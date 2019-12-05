Saiba onde tirar fotos com o Papai Noel e o famoso Urso Polar no ES

04/12/2019 - Festa na chegada do Urso Polar da Coca-cola numa das concentrações da Caravana de Natal Crédito: Divulgação/Premium

A passagem da Caravana de Natal está fazendo o maior sucesso pelo Espírito Santo. Mas não só a passagem de carros está chamando atenção dos capixabas. As concentrações das caravanas estão sendo uma atração à parte por causa da dupla de protagonistas de toda ação de natal: o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola.

Nos locais, a dupla está disponível para crianças e adultos tirarem fotos e viverem a magia do natal. Para se ter uma ideia, quase mil pessoas já compareceram nas concentrações e garantiram seus cliques.

04/12/2019 - Festa na chegada do Urso Polar da Coca-cola numa das concentrações da Caravana de Natal Crédito: Divulgação/Premium

Linhares, São Mateus, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, são os próximos destinos da caravana que já levou seu brilho e magia por cinco cidades e foi vista por mais de 25 mil pessoas.

Vale lembrar que toda essa festa acontecerá até o dia 23 de dezembro. Confira abaixo os locais de concentração e horários para tirar fotos com o Papai Noel e o Urso Polar.

Hora e local das concentrações da Caravana de Natal Coca-Cola