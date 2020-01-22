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Chuva no Sul do ES

Temporal afeta 16 pontes e isola comunidades em Vargem Alta

O prefeito João Altoé explicou nesta quarta-feira (22), em entrevista ao Bom Dia ES, que pelo menos quatro localidades ainda estão inacessíveis porque os acessos foram destruídos

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 12:56
Chuva causa estragos nas comunidades de Pombal de Cima e Alto Pombal, em Vargem Alta Crédito: Otávio Fiorin Panetto
A cidade de Alfredo Chaves contabiliza 17 pontes quebradas ou danificadas pelas chuvas da última semana. Condição semelhante atravessa Vargem Alta, município vizinho, que também foi muito castigado nos temporais recentes e está com 16 pontes danificadas. Por lá, a situação também é caótica em relação aos acessos e há comunidades isoladas.

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Em entrevista ao programa Bom Dia ES, na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito João Altoé (PSDB) disse que 16 pontes tiveram a estrutura abalada com a força da água.
"Nossa situação é bastante grave ainda porque existiram muitos deslizamentos nas estradas e o volume de chuva muito alto levou as pontes. Hoje levantei e vi que contabilizamos mais uma. São 16 pontes que agora temos que restaurar. Nesse meio tempo estamos tentando reabilitar o mais rápido possível o acesso a essas comunidades", destacou.
João Altoé, prefeito da cidade de Vargem Alta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O prefeito salientou que Vargem Alta ainda tem localidades isoladas, com moradores necessitando de resgate. "Temos munícipes nas comunidades de Córrego Alto, Morro do Sal, São José, Belém e que precisam ser resgatados, mas precisamos das pontes. Posso dizer que muitas das pontes que foram levadas são mais velhas do que eu, nada parecido havia ocorrido. O que houve aqui foi um fato histórico, as calhas dos rios Novo e Fruteiras atingiram níveis nunca vistos em nosso município, nem quando pertencia a Cachoeiro de Itapemirim", explicou o chefe do poder executivo.
Com a força-tarefa no município, tocada pela prefeitura com o auxílio da Defesa Civil, Bombeiros e outros órgãos estaduais, o prefeito reconheceu o estado calamitoso que não só Vargem Alta atravessa, como também os municípios vizinhos.
"Vamos ter que envidar muitos esforços e recursos para resgatarmos no menor tempo possível essas dificuldades que atravessamos. Nossa situação é ver como recuperar esses pontos de acessos. Temos 520 famílias fora de suas casas e que estão abrigadas em igrejas, escolas e outros locais de apoio", disse Altoé.

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