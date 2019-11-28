Saiba quais são as cidades por onde a caravana de Natal vai passar no ES

Vitória é uma das 11 cidades por onde a caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em 2019 Crédito: Divulgação/Coca-Cola

São cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias, sendo elas: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Domingos Martins, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Cariacica, Serra, Guaçuí e Guarapari. Neste ano, a campanha intitulada de Juntos a magia acontece, trará novidades.

O evento terá início neste sábado, 30, na cidade de Vila Velha e o ponto de encontro será de 17h as 18h30 no supermercado Extrabom, em Itapuã. Por sinal, a cidade Canela Verde é a que mais vai contar com passagens da caravana de natal até o dia 23 de dezembro: serão oito no total.

No domingo, será a vez das montanhas capixabas receberem o brilho e encanto da caravana, em Domingos Martins. Quem quiser tirar uma foto com o Papai Noel e com o urso polar poderá encontrá-los, de 18h as 19h30, na Vila do Papai Noel, no centro da cidade.

Para quem não perde a oportunidade de estar pertinho do clima de Natal, além de acompanhar a caravana com caminhões e carros iluminados, poderá encontrar o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola, para registrar esse momento mágico em supermercados parceiros e shopping centers, que serão os pontos de encontro desses protagonistas antes da caravana.

Saiba por onde a caravana vai passar