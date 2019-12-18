Operação Verão: 1700 policiais por dia nas praias em 14 cidades do ES

Para o reforço da Operação Verão, a Sesp informou que o Batalhão de Trânsito da PM vai contar com seis vans (bases móveis de fiscalização), quatro painéis móveis variáveis (para orientação nas abordagens de trânsito), 14 drones (sendo quatro com câmeras térmicas  localizam criminosos no escuro), 135 etilômetros (105 são para testes do bafômetro passivo  detectam embriaguez sem que o condutor precise soprar), três radares móveis e três leitores de placas OCR (reconhecimento ótico de caracteres).