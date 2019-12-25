Chuva no ES: risco de temporais na maioria das áreas capixabas

Pedestres caminham sob chuva na Av. Beira-Mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira

De acordo com as previsões do Instituto Climatempo , o Espírito Santo pode ter chuva a qualquer hora do dia, nesta quarta-feira (25) de Natal, e há risco de temporais na maioria das áreas capixabas. Segundo os especialistas do tempo, o feriado será chuvoso na maior parte do Brasil, com mais atenção para o Estado e o Norte do Rio do Janeiro.

Na Região dos Lagos, no Norte do Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as áreas de instabilidade deixam o tempo instável no Natal, com previsão de chuva a qualquer hora do dia, intercalando períodos de sol. Atenção para o risco de temporais na maioria das áreas capixabas, informou o Climatempo.

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Na Grande Vitória , a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuvas com trovoadas a qualquer hora. A temperatura varia entre 23 ºC e 32 ºC.

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Na Região Sul, também com pancadas de chuva a qualquer hora, a mínima nas áreas mais altas fica em 20 ºC, enquanto a máxima, nas áreas menos elevadas, será de 33 ºC.

Na Região Serrana, as temperaturas variam de 17 ºC a 30 ºC, e na Região Norte a variação fica entre 24 ºC e 33 ºC.