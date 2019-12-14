Ivete, Safadão e Alok: os shows para curtir durante verão 2020 no ES

"Esse verão vai bombar. Não tem outra palavra". A frase, da universitária Cíntia Colombino, resume bem os agitos que vão de Norte a Sul do Espírito Santo e todos os anos movimentam centenas de milhares de turistas pelo Estado - e a jovem é uma das entusiastas dos shows de verão. Ela e as amigas já estão a mil para curtir todas as atrações que vão invadir o Estado entre o fim deste ano e início do próximo. "Vai ser tudo espetacular. Já estou totalmente preparada para todos (os shows). Pensa que a partir do dia 1º tem show quase todo dia (risos)", completa.
É que janeiro de 2020 realmente está repleto de novidades sobretudo em Guarapari, mas 2019 vai se despedir sem deixar a desejar. Grande atração do ano, Ivete Sangalo, por exemplo, é quem vai ocupar o palco do Cafe de la Musique, na Península de Meaípe, no dia 28 de dezembro. "Não dá para escolher qual evento ir. Todos são muito bons, especialmente os do Cafe, que são sempre ótimos", fala Maria Carol Diorio, outra universitária que também está de turbinas ligadas para a temporada de festas.
Além da musa do axé, outras atrações nacionais também já confirmaram agenda em grandes festivais, como a edição de Festival de Verão de Guriri, que acontece na Arena Ao Mar, em São Mateus. Por lá, Gusttavo Lima é um dos artistas que estão com shows agendados. Geraldo Azevedo é outro cotado para agitar os capixabas que amam festa, assim como Thiaguinho, Jorge e Mateus, Alok, Nego do Borel, Bruno e Marrone, Cat Dealers, Kevinho, Ferrugem, Pocah e Wesley Safadão.
Para Maria Carol, em 2018, o destaque foi para a festa "Só Track Boa": "No verão passado, para mim, foi o melhor evento, então acho que nesta temporada é uma das grandes apostas, também". Em 2020, o festão acontece também em Meaípe no dia 18 de janeiro.
"Estou muito animado para curtir esta temporada. Verão em Guarapari é momento de reencontrar os amigos, ir a Peracanga, Bacutia... Estou bem ansioso para o show de Gusttavo Lima e meus amigos também estão superanimados, todo mundo já está combinando a nossa programação"
Bianca Guimarães é mais uma que também acha que Guarapari é o grande point de encontro para a época mais quente do ano: "Sempre bom reunir a galera em Guarapari com muito funk (risos). Vou com certeza estar em todos os shows, se Deus quiser, com uma galera animada e finalmente em período de férias para poder ir a tudo".
EVENTOS E FESTAS DO VERÃO 2020
A GAZETA fez uma lista completa com todos os eventos que estão previstos para acontecerem nesta temporada de verão 2020 no Espírito Santo. Confira!
DEZEMBRO 2019
- 14 DE DEZEMBRO
- EQUILIBRIUM FESTIVAL 9 ANOS
- Local: Fazenda Camping (Av. Jones dos Santos Neves, Vila Velha)
- Horário: das 22h às 16h
- Ingressos: R$ 100 (individual, 3º lote); R$ 90 (pack 2 ingressos, 3º lote); R$ 85 (pack 3 ingressos, 3º lote); R$ 80 (pack 5 ingressos, 3º lote) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- BEKOO DAS PRETAS - EDIÇÃO "SEU SONHO"
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 15 (1º lote); R$ 35 (entrada VIP e copo personalizado); R$ 25 (entrada) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- ABERTURA DO FESTIVAL DE VERÃO GURIRI COM ALEMÃO DO FORRÓ
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 30 (valor único) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- OS BARÕES DA PISADINHA
- Local: Rancho Serra Azul (R. Cinco, 12, Bairro das Laranjeiras, Serra)
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: R$ 20 (pista, meia-entrada); R$ 40 (pista) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br e nas lojas Jacklayne Joias (Grande Vitória) e Soft Modas (Guarapari)
- 15 DE DEZEMBRO
- CORONA SUNSET COM DJ PHILL FERNANDES E JV SAXX
- Local: Barlavento Beach Bar & Lounge (Av. Dante Michelini, quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória)
- Horário: das 14h às 19h
- Ingressos: entrada franca (paga-se só o que for consumido)
- 21 DE DEZEMBRO
- LIV-E BEACH - OPEN SUMMER
- Local: Salt Entretenimento (Av. Est. José Júlio de Souza, Itaparica, Vila Velha)
