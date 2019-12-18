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Segurança no litoral

Operação Verão: 1700 policiais por dia nas praias em 14 cidades do ES

Serão 1.400 policiais militares e 300 civis, por dia, em municípios litorâneos de Norte a Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 12:02

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 12:02

PMs no Centro de Formação e Aperfeiçoamento na corporação. Crédito: Carlos Alberto Silva
Operação Verão, anunciada na manhã desta quarta-feira (18) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), vai contar com 1.700 policiais  1.400 militares e 300 civis , por dia, em 14 municípios litorâneos de Norte a Sul do Espírito Santo. A operação começa no dia 26 deste mês, na próxima semana, e termina no dia 1º de março de 2020.
As cidades do litoral capixaba que vão ter reforço no policiamento são: Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Fundão, Aracruz, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Marataízes, Presidente Kennedy, Piúma, Anchieta, Itapemirim.
Para o reforço da Operação Verão, a Sesp informou que o Batalhão de Trânsito da PM vai contar com seis vans (bases móveis de fiscalização), quatro painéis móveis variáveis (para orientação nas abordagens de trânsito), 14 drones (sendo quatro com câmeras térmicas  localizam criminosos no escuro), 135 etilômetros (105 são para testes do bafômetro passivo  detectam embriaguez sem que o condutor precise soprar), três radares móveis e três leitores de placas OCR (reconhecimento ótico de caracteres). 

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