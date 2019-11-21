3 penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas

Os penteados dos desfiles internacionais prometem! Pois, segundo a Glamour, o coque em dose dupla, as tranças com tecido, e as trancinhas repartidas no meio serão alguns dos jeitos que você vai querer usar os seus cabelos no próximo verão.

Os penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas Crédito: Pinterest

Penteado-acessório

Trança + tecido. A ideia promete levantar qualquer look. Se tiver cabelo curto, vá de aplique, que funciona superbem, diz o beauty artist Helder Rodrigues.

Os penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas Crédito: Pinterest

Tranças repartidas

As tranças repartidas - aquelas que usamos na infância - apareceram em peso nas fashion weeks. Use texturizador para deixar a raiz bem certinha e capriche.

Os penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas Crédito: Pinterest

Coque em dose dupla