Saiba onde tirar fotos com o Papai Noel e o famoso Urso Polar no ES

A passagem da Caravana de Natal está fazendo o maior sucesso pelo Espírito Santo. Mas não só a passagem de carros está chamando atenção dos capixabas. As concentrações das caravanas estão sendo uma atração à parte por causa da dupla de protagonistas de toda ação de natal: o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola.
Nos locais, a dupla está disponível para crianças e adultos tirarem fotos e viverem a magia do natal. Para se ter uma ideia, quase mil pessoas já compareceram nas concentrações e garantiram seus cliques.
Linhares, São Mateus, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, são os próximos destinos da caravana que já levou seu brilho e magia por cinco cidades e foi vista por mais de 25 mil pessoas.
Vale lembrar que toda essa festa acontecerá até o dia 23 de dezembro. Confira abaixo os locais de concentração e horários para tirar fotos com o Papai Noel e o Urso Polar.
Hora e local das concentrações da Caravana de Natal Coca-Cola
- 05 de dezembro - Linhares
- Onde: Casagrande Hiper (Araçá)
- Horário: das 17h às 18h30
- 06 de dezembro - São Mateus
- Onde: Supermercado Santo Antônio (Santo Antônio)
- Horário: das 17h às 18h30
- 07 de dezembro - Cariacica
- Onde: Extrabom (Itacibá)
- Horário: das 17h às 18h30
- 09 de dezembro - Serra
- Onde: Supermercado Falgueto (Serra Sede)
- Horário: das 18h às 19h30
- 10 de dezembro - Vitoria
- Onde: EPA (Jardim Camburi)
- Horário: das 18h às 19h30
- 11 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo)
- Horário: das 19h às 21h
- 12 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Supermercado Faé (Soteco)
- Horário: das 18h às 19h30
- 13 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Shopping Boulevard (Jockey de Itaparica)
- Horário: das 18h30 às 20h30
- 14 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Supermercado Ecorreal (Terra Vermelha)
- Horário: das 18h às 19h30
- 16 de dezembro - Serra
- Onde: Extrabom ( Feu Rosa)
- Horário: das 18h às 19h30
- 17 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Supermercado Faé (Gaivotas)
- Horário: das 18h às 19h30
- 18 de dezembro - Vitória
- Onde: Shopping Vitória (Enseada do Suá)
- Horário: das 19h às 21h
- 19 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Ok (Santos Dumont)
- Horário: das 18h às 19h30
- 20 de dezembro - Cariacica
- Onde: Carone (Campo Grande)
- Horário: das 18h às 19h30
- 21 de dezembro - Vila Velha
- Onde: Perim (Itapuã)
- Horário: das 18h às 19h30
- 23 de dezembro - Vitória
- Onde: Extrabom (Itararé)
- Horário: das 18h às 19h30