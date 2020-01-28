Cidade por cidade, a situação dos municípios atingidos pela chuva no ES

Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Lucas Knupp

Imagens de drone mostram danos causados pela chuva em Iconha Crédito: Marcel Alves

ICONHA

Situação atual: Estado de calamidade pública

Vítimas das chuvas: 1119 desalojados, 58 desabrigados e 4 mortos

ALFREDO CHAVES

Situação atual: Estado de calamidade pública

Vítimas das chuvas: 1984 desalojados, 2 feridos e 3 mortos

Panorama: . Todas elas ligam comunidades e já foram vistoriadas. 15 militares do exército atuam no local para auxiliar na limpeza das vias. Um edifício, com 13 famílias, apresenta risco real de colapso e está sendo monitorado pela Defesa Civil. Segundo a prefeitura, a rede sanitária de Alfredo Chaves foi comprometida e demanda uso de hidro jato para liberação das galerias. 40 pontes foram danificadas e destruídas no município . Todas elas ligam comunidades e já foram vistoriadas. 15 militares do exército atuam no local para auxiliar na limpeza das vias. Um edifício, com 13 famílias, apresenta risco real de colapso e está sendo monitorado pela Defesa Civil. Segundo a prefeitura, a rede sanitária de Alfredo Chaves foi comprometida e demanda uso de hidro jato para liberação das galerias.

Moradores se unem para limpar Alfredo Chaves após as chuvas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

VARGEM ALTA

Situação atual: Estado de calamidade pública

Vítimas das chuvas: 1051 desalojados, 74 desabrigados

Panorama: , com fornecimento parcial de energia elétrica e serviços de telefonia. Algumas comunidades continuam sem acesso , com fornecimento parcial de energia elétrica e serviços de telefonia. Morro do Sal e São João do Oriente ainda estão isoladas. Há fornecimento parcial de energia elétrica em Guiomar, Jaciguar, Córrego do Ouro e Morro do Sal. Duas pontes provisórias estão sendo construídas em Departamento e São João do Oriente. O serviço de telefone está seno restabelecido em Fruteiras, Fruteiras Novas, Castelinho e Taquarussú. Atualmente, o município trabalha na desobstrução da estrada em Sumidoro e faz vistorias em edifícios em áreas de risco.

Cidade de Vargem alta depois das fortes chuvas que atingiram a região Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

IRUPI

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: Não há registro

Panorama: Não há pontos de alagamento no município, mas várias estradas foram bloqueadas por causa de deslizamentos de terra. Atualmente está sendo realizada a limpeza das ruas e desobstrução das estradas que ligam comunidades.

MIMOSO DO SUL

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: 70 desalojados

Panorama: Distrito de Ponte do Itabapoana foi interditado com a cheia do rio Itabapoana. Por causa disso, 22 famílias foram retiradas do local. Trânsito está interrompido nos dois sentidos.

Muniz Freire registra prejuízos por conta da chuva

MUNIZ FREIRE

Situação atual: Estado de emergência.

Vítimas das chuvas: 600 desalojados e 195 desabrigados.

Panorama: Várias comunidades que estavam isoladas por conta de alagamentos foram acessadas e estão recebendo assistência médica. É realizada a limpeza do município e desobstrução de estradas que ligam comunidades. Atualmente não há pontos de alagamentos registrados.

CASTELO

Fotojornalismo: destruição após chuva forte em Castelo

Situação atual: Estado de emergência.

Vítimas das chuvas: 260 desabrigados.

Panorama: A ponte de Aracuí caiu. O abastecimento de água na cidade ainda é precário. Ações de limpeza e distribuição de donativos estão sendo realizadas no município.

IÚNA

Situação atual: Estado de calamidade pública.

Vítimas das chuvas: 173 desalojados, 50 desabrigados, 4 feridos e 1 morto.

Panorama: Vias continuam obstruídas e o abastecimento de água está comprometido. Não há mais pontos de alagamento na cidade. É realizada a limpeza do município e de estradas.

Chuva em Iúna deixou município alagado Crédito: Samuel Liberato

Veja Também Estado de calamidade pública é decretado para Iúna e Conceição do Castelo

APIACÁ

Situação atual: Estado de emergência.

Vítimas das chuvas: 240 desalojados e 80 desabrigados.

Panorama: Distrito de José Carlos sofreu inundação e aproximadamente 30 famílias tiveram que sair de casa. Há interdição total na ES-297 Pontal do Itabapoana e Iuru.

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Situação atual: Estado de calamidade pública.

Vítimas das chuvas: Um morto. Ainda está sendo contabilizado o número de pessoas fora de casa.

Panorama: Foi registrado o deslizamento de talude sobre parte de um residência. Uma criança morreu.

Veja Também Chuva no ES: mais uma criança morre soterrada

ALEGRE

Situação atual: Estado de emergência.

Vítimas das chuvas: 2300 desalojados e 250 desabrigados

ANCHIETA

Situação atual: Estado não declarado.

Vítimas das chuvas: 60 desalojados.

