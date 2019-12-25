Guarapari, Vargem Alta e Vitória registram maiores volumes de chuva no ES

Chuva atingiu a região da Grande Vitória e municípios do interior do Estado Crédito: Vitor Jubini

Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, foi a cidade com maior volume de chuva em 24 horas, considerando o período entre as 11 horas desta terça-feira (24), véspera de Natal, e as 11 horas desta quarta (25). Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, foram registrados na cidade 176 milímetros. Muitas ruas ficaram alagadas e houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas.

A segunda cidade com maior volume de chuva foi Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo (98 milímetros), seguida por Vila Velha (87) e Vitória (74). Na Capital, segundo a Defesa Civil, ruas ficaram interditadas devido aos alagamentos e houve quedas de árvores.

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Já em Vila Velha, uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local. Vários pontos de alagamento foram registrados no município.

ACUMULADOS DE CHUVA EM 24 HORAS

Guarapari - 176,36 mm Vargem Alta - 98,40 mm Vila Velha - 87,06 mm Vitória - 74,55 mm João Neiva - 62,81 mm Serra - 57,65 mm Cariacica - 56,27 mm Alfredo Chaves - 53,2 mm Viana - 49,4 mm Irupi - 37,2 mm Santa Leopoldina - 37,05 mm



* Os demais municípios registraram menos de 35 mm de chuva