- Horário: a partir das 16h
- Ingressos: R$ 50 (lote promocional, meia-entrada); R$ 100 (lote promocional, inteira); R$ 60 (meia-entrada, 1º lote); R$ 120 (inteira, 1º lote) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- 27 DE DEZEMBRO
- ILLUSIONIZE E SANTTI - OPENING SUMMER
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 60 (entrada solidária); R$ 120 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- TARDEZINHA GUARAPARI
- Local: Siribeira Iate Clube (R. Dr. Silva Melo, 2, Centro de Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 360 (inteira, área VIP, 6º lote); R$ 180 (meia-entrada, área VIP, 6º lote) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br e nas lojas Jacklayne Joias (Grande Vitória), Soft Modas (Guarapari), Bar dos Meninos (Vila Velha) e Catamaran (Vitória)
- JORGE E MATEUS MULTIPLACE MAIS
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 120 (frontstage, meia solidária, 3º lote); R$ 170 (camarote 2, meia solidária, 3º lote); R$ 1,5 mil (mesa prata, 2º lote); R$ 2 mil (mesa ouro, 2º lote); R$ 1 mil (mesa bronze, 2º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE ITAÚNAS
- Com ForróFia, Geraldo Azevedo, Fogumano, Edson Duarte e DJ Fabrício Bravim
- Local: Bar Forró de Itaúnas (R. Ítalo Vasconcelos, 98, Itaúnas, Conceição da Barra)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 65 (avulso) e R$ 260 (pacote de seis noites), à venda no site Sympla.com.br
- Informações: (41) 99963-7407
- 28 DE DEZEMBRO
- IVETE SUNSET COM IVETE SANGALO E CONVIDADOS
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 120 (meia-entrada, 4º lote); R$ 240 (inteira, 4º lote) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- Informações: (27) 3376-9669
- ME FAZ FELIZ COM THIAGO MARTINS E JEITO MOLEQUE
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 40 (frontstage, meia solidária, 1º lote); R$ 70 (camarote 2, meia solidária, 1º lote); R$ 300 (mesa prata, 1º lote), R$ 400 (mesa ouro, 1º lote); R$ 300 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE ITAÚNAS
- Com Trio Dona Zefa, Janayna Pereira, Isaac do Acordeon, Furdunço - O Baile convida Carol Santanna e DJ Fabrício Bravim
- Local: Bar Forró de Itaúnas (R. Ítalo Vasconcelos, 98, Itaúnas, Conceição da Barra)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 55 (avulso) e R$ 260 (pacote de seis noites), à venda no site Sympla.com.br
- Informações: (41) 99963-7407
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI - COM LÉO SANTANA, DILSINHO E HARMONIA DO SAMBA
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: 17h
- Ingressos: R$ 55 (espaço arena/meia/2º lote); R$ 100 (frontstage/meia/2º lote); R$ 165 (open bar/4º lote); R$ 300 (backstage/2º lote), à venda no site TicketPremium.com.br
- 29 DE DEZEMBRO
- ERICK MORILLO
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 60 (entrada solidária); R$ 120 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- CONEXÃO 021 COM NEGO DO BOREL, JOTTAPÊ E LUDMILLA
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 80 (frontstage, meia solidária, 2º lote); R$ 100 (camarote 2, meia solidária, 1º lote); R$ 600 (mesa prata, 1º lote); R$ 700 (mesa ouro, 1º lote); R$ 500 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI COM LÉO LIMA E SABOLADA
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 20 (valor único) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE ITAÚNAS
- Com Estopim, Trio Potiguá, Hermelinda, Duka Santos e DJ Fabrício Bravim convida DJ Vinny
- Local: Bar Forró de Itaúnas (R. Ítalo Vasconcelos, 98, Itaúnas, Conceição da Barra)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 55 (avulso) e R$ 260 (pacote de seis noites), à venda no site Sympla.com.br
- Informações: (41) 99963-7407
- 30 DE DEZEMBRO
- ALOK - PRÉ-RÉVEILLON CAFE DE LA MUSIQUE GUARAPARI
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 120 (entrada solidária, 3º lote); R$ 240 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE COM BRUNO & MARRONE E RAÇA NEGRA
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 150 (camarote 2, meia solidária, 2º lote); R$ 90 (frontstage, meia solidária, 3º lote); R$ 1,5 mil (mesa prata, 2º lote); R$ 2 mil (mesa ouro, 2º lote); R$ 900 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI COM MADE IN RIO
