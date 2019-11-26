O verão começa oficialmente em 22 de dezembro, porém, as marcas já se anteciparam e lançaram as novidades para a proteção solar. E, segundo a Marie Claire, existem alguns que são multifuncionais. Além de protegerem contra os raios UVA/UVB e infravermelhos, alguns desses lançamentos tem a função de maquiagem (base), ajudam a rejuvenescer e combater os melasmas. Ah, além disso, servem para diversos tipos de pele como as secas, oleosas, brancas, negras e com sensibilidade.

Fotoproteção: 5 lançamentos de Protetores Solares para o verão Crédito: Divulgação

Pegotan FPS 90 (50g), Anna Pegova. R$ 180

Anna Pegova traz toda a alta tecnologia e a sofisticação dos peptídeos de última geração para compor, junto com excelentes ativos, a fórmula multifuncional de Pegotan FPS 90. Máxima proteção contra todo o espectro de radiação: UVA/ UVB/ Luz azul/ Luz visível/ Raios Infravermelhos longos e curtos com filtros fotoestáveis e não permeáveis. Protege e devolve a elasticidade perdida pela elastose solar, ou seja, impede a degradação das fibras de elastina e permite a substituição progressiva de fibras elásticas danificadas por fibras de elastina funcionais. É anti-idade e hidratante, antipoluição, antioxidante; antiglicante (protege contra a degradação do colágeno), antimanchas (evita as hiperpigmentações provocadas pelo sol e pela poluição e ajuda a homogeneizar o tom de pele), tecnologia DNA REPAIR (repara e protege o DNA contra os radicais livres e as espécies reativas oxidantes -- ROS, RNS e RCS), antienvelhecimento térmico e combate o fotoenvelhecimento.

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Avène Solar Toque Seco FPS 70 (40g). R$ 79,90

A Emulsão FPS 70 Toque Seco assegura uma ampla cobertura do espectro UV graças a associação exclusiva de ativos SunSitive®, fruto da pesquisa dos Laboratórios Pierre Fabre. Seu complexo fotoprotetor, aliado a uma cosmética desenvolvida para a pele brasileira, garante uma maior proteção frente aos raios UVB assim como aos UVA curtos e longos. O Pré-tocoferil, precursor da vitamina E (antioxidante) protege as células da ação dos radicais livres. Sua fórmula rica em Água Termal Avène possui propriedades calmantes e suavizantes.

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Protetor Solar Idéal Soleil Purify FPS 70 (40g), Vichy. R$ 79,11

Idéal Soleil Purify FPS 70 é o protetor solar antioleosidade com ação purificante indicado para peles oleosas. O FPS 70 protege contra os raios UVA e UVB com textura leve que deixa a pele respirar enquanto a purifica após uso. Com tecnologia antioleosidade 3 em 1, controla a oleosidade ao longo do dia, tem anti-poluição e preserva a barreira da pele contra fatores agravantes da oleosidade. Possui textura toque seco leve e agradável com sensação de pele fresca

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Filtro Solar Tonalizante FPS 55 Base Stick (12g), Adcos. R$ 135

O Filtro Solar Tonalizante FPS 55 Base Stick é um protetor solar com cor que une a função de dois produtos em um só: garante cobertura intensa e disfarce imediato de imperfeições da pele do rosto e ainda possui alta proteção solar contra raios UV e luz visível com FPS 55. Indicada para todos os tipos de pele, a Base Stick proporciona toque seco e efeito mate, além de atuar como maquiagem. Por ter alta resistência à água, esse filtro solar em bastão é o dermocosmético ideal também para pessoas que praticam atividades ao ar livre e para pós procedimentos, como laser e peeling, pois acalma, reduz ardência e disfarça a vermelhidão. Não é comedogênico, não escorre nos olhos e sua embalagem é prática e portátil, permitindo fácil aplicação. Está disponível em 5 tonalidades.

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Protetor Solar UV Aqua Rich SPF 50+, Bioré. R$ 59,99