas. Atualmente é realizada a limpeza das ruas e desobstrução de estradas. Há risco moderado de deslizamento de terra.
GUAÇUÍ
Situação atual: Estado de emergência.
Vítimas das chuvas: 10 desalojados e 25 desabrigados.
Panorama: Há risco de enxurrada e deslizamento de terra. A rodovia ES 49 está totalmente interditada.
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
Situação atual: Estado de emergência.
Vítimas das chuvas: 100 desalojados
Panorama: Barreira caiu próximo ao trevo e a pista foi interditada. Há risco alto de alagamento.
DORES DO RIO PRETO
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: 20 desalojados e 32 desabrigados
Panorama: Locais mais atingidos por alagamento ficam no Centro e no distrito de Pedra Menina. O abastecimento de água está prejudicado e ainda há comunidades alagadas sem energia.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Situação atual: Sem estado declarado
Vítimas das chuvas: Não há registro
Panorama: Um trecho da ES 166 sofreu interdição, na altura do km 35. A barragem de Alto Bananeira está sendo monitorada.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: 649 desalojados e 516 desabrigados
Panorama: O Rio Itapemirim subiu mais de seis metros e invadiu ruas, casas e estabelecimentos comerciais. Moradores dos distritos de Pacotuba, Conduru e Coutinho precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Várias pontes da cidade ainda estão interditadas. O nível do Rio Itapemirim começou a baixar nesse domingo (26), mas o risco hidrológico ainda é alto para a cidade. Prefeitura está trabalhando na desobstrução e limpeza da cidade.
Cachoeiro de Itapemirim após fortes chuvas
DOMINGOS MARTINS
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: 42 desabrigados
Panorama: As regiões de Aracê, Ponto Alto e Paraju são as mais afetadas. A primeira sofre com alagamentos, queda de barreiras, movimento de massa e queda de energia; a segunda enfrenta o transbordamento do Rio Jucu, que causa diversos pontos de alagamento; a terceira tem movimento de massa em alguns pontos. No distrito de Pedra Branca, o nível do Rio Jucu também subiu e destruiu a ponte de acesso, deixando ilhada a comunidade. Trabalhos de desobstrução das estradas vacinais estão sendo realizados, assim como a limpeza de ruas e edificações alagadas em Aracê e Ponto Alto. Não há mais registros de alagamento na sede do município.
MARECHAL FLORIANO
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: 40 desalojados
Panorama: O braço sul do Rio Jucu está retornando à cota normal e não há mais pontos de alagamentos no Centro do município, que também recebe trabalhos de limpeza de ruas e edificações. Os riscos hidrológico e de movimento de massa são moderados.
PANCAS
Situação atual: Sem estado declarado
Vítimas das chuvas: Não há registro
Panorama: A estrada no Córrego São José Beira Rio, em Vila Verde, está rompida. Uma queda de árvore também foi registrada na região de Córrego do Espinho.
BOM JESUS DO NORTE
Situação atual: Estado de emergência
Vítimas das chuvas: 670 desalojados e 80 desabrigados
Panorama: Há pessoas ilhadas em decorrência da enchente causada pelo Rio Itabapoana, que atingiu a cota de inundação, gerando alagamentos e interdição da rodovia. O risco de movimento de massa é considerado moderado. Bombeiros trabalham no resgate de quem está ilhado.
JOÃO NEIVA
Situação atual: Sem estado declarado
Vítimas das chuvas: 23 desalojados
Panorama: Sete pontes já foram danificadas e mais de dez ruas sofreram alagamentos. Mais 14 pontos registraram movimento de massa e o risco de novas ocorrências do tipo acontecerem ainda é classificado como alto. Um hospital e maternidade da cidade também precisou reagendar as consultas que estavam marcadas para o último dia 23.
COLATINA
Situação atual: Sem estado declarado
Vítimas das chuvas: 18 desalojados
Panorama: Registros de inundações nos bairros Martinelli, Honório Fraga e Vila Lenira, por causa do nível do Rio Doce, que já ultrapassou a cota de inundação em 80 centímetros. Por isso, o risco hidrológico é considerado alto. Cinco imóveis foram interditados por se localizarem em áreas com risco de deslizamento e outro desabou no último domingo (26). O risco de movimento de massa é moderado.
LARANJA DA TERRA
Situação atual: Sem estado declarado
Vítimas das chuvas: 12 desalojados
Panorama: Depois da cheia do Rio Guandu, foram registrados alguns pontos de deslizamentos no interior do município. Quatro famílias precisaram deixar as respectivas casas.
CONCEIÇÃO DA BARRA
Situação atual: Sem estado declarado
Vítimas das chuvas: Não há registro
Panorama: Diversas ruas estão alagadas. A Defesa Civil está monitorando áreas de risco.