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 20 (setor único, 3º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE ITAÚNAS
- Com Trio Classe A, Diana do Sertão, Amargô, Mestrinho convida Amorosa e DJ Fabrício Bravim
- Local: Bar Forró de Itaúnas (R. Ítalo Vasconcelos, 98, Itaúnas, Conceição da Barra)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 55 (avulso) e R$ 260 (pacote de seis noites), à venda no site Sympla.com.br
- Informações: (41) 99963-7407
- 31 DE DEZEMBRO
- RÉVEILLON CAFE DE LA MUSIQUE 2020
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: das 22h às 6h
- Ingressos: R$ 600 (valor único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- RÉVEILLON FLUENTE
- Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória)
- Horário: a partir das 23h
- Ingressos: R$ 65 (1º lote); R$ 75 (2º lote) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- RÉVEILLON NINHO DA ROXINHA
- Local: Ninho da Roxinha (R. do Limão, São João, Nova Almeida, Serra)
- Horário: a partir das 21h
- Ingressos: R$ 299 (valor único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- Informações: (27) 3253-1516
- RÉVEILLON SENSATIONS 2020
- Local: Ilha Shows (Al. Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 370 (lounge all inclusive); R$ 295 (frontstage all inclusive); R$ 400 (cadeira, mesa azul, all inclusive); R$ 470 (cadeira, mesa rosa, all inclusive); R$ 370 (cadeira, mesa verde, all inclusive) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br
- RÉVEILLON MANSÃO 2K20
- Local: Mansão 300º (R. Belo Horizonte, 1, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 360 (convite feminino/masculino all inclusive) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE ITAÚNAS
- Com Trio Maracá, Trio Xamego, Trio Dona Zefa, ForróFia e DJ Fabrício Bravim convida DJ Vinny
- Local: Bar Forró de Itaúnas (R. Ítalo Vasconcelos, 98, Itaúnas, Conceição da Barra)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 65 (avulso) e R$ 260 (pacote de seis noites), à venda no site Sympla.com.br
- Informações: (41) 99963-7407
JANEIRO 2020
- 1º DE JANEIRO
- ATITUDE 67 E PEDRO SAMPAIO
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 100 (entrada solidária, 3º lote); R$ 200 (inteira, 3º lote) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE ITAÚNAS
- Com Tâmara Terra, Diana do Sertão, Amargô, DJ Fabrício Bravim
- Local: Bar Forró de Itaúnas (R. Ítalo Vasconcelos, 98, Itaúnas, Conceição da Barra)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 55 (avulso) e R$ 260 (pacote de seis noites), à venda no site Sympla.com.br
- Informações: (41) 99963-7407
- 3 DE JANEIRO
- CAT DEALERS
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 100 (entrada solidária); R$ 200 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI COM MARCELO FALCÃO + RONEY MATTOS
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 50 (frontstage, meia-entrada, 2º lote); R$ 85 (bristot, meia-entrada, 2º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- GUSTTAVO LIMA NO MULTIPLACE MAIS
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 21h
- Ingressos: R$ 150 (frontstage, meia solidária, 3º lote); R$ 220 (camarote, meia solidária, 4º lote); R$ 2 mil (mesa prata, 2º lote); R$ 2,2 mil (mesa ouro, 2º lote); R$ 1,3 mil (mesa bronze, 2º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- 4 DE JANEIRO
- SAFADÃO E JETLAG NA PRAIA
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 120 (entrada solidária, 4º lote); R$ 240 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI COM KEVINHO, WESLEY SAFADÃO E PARANGOLÉ
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 165 (open bar, 3º lote); R$ 90 (frontstage, meia-entrada, 1º lote); R$ 50 (espaço arena, meia-entrada, 1º lote); R$ 275 (backstage, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE COM FALCÃO E NANDO REIS
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 60 (frontstage, meia solidária, 1º lote); R$ 100 (camarote 2, meia solidária, 1º lote); R$ 600 (mesa prata, 1º lote); R$ 700 (mesa ouro, 1º lote); R$ 500 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- 5 DE JANEIRO
