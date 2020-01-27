Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Danos da chuva: Hospital Evangélico de Cachoeiro suspende cirurgias
Após temporal

Danos da chuva: Hospital Evangélico de Cachoeiro suspende cirurgias

A diretoria do hospital comunicou que todas as cirurgias eletivas, que estavam agendadas para esta semana serão reagendadas. Atendimento de urgência e emergência permanece normal

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 14:54
Cirurgias eletivas do Hospital Evangélico de Cachoeiro estão suspensas Crédito: Heci
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), no Sul do Espírito Santo, comunicou nesta segunda-feira (27) que todas as cirurgias eletivas agendadas para os próximos dias estão suspensas. Isso porque um depósito, usado para armazenar produtos do hospital foi atingido pela enchente do último sábado (25).
As cirurgias que estão suspensas estavam agendadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares. Segundo a direção do hospital, materiais e medicamentos que estavam no almoxarifado, que fica no bairro Arariguaba, foram perdidos, incluindo os essenciais da unidade hospitalar.
A estimativa do HECI é que até 100 pessoas sejam diretamente afetadas, uma vez que o hospital realiza em média 10 cirurgias por dia e a suspensão do serviço deve levar 10 dias. Queremos que esse prazo seja menor possível. Depois de ter uma noção mais efetiva da situação, podemos até diminuir esse prazo, mas, provisoriamente, as que estavam agendadas para esta semana serão reagendas, explicou o diretor clínico Bruno Rezende.
Rezende disse que as cirurgias eletivas permitem ter esse tempo de reagendamento, mas que as de urgência e emergência continuarão sendo realizadas. O corpo clínico está aqui para trabalhar. Para proteger essa demanda, as eletivas serão suspensas. Essa semana será uma média de 60 cirurgias eletivas adiadas.
Para normalizar a situação, a diretoria informou que estão pedindo medicamentos aos hospitais vizinhos, além de abrir uma conta bancária para doação e procurar ajuda ao governo estadual. Quem quiser doar recursos, pode depositar na conta do Banco do Brasil, Agência: 0083-3, Conta corrente: 5063-6; CNPJ: 271937050001-29.
Os prejuízos ainda não foram calculados. Ainda não tem como estimar prejuízo em valores. Estamos fazendo levantamento e já sabemos que as perdas foram grandes. Estamos administrando uma crise, então o que é emergencial já está sendo feito, disse Wagner.

Veja Também

Jovem de 19 anos morre após ser arrastada pela água em Cachoeiro

Cachoeiro já tem mais de 400 pessoas fora de casa após enchente

Após rio subir 6 metros, Cachoeiro tem bairros alagados neste domingo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados