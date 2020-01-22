Rio Novo do Sul tem pelo menos 24 pontes danificadas pela chuva

Pelo menos 24 pontes e oito comunidades de Rio Novo do Sul foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram vários municípios do Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (17). O mapeamento foi feito pela prefeitura que informou que os números podem ser maiores, uma vez que algumas outras localidades ainda não foram visitadas.
Só na comunidade de Princesa, por onde passa a rodovia ES 375, que está interditada, foram registrados deslizamentos nos acessos à Vargem Alta, Iconha e Alfredo Chaves. A ponte que liga a comunidade de Palmeira foi destruída e casas estão aguardando análise estrutural para verificar possíveis riscos.
Na localidade, 120 famílias também ficaram quatro dias sem energia, que só foi restabelecida na manhã desta quarta-feira (22).
Em Cachoeirinha, a ponte que dá acesso às localidades de Belém e Concórdia foi danificada e também aguarda uma análise estrutural. Equipes da secretaria de Obras estão trabalhando na escola, no posto de saúde e em outras estradas da comunidade.
Outras comunidades com problemas nas estradas e pontes são Virgínia Nova e Ribeirão. Cada uma tem quatro pontes danificadas. Segundo o prefeito Thiago Fiório, máquinas já estão trabalhando nessas localidades. Em Virgínia Velha a Estrada da Mata também precisa de reestruturação.
No Frade, a cabeceira da ponte que dá acesso à sede do município está destruída. Em Pau DAlho, a ponte afetada dá acesso à Sapucaia e em Capim Angola, a ponte danificada é o caminho para a BR 101. De acordo com a administração municipal ainda não há previsão para recuperação de todos os lugares afetados.
Como presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional, região Litoral Sul, que inclui Rio Novo do Sul, Iconha, Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma e Itapemirim, convoquei os conselheiros para uma reunião nesta quarta-feira (22) para alinharmos as ações que possam ser realizadas em conjunto, e buscar recursos nos governos estadual e federal, finalizou o prefeito.
CONFIRA A LISTA DE PONTES DANIFICADAS EM RIO NOVO DO SUL
- Comunidade - Pau D'alho
- 01 Ponte de divisa Rio Novo x Itapemirim - 25 metros.
- 01 ponte de 12 metros( Elimario)
- Comunidade Virgínia Nova
- ES 485 ( V. Nova x V. Alta)- 13 mts.
- ES 485 ( Km ) 10 mts.
- Córrego do Veado - Alverino 6 mts
- Córrego do Veado Acesso - 6 mts.
- Córrego do Veado final - 6 mts
- Córrego do Veado Ivo - 6 mts.
- Estrada torre internet 6 mts.
- Comunidade Ribeirão
- 02 Pontes de divisa V.Alta - 10 mts.
- 01 ponte de 08 mts.
- Comunidade Princesa
- Ponte de 05 mts (Ribeirão x Princesa).
- Comunidade Monte Alegre
- 04 pontes de 5 metros.
- Comunidade Vila Alegre
- 01 ponte de 06 metros.
- Comunidade de Santa Rita
- 01 ponte de 08 metros.
- Comunidade Venezuela
- 01 ponte de 12mts divisa Rio Novo x Venezuela (Iconha)
- 01 ponte de 06 mts (Zezin Rossi).
- Comunidade Cananéia
- 01 ponte de 06 mts.
- Comunidade de São Francisco
- 01 ponte de 10 metros.
- Comunidade de Itataiba
- 01 ponte de 08 metros.