Oleaginosas: um punhado por dia pode prevenir doenças graves

Amendoim

Tipicamente brasileira, ela é uma fonte riquíssima de selênio, mineral que mantém a tiroide e as enzimas do fígado funcionando bem. Também combate os radicais livres, que atacam nossas células e podem causar o câncer. Mas atenção, nada de exageros! O consumo de muitas castanhas ao dia pode tornar a dieta muito calórica, e o excesso de selênio pode ser prejudicial ao organismo.

Fonte de minerais, como ferro, cálcio, fósforo e de gorduras insaturadas. Essa parte do caju contém um aminoácido chamado arginina, que alarga as artérias, diminuindo a pressão sanguínea, protegendo todo o sistema cardiovascular. Outros compostos importantes presentes nessa oleaginosa são as vitaminas do complexo B que atuam em diversas reações químicas pelo corpo. Recomendação: 3 castanhas por dia

Possuem gorduras poli-insaturadas que ajudam a diminuir os níveis do colesterol LDL, aumentar o HDL e manter as triglicérides baixas. Seus principais nutrientes são: ômega-3 e 9, vitaminas C e E, zinco e potássio. Por serem ricas em antioxidantes, especialmente vitamina E e selênio, as nozes funcionam ainda como agentes de prevenção do câncer. E a mesma vitamina é importante para estimular a fertilidade masculina. Além disso, nas mulheres, seus compostos chamados fitoestrogênios, reduzem os problemas relacionados à menopausa. Além disso, essa oleaginosa é rica em cálcio, fundamental para a saúde de ossos e dentes. Recomendação: 2 a 4 nozes por dia

A principal característica da amêndoa é a fartura de zinco. O mineral contribui para o bom funcionamento do sistema de defesas orgânicas e também é necessário para a divisão celular, estrutura da pele e cicatrização. Ele ainda tem função antioxidante, através do manganês, do cobre e da vitamina E. Esta última é encontrada em quantidade maior do que a necessária e ajuda a combater inflamações. Rica em proteínas (aproximadamente 20% de sua composição), a amêndoa também é fonte de zinco, magnésio, proteínas, fibras e gorduras monoinsaturadas, que podem diminuir os níveis de colesterol ruim no sangue. Recomendação: 5 a 10 amêndoas por dia

Essa oleaginosa contém uma grande quantidade de gorduras monoinsaturadas, que combatem o “colesterol ruim” (LDL) no sangue. Para fazer uma comparação, ela possui o dobro desse ácido graxo em relação à castanha de caju. Além disso, a avelã é fonte de magnésio e vitaminas do complexo B que servem como anti-inflamatórios que protegem o coração. É fonte de cálcio, que previne contra problemas nos ossos como a osteoporose, e ainda melhora a saúde dos dentes. Recomendação: 4 avelãs por dia

Reduz o colesterol ruim (LDL) e ajuda na proteção do organismo contra radicais livres, devido ao efeito antioxidante. O pistache contém fitoesteróis em quantidades suficientes para melhorar a saúde do organismo, ajudando na prevenção de eventuais entupimentos das veias pelo mau colesterol. O pistache dispõe de substâncias antioxidantes, como selênio e vitamina E, as quais atuam na redução dos radicais livres que danificam as células, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce e câncer. Recomendação: 15 g por dia ou meia xícara de chá