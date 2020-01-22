Rio Novo do Sul tem pelo menos 24 pontes danificadas pela chuva

Pelo menos 24 pontes e oito comunidades de Rio Novo do Sul sofreram danos com as chuvas Crédito: PMRNS

Pelo menos 24 pontes e oito comunidades de Rio Novo do Sul foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram vários municípios do Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (17). O mapeamento foi feito pela prefeitura que informou que os números podem ser maiores, uma vez que algumas outras localidades ainda não foram visitadas.

Só na comunidade de Princesa, por onde passa a rodovia ES 375, que está interditada, foram registrados deslizamentos nos acessos à Vargem Alta, Iconha e Alfredo Chaves. A ponte que liga a comunidade de Palmeira foi destruída e casas estão aguardando análise estrutural para verificar possíveis riscos.

Na localidade, 120 famílias também ficaram quatro dias sem energia, que só foi restabelecida na manhã desta quarta-feira (22).

Em Cachoeirinha, a ponte que dá acesso às localidades de Belém e Concórdia foi danificada e também aguarda uma análise estrutural. Equipes da secretaria de Obras estão trabalhando na escola, no posto de saúde e em outras estradas da comunidade.

Pelo menos 24 pontes e oito comunidades de Rio Novo do Sul sofreram danos com as chuvas Crédito: PMRNS

Outras comunidades com problemas nas estradas e pontes são Virgínia Nova e Ribeirão. Cada uma tem quatro pontes danificadas. Segundo o prefeito Thiago Fiório, máquinas já estão trabalhando nessas localidades. Em Virgínia Velha a Estrada da Mata também precisa de reestruturação.

No Frade, a cabeceira da ponte que dá acesso à sede do município está destruída. Em Pau DAlho, a ponte afetada dá acesso à Sapucaia e em Capim Angola, a ponte danificada é o caminho para a BR 101. De acordo com a administração municipal ainda não há previsão para recuperação de todos os lugares afetados.

Como presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional, região Litoral Sul, que inclui Rio Novo do Sul, Iconha, Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma e Itapemirim, convoquei os conselheiros para uma reunião nesta quarta-feira (22) para alinharmos as ações que possam ser realizadas em conjunto, e buscar recursos nos governos estadual e federal, finalizou o prefeito.

Pelo menos 24 pontes e oito comunidades de Rio Novo do Sul sofreram danos com as chuvas Crédito: PMRNS

CONFIRA A LISTA DE PONTES DANIFICADAS EM RIO NOVO DO SUL

Comunidade - Pau D'alho



01 Ponte de divisa Rio Novo x Itapemirim - 25 metros.



01 ponte de 12 metros( Elimario)



Comunidade Virgínia Nova

ES 485 ( V. Nova x V. Alta)- 13 mts.



ES 485 ( Km ) 10 mts.



Córrego do Veado - Alverino 6 mts



Córrego do Veado Acesso - 6 mts.



Córrego do Veado final - 6 mts



Córrego do Veado Ivo - 6 mts.



Estrada torre internet 6 mts.



Comunidade Ribeirão

02 Pontes de divisa V.Alta - 10 mts.



01 ponte de 08 mts.



Comunidade Princesa

Ponte de 05 mts (Ribeirão x Princesa).



Comunidade Monte Alegre

04 pontes de 5 metros.



Comunidade Vila Alegre

01 ponte de 06 metros.



Comunidade de Santa Rita

01 ponte de 08 metros.



Comunidade Venezuela

01 ponte de 12mts divisa Rio Novo x Venezuela (Iconha)



01 ponte de 06 mts (Zezin Rossi).



Comunidade Cananéia

01 ponte de 06 mts.



Comunidade de São Francisco

01 ponte de 10 metros.

