Chuva forte atinge a Grande Vitória na noite de Natal

Fortes chuvas atingiram a região da Grande Vitória na noite deste Natal e deixaram muitas ruas alagadas. Apesar disso, segundo a Defesa Civil dos municípios, não foram registradas ocorrências com gravidade.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, foram registradas ruas interditadas no município e quedas de árvores, mas somente durante a chuva.

A Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, ficou completamente alagada. Veja vídeo:

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Em Vila Velha , os pluviômetros chegaram a registrar quase 40 milímetros em pouco mais de uma hora de intensa chuva - o volume foi o dobro do esperado para o dia, segundo a prefeitura. "As estações de bombeamento - Canal da Costa, Sitio Batalha e de Guaranhus - foram acionadas e estão funcionando ininterruptamente para dar vazão a água acumulada", garantiu a gestão do município.

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Uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local, mas não estão desabrigados ou desalojados. Vários pontos de alagamento também foram registrados no município e técnicos da Defesa Civil monitoram o nível dos canais que cortam o município.

Os bairros Divino Espírito Santo, Centro, Coqueiral de Itaparica e Jaburuna são os locais que registraram os maiores volumes de chuvas. Por isso, o município apresenta alguns pontos de alagamentos. Apesar disso, as águas já começam a escoar com a diminuição da intensidade das chuvas.

Na Serra , o plantão da Defesa Civil informou que não houve ocorrência.

A Defesa Civil de Cariacica e a Estadual foram acionadas, mas ainda não responderam.

Em Guarapari, segundo o Climatempo, choveu 173 milímetros. O coordenador municipal da Defesa Civil, Oldair Rossi, informou que foram registrados vários pontos de alagamento e que a prefeitura precisou monitorar algumas barreiras. "Foi muita chuva em apenas 40 minutos ou uma hora. Aí não tem drenagem que dê conta", disse o coordenador.

Ainda segundo Rossi, cerca de 1h30 após o fim da chuva a situação já estava normalizada. "Hoje (dia 25) pela manhã já não temos pontos de interdição", acrescentou o coordenador da Defesa Civil de Guarapari.