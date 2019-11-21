3 penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas

Os penteados dos desfiles internacionais prometem! Pois, segundo a Glamour, o coque em dose dupla, as tranças com tecido, e as trancinhas repartidas no meio serão alguns dos jeitos que você vai querer usar os seus cabelos no próximo verão.
Penteado-acessório
Trança + tecido. A ideia promete levantar qualquer look. Se tiver cabelo curto, vá de aplique, que funciona superbem, diz o beauty artist Helder Rodrigues.
Tranças repartidas
As tranças repartidas - aquelas que usamos na infância - apareceram em peso nas fashion weeks. Use texturizador para deixar a raiz bem certinha e capriche.
Coque em dose dupla
Outro preso com um quê juvenil, o look desfilado pela Fendi mistura delicadeza e desconstrução. A graça do visual está mesmo na 'baguncinha' que ele gera.