Ivete, Safadão e Alok: os shows para curtir durante verão 2020 no ES

Maria Carol Diório, Cintia Colombino, Lucas Gavi, e Bianca Guimarães na casa de show Embrazado, na Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

"Esse verão vai bombar. Não tem outra palavra". A frase, da universitária Cíntia Colombino, resume bem os agitos que vão de Norte a Sul do Espírito Santo e todos os anos movimentam centenas de milhares de turistas pelo Estado - e a jovem é uma das entusiastas dos shows de verão. Ela e as amigas já estão a mil para curtir todas as atrações que vão invadir o Estado entre o fim deste ano e início do próximo. "Vai ser tudo espetacular. Já estou totalmente preparada para todos (os shows). Pensa que a partir do dia 1º tem show quase todo dia (risos)", completa.

É que janeiro de 2020 realmente está repleto de novidades sobretudo em Guarapari, mas 2019 vai se despedir sem deixar a desejar. Grande atração do ano, Ivete Sangalo, por exemplo, é quem vai ocupar o palco do Cafe de la Musique, na Península de Meaípe, no dia 28 de dezembro. "Não dá para escolher qual evento ir. Todos são muito bons, especialmente os do Cafe, que são sempre ótimos", fala Maria Carol Diorio, outra universitária que também está de turbinas ligadas para a temporada de festas.

Crédito: Carlos Alberto Silva

Além da musa do axé, outras atrações nacionais também já confirmaram agenda em grandes festivais, como a edição de Festival de Verão de Guriri, que acontece na Arena Ao Mar, em São Mateus. Por lá, Gusttavo Lima é um dos artistas que estão com shows agendados. Geraldo Azevedo é outro cotado para agitar os capixabas que amam festa, assim como Thiaguinho, Jorge e Mateus, Alok, Nego do Borel, Bruno e Marrone, Cat Dealers, Kevinho, Ferrugem, Pocah e Wesley Safadão.

Ivete Sangalo se apresenta no dia 28 de dezembro em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Para Maria Carol, em 2018, o destaque foi para a festa "Só Track Boa": "No verão passado, para mim, foi o melhor evento, então acho que nesta temporada é uma das grandes apostas, também". Em 2020, o festão acontece também em Meaípe no dia 18 de janeiro.

"Estou muito animado para curtir esta temporada. Verão em Guarapari é momento de reencontrar os amigos, ir a Peracanga, Bacutia... Estou bem ansioso para o show de Gusttavo Lima e meus amigos também estão superanimados, todo mundo já está combinando a nossa programação" Lucas Gavi - Universitário

Bianca Guimarães é mais uma que também acha que Guarapari é o grande point de encontro para a época mais quente do ano: "Sempre bom reunir a galera em Guarapari com muito funk (risos). Vou com certeza estar em todos os shows, se Deus quiser, com uma galera animada e finalmente em período de férias para poder ir a tudo".

EVENTOS E FESTAS DO VERÃO 2020

A GAZETA fez uma lista completa com todos os eventos que estão previstos para acontecerem nesta temporada de verão 2020 no Espírito Santo. Confira!

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