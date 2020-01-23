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Impactos da chuva

Chuva no ES: mais de 1.200 alunos de Vargem Alta podem ficar sem aula

As duas escolas atingidas pela enchente de sexta-feira (17) são as maiores da cidade e concentram quase a metade dos alunos da rede pública municipal. O início do ano letivo pode ser adiado, diz prefeitura

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 15:45
Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira
1.247 alunos podem ficar sem aulas no início do ano letivo de 2020 em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. As chuvas da última sexta-feira (17), atingiram as duas maiores escolas do município, que atendem quase a metade dos alunos da rede municipal.
A assessoria de comunicação da prefeitura informou que na escola Pedro Milaneze Altoé, que fica na sede do município, 609 alunos estão matriculados para o ano de 2020 e na Alzira Gomes, em Fruteiras, são 638 alunos.
Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira
As duas unidades ficam próximas de rios e foram invadidas pelas águas da enchente. A diretora da escola Alzira Gomes, Gélia Cabral Cereza, disse que foi montado um mutirão para tentar dar conta de todo o serviço que precisa ser feito antes das aulas começarem.
Estamos em mutirão para limpar e desinfetar a escola, presando pelas crianças, mas foram muitas perdas. Papel, livros, todos os computadores, mesas, armários, cadeiras, freezer, geladeira, muro, grades, então não sei dizer quando as aulas vão começar, afirmou Gélia.
Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira
A diretora contou também que tem o lado das famílias atingidas, que são, na maioria, de alunos das escolas. Têm famílias de alunos que perderam tudo, inclusive a casa. A situação é crítica, não sabemos o que será feito. Com todas essas perdas é difícil trabalhar, mas nós vamos conseguir, somos guerreiros.
Quando a água invadiu a escola Alzira Viana, apenas o vigia estava no local e precisou subir na escada da caixa dágua para se proteger. Ele foi resgatado de barco.
Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Vargem Alta, João Altoé, explicou que não tem uma data para o início das aulas nas escolas atingidas. Nossos professores, diretores, pedagogos e vários outros voluntários estão tentando limpar e recuperar tudo para ver se conseguimos recuperar essas escolas para o início das aulas, dia 04 de fevereiro, no entanto, talvez a gente tenha que prorrogar o início das aulas nessas escolas. No restante das escolas, a volta às aulas será normal, dia 04.

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