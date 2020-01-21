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Relatos dos moradores

Chuva no ES: o drama de quem perdeu tudo em Iconha

A população tenta se reerguer após as fortes chuvas que atingiram o município. A reportagem de A Gazeta está em Iconha e conversou com moradores e comerciantes; veja vídeo

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 18:08
Comerciantes e moradores que tiveram grande prejuízo após fortes chuvas em Iconha Crédito: Vilmara Fernandes
Moradores e comerciantes de Iconha, no Sul do Espírito Santo, tentam se reerguer após a forte chuva que atingiu o município na última sexta-feira (17), deixando um cenário de destruição em toda a cidade. A reportagem de A Gazeta está no local e conversou com várias pessoas que relataram como foi vivenciar os momentos de terror, quando a água subiu rapidamente, entrou nas lojas e casas e saiu arrastando tudo que encontrava pela frente  geladeiras, fogões e até automóveis. 
Marinéia Almeida Machado é uma das comerciantes que perdeu tudo. Ela pegou o ponto de uma lanchonete famosa no local há 30 dias, e trabalhava normalmente na sexta-feira quando tudo começou. "Por volta das 19h, a Defesa Civil começou a avisar. Falaram que era pra gente correr, baixamos as portas e fomos para a igreja. Perdemos toda a mercadoria, freezer, foi tudo embora. Estamos desde domingo (19) tentando limpar, na luta, e vendo o que vamos fazer agora", lamentou.
A cidade foi invadida pela correnteza do rio Iconha na noite de sexta-feira (17). O nível da água subiu cerca de cinco metros, segundo a Defesa Civil, e saiu arrastando o que havia pela frente, inclusive veículos pesados. Quatro pessoas morreram no município. A cidade tem mais de 30 comunidades isoladas.
Cenário de destruição em Iconha, no Sul do Estado, após as fortes chuvas de sexta-feira (17) Crédito: Vilmara Fernandes
Roni Menegardo Mongim, morador e comerciante, também perdeu quase tudo  exceto televisão, ar-condicionado e micro-ondas que estavam no alto. "Perdi uma cervejaria também. As panelas novas que eu usaria foram todas pra debaixo d'água. Até hoje, eu nunca tinha visto uma situação como essa aqui em Iconha", revelou.
Moradores do município estão desde a noite da última sexta-feira (17) sem serviços essenciais como banco, supermercados, mercearias e farmácias. Somente uma padaria funciona na cidade, além dos postos de doação e a Paróquia Santo Antônio de Pádua, em que voluntários trabalham diariamente para que os desabrigados recebam café da manhã, almoço e janta.
Cenário de destruição em Iconha, no Sul do Estado, após as fortes chuvas de sexta-feira (17) Crédito: Vilmara Fernandes
A moradora  Margareth Rabelo também conversou com a reportagem de A Gazeta. A mulher, que relata estar com a mão cheia de calos de tanto puxar a lama, diz que a casa da sogra e das cunhadas foram muito afetadas. Ela agradeceu pelo apoio de todos os capixabas.
"A gente recebe mensagem de todo o Estado, de gente que nem conheço até. Começamos de manhã cheios de força, chega no final da tarde estamos exaustos, mas firmes. É muito triste ver a cidade devastada"
Margareth Rabelo - Moradora de Iconha

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