Natal pode ter chuva com raios a qualquer momento do dia no ES

O capixaba deve se preparar para passar um peródo natalino com possibilidade de chuva na véspera e também no dia 25 Crédito: Ricardo Medeiros

O Natal pode ser com chuva no Espírito Santo. Pelo menos esta é a previsão do Instituto Climatempo . De acordo com o mapa meteorológico, a véspera natalina terá tempo muito abafado e predomínio de sol no período da manhã em todo o Espírito Santo , mas durante a tarde o cenário deve mudar.

A combinação de clima abafado e sol forte favorecerá um cenário de precipitação e podem ocorrer pancadas de chuvas com possibilidade de raios à tarde e também à noite. As temperaturas no dia 24 podem ultrapassar a casa dos 30 °C.

Já no dia 25, quando o Natal é celebrado, as chances do capixaba acordar com o tempo chuvoso são grandes. A previsão é de tempo nublado e fechado, com possibilidades de chuva, intercaladas com períodos curtos de sol. Esse cenário deverá ser predominante em todo o Estado. Assim como no dia anterior a temperatura também será alta, deve ficar acima dos 30 °C.

Embora as hipóteses de chuva sejam consideráveis, o volume esperado para os dois dias é baixo, não devendo ultrapassar os 15 milímetros no período.

PREVISÃO DO INCAPER

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também prevê a possibilidade de chuva na tarde da véspera e no dia do Natal. O instituto fez uma previsão diária de sábado (21) até a próxima quarta-feira (25). Confira:

 Sábado - 21/12

O Incaper prevê que o sábado (21) terá predomínio de sol em todo o Espírito Santo. Chove rápido, no início da manhã, no litoral da região Nordeste. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral sul e da Grande Vitória. As rajadas podem ser de forte intensidade, em alguns momentos, no litoral sul.

 Domingo - 22/12

Data em que o verão começa oficialmente, o domingo deve ter as características típicas da estação: sol e calor em todo o Espírito Santo. Sem previsão de chuva no Estado, as temperaturas aumentam em todas as regiões capixabas. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral, mas as rajadas podem ser fortes, em alguns momentos, no litoral sul e na Grande Vitória.

 Segunda-feira - 23/12

De acordo com o Incaper, a segunda-feira começa com sol e calor em todo o Estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas no Sul do Estado e no trecho sul da região Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral, podendo ser de forte intensidade em alguns momentos entre o litoral sul e o metropolitano.

 Terça-feira - 24/12

Já na véspera de Natal, o tempo será de sol e calor em todo o Espírito Santo até o fim da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e em alguns trechos das regiões Serrana e Noroeste. Não chove nas demais áreas do estado. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral, podendo ser forte em alguns momentos entre o litoral sul e metropolitano.

 Quarta-feira - 25/12