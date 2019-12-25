Chuva forte atinge a Grande Vitória na noite de Natal

Fortes chuvas atingiram a região da Grande Vitória na noite deste Natal e deixaram muitas ruas alagadas. Apesar disso, segundo a Defesa Civil dos municípios, não foram registradas ocorrências com gravidade.
Em Vitória, choveu, em um dia, 35% do esperado para todo o mês de dezembro. Apesar disso, o plantão da Defesa Civil informou que foram feitos apenas dois acionamentos simples, do gênero de queda de gesso. Os transtornos ficaram mesmo para os motoristas, que tiveram que enfrentar diversas ruas e avenidas alagadas.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, foram registradas ruas interditadas no município e quedas de árvores, mas somente durante a chuva.
A Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, ficou completamente alagada. Veja vídeo:
Em Vila Velha, os pluviômetros chegaram a registrar quase 40 milímetros em pouco mais de uma hora de intensa chuva - o volume foi o dobro do esperado para o dia, segundo a prefeitura. "As estações de bombeamento - Canal da Costa, Sitio Batalha e de Guaranhus - foram acionadas e estão funcionando ininterruptamente para dar vazão a água acumulada", garantiu a gestão do município.
Uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local, mas não estão desabrigados ou desalojados. Vários pontos de alagamento também foram registrados no município e técnicos da Defesa Civil monitoram o nível dos canais que cortam o município.
Os bairros Divino Espírito Santo, Centro, Coqueiral de Itaparica e Jaburuna são os locais que registraram os maiores volumes de chuvas. Por isso, o município apresenta alguns pontos de alagamentos. Apesar disso, as águas já começam a escoar com a diminuição da intensidade das chuvas.
Na Serra, o plantão da Defesa Civil informou que não houve ocorrência.
A Defesa Civil de Cariacica e a Estadual foram acionadas, mas ainda não responderam.
Em Guarapari, segundo o Climatempo, choveu 173 milímetros. O coordenador municipal da Defesa Civil, Oldair Rossi, informou que foram registrados vários pontos de alagamento e que a prefeitura precisou monitorar algumas barreiras. "Foi muita chuva em apenas 40 minutos ou uma hora. Aí não tem drenagem que dê conta", disse o coordenador.
Ainda segundo Rossi, cerca de 1h30 após o fim da chuva a situação já estava normalizada. "Hoje (dia 25) pela manhã já não temos pontos de interdição", acrescentou o coordenador da Defesa Civil de Guarapari.
A Defesa Civil Estadual informou que houve um pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas, além de pontos de alagamento ao longo da cidade.