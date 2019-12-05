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É Natal

Saiba onde tirar fotos com o Papai Noel e o famoso Urso Polar no ES

Personagens estarão presentes nas concentrações das Caravanas de Natal para alegria de crianças e adultos. Saiba os horários e locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 18:13

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 18:13

04/12/2019 - Festa na chegada do Urso Polar da Coca-cola numa das concentrações da Caravana de Natal Crédito: Divulgação/Premium
A passagem da Caravana de Natal está fazendo o maior sucesso pelo Espírito Santo. Mas não só a passagem de carros está chamando atenção dos capixabas. As concentrações das caravanas estão sendo uma atração à parte por causa da dupla de protagonistas de toda ação de natal: o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola.
Nos locais, a dupla está disponível para crianças e adultos tirarem fotos e viverem a magia do natal. Para se ter uma ideia, quase mil pessoas já compareceram nas concentrações e garantiram seus cliques.
04/12/2019 - Festa na chegada do Urso Polar da Coca-cola numa das concentrações da Caravana de Natal Crédito: Divulgação/Premium
Linhares, São Mateus, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, são os próximos destinos da caravana que já levou seu brilho e magia por cinco cidades e foi vista por mais de 25 mil pessoas.
Vale lembrar que toda essa festa acontecerá até o dia 23 de dezembro. Confira abaixo os locais de concentração e horários para tirar fotos com o Papai Noel e o Urso Polar.

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Hora e local das concentrações da Caravana de Natal Coca-Cola

  • 05 de dezembro - Linhares
  • Onde: Casagrande Hiper (Araçá)
  • Horário: das 17h às 18h30

  • 06 de dezembro - São Mateus
  • Onde: Supermercado Santo Antônio (Santo Antônio)
  • Horário: das 17h às 18h30

  • 07 de dezembro - Cariacica
  • Onde: Extrabom (Itacibá)
  • Horário: das 17h às 18h30

  • 09 de dezembro - Serra
  • Onde: Supermercado Falgueto (Serra Sede)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 10 de dezembro - Vitoria
  • Onde: EPA (Jardim Camburi)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 11 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo)
  • Horário: das 19h às 21h

  • 12 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Supermercado Faé (Soteco)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 13 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Shopping Boulevard (Jockey de Itaparica)
  • Horário: das 18h30 às 20h30

  • 14 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Supermercado Ecorreal  (Terra Vermelha)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 16 de dezembro - Serra
  • Onde: Extrabom ( Feu Rosa)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 17 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Supermercado Faé (Gaivotas)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 18 de dezembro - Vitória
  • Onde: Shopping Vitória (Enseada do Suá)
  • Horário: das 19h às 21h

  • 19 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Ok (Santos Dumont)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 20 de dezembro - Cariacica
  • Onde: Carone (Campo Grande)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 21 de dezembro - Vila Velha
  • Onde: Perim (Itapuã)
  • Horário: das 18h às 19h30

  • 23 de dezembro - Vitória
  • Onde: Extrabom (Itararé)
  • Horário: das 18h às 19h30

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