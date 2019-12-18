5 opções de chás gelados para refrescar seus dias de verão

Por muito tempo, o chá ficou caracterizado como uma bebida para ser consumida no inverno, para aquecer o corpo e até dar uma relaxada, especialmente à noite. Mas os hábitos foram mudando, e o chá também foi se transformando e se adaptando a outras estações. Neste verão, ele chega mais vivo do que nunca, bem refrescantes e ricos em nutrientes.
O ideal é que ele seja o mais natural possível. É fácil encontrar diversos tipos de folhas secas em lojas especializadas em produtos a granel. Como o preparo na maioria das vezes é simples, os chás orgânicos podem ser facilmente incluídos na rotina. A técnica mais indicada para preparar é por meio da infusão. Nesse processo, que pode ser repetido com todos os tipos de chá, os compostos bioativos dos ingredientes são mais facilmente preservados, diz o nutricionista da Bio Mundo, Rodrigo Rosa.
A bebida também é capaz de ajudar em diversos problemas de saúde, como no tratamento dos níveis de glicose, por exemplo. Nesse caso, a absorção excessiva de açúcar no sangue é inibida pela ingestão da bebida, e os níveis de insulina são mantidos sob controle, destaca ele.
Além disso, o chá é excelente para ser incorporado numa dieta balanceada, já que proporciona uma sensação de saciedade. Também é excelente para quem precisa restaurar o nível de hidratação no corpo perdido pelo calor, treino, trabalho ou fadiga sem adicionar calorias extras ao corpo. Para aproveitar melhor os benefícios do chá, é interessante ficar atento ao adoçar a bebida, já que é uma prática muito comum entre as pessoas. O ideal é utilizar alternativas menos processadas, como açúcar mascavo, açúcar de coco, mel ou adoçante como xilitol, indica Rodrigo.
Confira algumas opções de chás refrescantes como sugestão para o verão:
Chá de camomila
As propriedades funcionais deste chá se devem à presença de polifenóis, que auxiliam na prevenção de doenças cardíacas e circulatórias. Ele também atua na redução de colesterol e na queima de calorias, devido à ação antioxidante no organismo e ao aumento do metabolismo. Também devido a essa ação, o chá-verde diminui o risco de infarto e AVC. Para melhorar as propriedades antioxidantes, você pode acrescentar gengibre, limão ou hortelã à receita.
Este é bem a cara do verão! Apresenta menor concentração de compostos antioxidantes, mas, por outro lado, seu nível de cafeína é bem maior do que nos demais o que faz com que o efeito termogênico (aumento do gasto de energia) seja mais evidente. Além disso, também foi detectada nele uma propriedade que diminui a formação de novas células de gordura. Para conservar melhor as propriedades, o ideal é que a infusão seja de no mínimo 5 minutos. Ao final do preparo, podem ser incluídas fatias grossas de laranja ou pêssego. É um sabor tropical e diferente de qualquer chá que você já experimentou.
Retirado da mesma planta do chá verde, possui as mesmas propriedades, mas algumas são mais intensas. Pode ajudar a prevenir doenças do coração e câncer. Ele reduz o colesterol ruim, ajudando no fluxo sanguíneo e protegendo o coração. Pode, ainda, diminuir o nível de açúcar no sangue e ajudar a prevenir ou atenuar os sintomas do diabetes. Para combinar com a estação mais quente, acrescente um pouco de suco de frutas vermelhas, como morango ou melancia, ao final da preparação. Fica bem refrescante
Apesar de não ser uma unanimidade no sabor, a bebida tem muitos benefícios, como propriedade diurética e o poder de regular a pressão arterial elevada. Por conta desses efeitos, é recomendado que não seja ingerido por mulheres grávidas ou que ainda estejam amamentando. Para deixar o sabor mais atraente, experimente acrescentar ao fim da infusão uma fatia de maçã ou um pouco de chá de frutas vermelhas. O sabor fica ainda mais rico e refrescante
Ajuda na má digestão, acalma e reduz a ansiedade. Esses são alguns dos benefícios do chá de camomila, que pode ser preparado usando as flores secas da planta e pode estar também associado à erva-doce ou à hortelã-pimenta, combinando assim diferentes benefícios