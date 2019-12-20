Santuário-Basílica de Santo Antônio: lançamento de selo e concerto de Natal

Santuário-Basílica de Santo Antônio Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (20), será lançado o selo em homenagem ao Santuário-Basílica de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, em Vitória. O evento começa às 19h30, no próprio templo. Após a solenidade, acontece a apresentação da Cantata de Natal com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espirito Santo. O selo, que vai circular por todo o país e pelo mundo, foi desenvolvido a partir de uma fotografia de autoria de Joel Miranda e traz em destaque a arquitetura do Santuário.O repertório escolhido para esta noite terá obras clássicas e sacras de compositores como Grieg, Weber, Wagner e Debussy, além de canções natalinas.

Projetado e construído a partir do ano de 1956 e concluído na década de 1970, envolvendo em mutirão os moradores do Bairro de Santo Antônio, o Santuário, dedicado ao santo padroeiro da Capital, juntamente com Nossa Senhora da Vitória.

Trata-se de uma fiel imitação da arquitetura renascentista italiana, inspirado na Igreja projetada por Bramante de Nossa Senhora da Consolação em Todi, na Itália Central.

Em 11 de agosto de 2008 o Santuário foi elevado à dignidade de Basílica Menor pelo Papa Bento XVI. Em abril de 2010 o Santuário-Basílica recebeu o registro de Patrimônio Histórico Municipal. O tombamento visa a preservação do imóvel, mantendo-o em suas caraterísticas originais, preservando a sua edificação como mais um símbolo para a Cidade de Vitória.

Musical na Praia da Costa

A Igreja Batista da Praia da Costa convida a todos para assistirem ao musical "A Quinta Estação", nesta sexta-feira (20), às 20 horas, neste sábado (21) e neste domingo (22), às 19 horas, com apresentação do Coro Adorart, orquestra e uma grande equipe de teatro. O templo fica na Rua Lúcio Bacelar, 490, Praia da Costa, Vila Velha.

Celebração no Quartel de Maruípe