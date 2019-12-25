Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Natal chuvoso

Guarapari, Vargem Alta e Vitória registram maiores volumes de chuva no ES

Entre as 11 horas da véspera de Natal e as 11 horas desta quarta-feira (25), foram registrados 176 milímetros de chuva na cidade. Houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 13:45

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 13:45

Chuva atingiu a região da Grande Vitória e municípios do interior do Estado Crédito: Vitor Jubini
Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, foi a cidade com maior volume de chuva em 24 horas, considerando o período entre as 11 horas desta terça-feira (24), véspera de Natal, e as 11 horas desta quarta (25). Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, foram registrados na cidade 176 milímetros. Muitas ruas ficaram alagadas e houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas.
A segunda cidade com maior volume de chuva foi Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo (98 milímetros), seguida por Vila Velha (87) e Vitória (74). Na Capital, segundo a Defesa Civil, ruas ficaram interditadas devido aos alagamentos e houve quedas de árvores.

Veja Também

Chuva no ES: risco de temporais na maioria das áreas capixabas

Já em Vila Velha, uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local. Vários pontos de alagamento foram registrados no município.

ACUMULADOS DE CHUVA EM 24 HORAS

  1. Guarapari - 176,36 mm
  2. Vargem Alta - 98,40 mm
  3. Vila Velha - 87,06 mm
  4. Vitória - 74,55 mm
  5. João Neiva - 62,81 mm
  6. Serra - 57,65 mm
  7. Cariacica - 56,27 mm
  8. Alfredo Chaves - 53,2 mm
  9. Viana - 49,4 mm
  10. Irupi - 37,2 mm
  11. Santa Leopoldina - 37,05 mm

    * Os demais municípios registraram menos de 35 mm de chuva

Veja Também

Véspera de Natal em Vitória teve 35% da chuva esperada no mês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados