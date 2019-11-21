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3 penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas

Veja dicas e truques para apostar nos cabelos febre da próxima estação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 11:28

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 11:28

Os penteados dos desfiles internacionais prometem! Pois, segundo a Glamour, o coque em dose dupla, as tranças com tecido, e as trancinhas repartidas no meio serão alguns dos jeitos que você vai querer usar os seus cabelos no próximo verão. 
Os penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas Crédito: Pinterest

Penteado-acessório

Trança + tecido. A ideia promete levantar qualquer look.  Se tiver cabelo curto, vá de aplique, que funciona superbem, diz o beauty artist Helder Rodrigues.
Os penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas Crédito: Pinterest

Tranças repartidas

As tranças repartidas - aquelas que usamos na infância - apareceram em peso nas fashion weeks. Use texturizador para deixar a raiz bem certinha e capriche.
Os penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas Crédito: Pinterest

Coque em dose dupla

Outro preso com um quê juvenil, o look desfilado pela Fendi mistura delicadeza e desconstrução. A graça do visual está mesmo na 'baguncinha' que ele gera.

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