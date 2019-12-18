5 opções de chás gelados para refrescar seus dias de verão

Chá de camomila

As propriedades funcionais deste chá se devem à presença de polifenóis, que auxiliam na prevenção de doenças cardíacas e circulatórias. Ele também atua na redução de colesterol e na queima de calorias, devido à ação antioxidante no organismo e ao aumento do metabolismo. Também devido a essa ação, o chá-verde diminui o risco de infarto e AVC. Para melhorar as propriedades antioxidantes, você pode acrescentar gengibre, limão ou hortelã à receita.

Este é bem a cara do verão! Apresenta menor concentração de compostos antioxidantes, mas, por outro lado, seu nível de cafeína é bem maior do que nos demais  o que faz com que o efeito termogênico (aumento do gasto de energia) seja mais evidente. Além disso, também foi detectada nele uma propriedade que diminui a formação de novas células de gordura. Para conservar melhor as propriedades, o ideal é que a infusão seja de no mínimo 5 minutos. Ao final do preparo, podem ser incluídas fatias grossas de laranja ou pêssego. É um sabor tropical e diferente de qualquer chá que você já experimentou.

Retirado da mesma planta do chá verde, possui as mesmas propriedades, mas algumas são mais intensas. Pode ajudar a prevenir doenças do coração e câncer. Ele reduz o colesterol ruim, ajudando no fluxo sanguíneo e protegendo o coração. Pode, ainda, diminuir o nível de açúcar no sangue e ajudar a prevenir ou atenuar os sintomas do diabetes. Para combinar com a estação mais quente, acrescente um pouco de suco de frutas vermelhas, como morango ou melancia, ao final da preparação. Fica bem refrescante

Apesar de não ser uma unanimidade no sabor, a bebida tem muitos benefícios, como propriedade diurética e o poder de regular a pressão arterial elevada. Por conta desses efeitos, é recomendado que não seja ingerido por mulheres grávidas ou que ainda estejam amamentando. Para deixar o sabor mais atraente, experimente acrescentar ao fim da infusão uma fatia de maçã ou um pouco de chá de frutas vermelhas. O sabor fica ainda mais rico e refrescante