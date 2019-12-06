Rua do Lazer de Santa Teresa fica livre de fios e com cara de viela italiana

Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, já é reconhecida como a primeira cidade do Brasil a ser colonizada por italianos. Mas desde a noite desta quinta-feira (5) a Rua do Lazer, principal point turístico do simpático município, está mais perto de ser confundida com uma viela italiana. Isso porque a primeira parte de uma obra milionária foi concluída e, agora, nenhuma fiação está mais exposta nos cerca de 500 metros de extensão da via, que aglomera restaurantes, bistrôs, centros de eventos e cantinas.
A segunda parte dos trabalhos, que custaram ao todo algo em torno de R$ 1,3 milhão, será concluída até março de 2020 e consiste em nivelar o chão da via. Com a instalação de tubulação especial para passagem de fios de internet, telefone e energia subterrânea, alguns trechos ficaram desnivelados e o próximo passo é deixar tudo da mesma altura, como explica o empresário e presidente da Associação de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Thiago Roldi.
"A verba que custeou a obra vem parte do Ministério do Turismo, de um requerimento de 2012, do governo do Estado e ainda do município. Essa primeira etapa durou cerca de cinco meses e houve um cuidado especial com as edificações da Rua do Lazer, que são centenárias e também precisam ser preservadas para que o potencial turístico não seja perdido", fala.
"A noite desta quinta (5) foi a primeira em que a Rua do Lazer foi iluminada completamente já com os novos postes de luz. Os fios já estão todos por baixo da terra e só o que falta é o nivelamento da pavimentação, que será revitalizada também. O trabalho de implementação dos dutos subterrâneos também foi minucioso, por conta da tubulação antiga que já estava lá, como a de água"
Segundo o empresário, que é dono do Bar Elite, um dos mais famosos da região, só o prédio em que está instalado este empreendimento (Thiago é dono de outros dois estabelecimentos da Rua do Lazer) tem mais de 100 anos. "O bar tem 92 anos, mas a construção é de 1910. Ou seja, tem que ter mesmo um cuidado diferenciado", corrobora.
SANTA TERESA CADA VEZ MAIS ITALIANA
A intenção de todo esse movimento é tornar Santa Teresa mais "a cara" da Itália possível. "Vamos fazer um Natal mais italiano que conseguirmos e estamos com programação à parte na Rua do Lazer que começou na última semana e vai seguir até o fim do ano com atrações diferentes todos os finais de semana", reitera Thiago, que completa: "Estamos fazendo apresentações com danças típicas, música e shows que também remetem à cultura italiana".