Panorama: Risco moderado de deslizamento de terra.

RIO NOVO DO SUL

Situação atual: Estado de calamidade pública.

Vítimas das chuvas: 11 desalojados e 4 desabrigados.

Panorama: A enchente provocada pela chuva chegou a atingir 90% das casas do município. Pelo menos 24 pontes do município foram danificadas e estradas interditadas. Atualmente é realizada a limpeza das ruas e desobstrução de estradas. Há risco moderado de deslizamento de terra.

Ponte que ligava Rio Novo do Sul a comunidades caiu Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

GUAÇUÍ

Situação atual: Estado de emergência.

Vítimas das chuvas: 10 desalojados e 25 desabrigados.

Panorama: Há risco de enxurrada e deslizamento de terra. A rodovia ES 49 está totalmente interditada.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Situação atual: Estado de emergência.

Vítimas das chuvas: 100 desalojados

Panorama: Barreira caiu próximo ao trevo e a pista foi interditada. Há risco alto de alagamento.

DORES DO RIO PRETO

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: 20 desalojados e 32 desabrigados

Panorama: Locais mais atingidos por alagamento ficam no Centro e no distrito de Pedra Menina. O abastecimento de água está prejudicado e ainda há comunidades alagadas sem energia.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Situação atual: Sem estado declarado

Vítimas das chuvas: Não há registro

Panorama: Um trecho da ES 166 sofreu interdição, na altura do km 35. A barragem de Alto Bananeira está sendo monitorada.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cheia do Rio Itapemirim deixa bairros de Cachoeiro inundados Crédito: Bruna Hemerly

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: 649 desalojados e 516 desabrigados

Cachoeiro de Itapemirim após fortes chuvas

DOMINGOS MARTINS

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: 42 desabrigados

Panorama: As regiões de Aracê, Ponto Alto e Paraju são as mais afetadas. A primeira sofre com alagamentos, queda de barreiras, movimento de massa e queda de energia; a segunda enfrenta o transbordamento do Rio Jucu, que causa diversos pontos de alagamento; a terceira tem movimento de massa em alguns pontos. No distrito de Pedra Branca, o nível do Rio Jucu também subiu e destruiu a ponte de acesso, deixando ilhada a comunidade. Trabalhos de desobstrução das estradas vacinais estão sendo realizados, assim como a limpeza de ruas e edificações alagadas em Aracê e Ponto Alto. Não há mais registros de alagamento na sede do município.

MARECHAL FLORIANO

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: 40 desalojados

Panorama: O braço sul do Rio Jucu está retornando à cota normal e não há mais pontos de alagamentos no Centro do município, que também recebe trabalhos de limpeza de ruas e edificações. Os riscos hidrológico e de movimento de massa são moderados.

PANCAS

Situação atual: Sem estado declarado

Vítimas das chuvas: Não há registro

Panorama: A estrada no Córrego São José Beira Rio, em Vila Verde, está rompida. Uma queda de árvore também foi registrada na região de Córrego do Espinho.

BOM JESUS DO NORTE

Situação atual: Estado de emergência

Vítimas das chuvas: 670 desalojados e 80 desabrigados

Panorama: Há pessoas ilhadas em decorrência da enchente causada pelo Rio Itabapoana, que atingiu a cota de inundação, gerando alagamentos e interdição da rodovia. O risco de movimento de massa é considerado moderado. Bombeiros trabalham no resgate de quem está ilhado.

O hospital de João Neiva teve atendimento suspenso após ficar embaixo d'água Crédito: Eduardo Dias

JOÃO NEIVA

Situação atual: Sem estado declarado

Vítimas das chuvas: 23 desalojados

Panorama: Sete pontes já foram danificadas e mais de dez ruas sofreram alagamentos. Mais 14 pontos registraram movimento de massa e o risco de novas ocorrências do tipo acontecerem ainda é classificado como alto. Um hospital e maternidade da cidade também precisou reagendar as consultas que estavam marcadas para o último dia 23.

Nível do Rio Doce está sendo monitorado em Colatina Crédito: João Henrique Castro

COLATINA

Situação atual: Sem estado declarado

Vítimas das chuvas: 18 desalojados

Panorama: Registros de inundações nos bairros Martinelli, Honório Fraga e Vila Lenira, por causa do Registros de inundações nos bairros Martinelli, Honório Fraga e Vila Lenira, por causa do nível do Rio Doce, que já ultrapassou a cota de inundação em 80 centímetros. Por isso, o risco hidrológico é considerado alto. Cinco imóveis foram interditados por se localizarem em áreas com risco de deslizamento e outro desabou no último domingo (26). O risco de movimento de massa é moderado.

LARANJA DA TERRA

Situação atual: Sem estado declarado

Vítimas das chuvas: 12 desalojados

Panorama: Depois da cheia do Rio Guandu, foram registrados alguns pontos de deslizamentos no interior do município. Quatro famílias precisaram deixar as respectivas casas.

CONCEIÇÃO DA BARRA

Situação atual: Sem estado declarado

Vítimas das chuvas: Não há registro