Operação Verão: PM vai usar superdrones a partir do dia 26 de dezembro

A PM, que já conta com oito drones tradicionais com capacidade restrita, comprou quatro equipamentos com esse recurso tecnológico, que começam a ser usados no dia 26 de dezembro, quando se inicia no Estado a Operação Verão. Cada drone custou R$ 48 mil reais. A operação termina no dia primeiro de março.
Durante a operação, policiais do setor administrativo e agentes de folga são deslocados para atuar nas ruas, intensificando as ações da polícia, como blitze, patrulhamento e operações de bloqueio. Essas ações acontecem, principalmente, em locais com aumento de movimentação no verão, como saídas de boates e próximo às praias capixabas. Terão o reforço policial 14 municípios de todo o litoral capixaba. O objetivo é combater os crimes de maior incidência durante o verão, como roubos, furtos e tráfico de drogas. Os policiais que serão deslocados para atuar na Operação vão receber um acréscimo em suas diárias.
As informações foram repassadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) durante coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (18), sobre o lançamento da operação, que engloba também o período entre Natal e Ano Novo.