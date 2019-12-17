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Louvor e adoração

Jesus Vida Verão deve atrair 15 mil amantes da música gospel em Cariacica

O evento será realizado ao lado da Desportiva, em Jardim América, no dia 28 deste mês, às 19h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 19:51

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 19:51

Pastor Lucas será atração do Jesus Vida Verão Cariacica Crédito: Divulgação
A terceira edição do Jesus Vida Verão em Cariacica promete uma noite de muito louvor, alegria e adoração para cerca de 15 mil pessoas. O evento marcado para o próximo dia 28, às 19h30, em Jardim América - ao lado do campo da Desportiva - faz parte das comemorações do aniversário de Cariacica. A cidade completa 129 anos em 2019.
A programação deste ano conta com o Coral Kemuel e o Pastor Lucas. Há 12 anos na estrada, o coral paulista já gravou os CDs Sacrifício, Vai Encarar, Qual é a sua escolha e Clássicos Kemuel. Esbanjando estilo e versatilidade, Kemuel é formado por David Marx, Heric Tolentino, Beresix, Eliane Marx, Priscila Olly e Ludmila Moreira.
O cantor e compositor Pastor Lucas tem cinco anos de carreira. Dono dos hits Pintor do Mundo, Deus de Detalhes, Marcas da Vida e O Lugar, Lucas foi indicado ao Grammy Latino em 2018 na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. À época, ele concorreu com o CD Pintor do Mundo.
Atualmente, ele trabalha apresentando seu novo single intitulado O Escritor. Essa canção apresenta força melódica e letra tocante e tem tudo para repetir o êxito de outros hits do artista, como entre outras.
Douglas Lopes Gomes trabalha na organização do evento em Cariacica. Ele destaca que o local onde o Jesus Vida Verão será realizado e o trabalho de divulgação dos shows devem contribuir com o aumento do público que vai prestigiar as atrações.
O Jesus Vida Verão é o maior evento de praia do Brasil. A gente recebe a programação com muito zelo e carinho. Quando se fala de um evento com essa envergadura na cidade, podemos dizer que é a primeira vez que o Pastor Lucas e o Kemuel se apresentam na cidade. Com certeza, os dois vão abrilhantar a festa, disse

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CONECTADOS EM DEUS

O pastor da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, Evaldo Carlos dos Santos, é o coordenador geral do Jesus Vida Verão. Ele explicou que para este ano, tanto em Cariacica, quanto em Vila Velha, o tema do evento deste ano é Conectados em Deus.
Estamos comemorando o aniversário da cidade trazendo uma proposta de paz e de esperança. A ideia é levar uma proposta de mudança de vida e de transformação para que as pessoas possam realmente ter uma esperança de começar o ano novo olhando para frente, para cima, enxergando as possibilidades que Deus dá na vida delas, disse o pastor.

PROGRAMAÇÃO

  • 3ª Jesus Vida Verão em Cariacica
  • Quando: 28 de dezembro
  • Horário: 19h30
  • Local: Rua Engenheiro José Himério Silva Oliveira, ao lado da Desportiva (Estádio Engenheiro Araripe), em Jardim América, Cariacica

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