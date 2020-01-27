Danos da chuva: Hospital Evangélico de Cachoeiro suspende cirurgias

Cirurgias eletivas do Hospital Evangélico de Cachoeiro estão suspensas Crédito: Heci

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), no Sul do Espírito Santo, comunicou nesta segunda-feira (27) que todas as cirurgias eletivas agendadas para os próximos dias estão suspensas. Isso porque um depósito, usado para armazenar produtos do hospital foi atingido pela enchente do último sábado (25)

As cirurgias que estão suspensas estavam agendadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares. Segundo a direção do hospital, materiais e medicamentos que estavam no almoxarifado, que fica no bairro Arariguaba, foram perdidos, incluindo os essenciais da unidade hospitalar.

A estimativa do HECI é que até 100 pessoas sejam diretamente afetadas, uma vez que o hospital realiza em média 10 cirurgias por dia e a suspensão do serviço deve levar 10 dias. Queremos que esse prazo seja menor possível. Depois de ter uma noção mais efetiva da situação, podemos até diminuir esse prazo, mas, provisoriamente, as que estavam agendadas para esta semana serão reagendas, explicou o diretor clínico Bruno Rezende.

Rezende disse que as cirurgias eletivas permitem ter esse tempo de reagendamento, mas que as de urgência e emergência continuarão sendo realizadas. O corpo clínico está aqui para trabalhar. Para proteger essa demanda, as eletivas serão suspensas. Essa semana será uma média de 60 cirurgias eletivas adiadas.

Para normalizar a situação, a diretoria informou que estão pedindo medicamentos aos hospitais vizinhos, além de abrir uma conta bancária para doação e procurar ajuda ao governo estadual. Quem quiser doar recursos, pode depositar na conta do Banco do Brasil, Agência: 0083-3, Conta corrente: 5063-6; CNPJ: 271937050001-29.