- BABY SHARK + PATRULHA CANINA (INFANTIL)
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: 17h
- Ingressos: R$ 25 (individual), R$ 40 (casadinha/2 pessoas) e R$ 50 (família/3 pessoas), à venda no site TicketPremium.com.br
- 10 DE JANEIRO
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE COM EVA, POCAH E FERRUGEM
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 70 (frontstage, meia solidária, 1º lote); R$ 100 (camarote 2, meia solidária, 1º lote); R$ 700 (mesa prata, 1º lote); R$ 800 (mesa ouro, 1º lote); R$ 600 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI - PK DELAS + SUÉ
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: não informado
- Ingressos: R$ 20, à venda no site TicketPremium.com.br
- 11 DE JANEIRO
- FESTA SPECTACULUM
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 80 (entrada solidária); R$ 160 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE COM BELL MARQUES E DIEGO & VICTOR HUGO
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 70 (frontstage, meia solidária, 1º lote); R$ 100 (camarote 2, meia solidária, 1º lote); R$ 700 (mesa prata, 1º lote); R$ 800 (mesa ouro, 1º lote); R$ 600 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI COM ALOK E GUSTTAVO LIMA
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 190 (open bar, 5º lote); R$ 115 (frontstage, meia-entrada, 3º lote); R$ 60 (espaço arena, meia-entrada, 2º lote); R$ 390 (backstage, 3º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- BAILE DO DENNIS @GUARAPARI
- Local: Pedreira Adventure Park (Av. Padre José de Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari)
- Horário: a partir das 21h
- Ingressos: R$ 200 (open bar, 4º lote); R$ 100 (área vip, meia-entrada e entrada solidária, 3º lote); R$ 550 (bistrô, 1º lote) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- 12 DE JANEIRO
- LÉO SANTANA E KVSH - PRAIA DO GIGANTE
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 100 (entrada solidária); R$ 200 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- 17 DE JANEIRO
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE COM DILSINHO E HENRIQUE & JULIANO
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 80 (frontstage, meia solidária, 2º lote); R$ 120 (camarote 2, meia solidária, 2º lote); R$ 700 (mesa prata, 1º lote); R$ 800 (mesa ouro, 1º lote); R$ 600 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- 18 DE JANEIRO
- SUNSET FRIENDS - CHÁCARA CHALÉ
- Local: Chácara Chalé (R. das Camélias, Porto Belo, Cariacica)
- Horário: a partir das 17h
- Ingressos: R$ 20 (lote promocional, feminino); R$ 25 (lote promocional, masculino) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE COM PÉRICLES E XANDE DE PILARES
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 70 (frontstage, meia solidária, 1º lote); R$ 100 (camarote 2, meia solidária, 1º lote); R$ 700 (mesa prata, 1º lote); R$ 800 (mesa ouro, 1º lote); R$ 600 (mesa bronze, 1º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI - XANDE DE PILARES E SAMBADM
- Local: Arena Ao Mar (Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus)
- Horário: 17h
- Ingressos: R$ 40 (2º lote), à venda no site TicketPremium.com.br
- SÓ TRACK BOA GUARAPARI
- Local: Península de Meaípe (R. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: ainda serão divulgados os preços, via site EventBrite.com.br, onde também serão vendidos
- 24 DE JANEIRO
- ZÉ NETO & CRISTIANO E MAIARA E MARAISA
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 100 (frontstage/meia solidária ); R$ 240 (camarote 2/2º lote); R$ 900 (mesa bronze/2º lote ); R$ 1 mil (mesa prata/1º lote); R$ 1,2 mil (mesa ouro/1º lote), à venda no site TicketPremium.com.br
- 25 DE JANEIRO
- FICA COMIGO
- Local: Cafe de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 60 (entrada solidária); R$ 120 (inteira) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE - DURVAL LELLYS E TURMA DO PAGODE
- Local: Multiplace Mais (R. Iriri, quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 70 (frontstage/meia solidária/1º lote); R$ 100 (camarote 2/meia solidária/1º lote); R$ 600 (mesa bronze/1º lote ); R$ 800 (mesa prata/1º lote); R$ 700 (mesa ouro/1º lote), à venda no site TicketPremium.com.br