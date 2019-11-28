Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ho ho ho

Saiba quais são as cidades por onde a caravana de Natal vai passar no ES

Cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 15:27

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 15:27

Vitória é uma das 11 cidades por onde a caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em 2019 Crédito: Divulgação/Coca-Cola
O clima de Natal já está instalado em todo o Espírito Santo. A árvore de Natal da Serra foi inauguradaa série de cantatas foi iniciada nos municípios e o Brilho de Natal de Domingos Martins será aberto nesta sexta-feira (29). Para completar, neste sábado (30) começa a passagem da caravana de Natal que percorre o país. 
São cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias, sendo elas: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Domingos Martins, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Cariacica, Serra, Guaçuí e Guarapari. Neste ano, a campanha intitulada de Juntos a magia acontece, trará novidades.
O evento terá início neste sábado, 30, na cidade de Vila Velha e o ponto de encontro será de 17h as 18h30 no supermercado Extrabom, em Itapuã. Por sinal, a cidade Canela Verde é a que mais vai contar com passagens da caravana de natal até o dia 23 de dezembro: serão oito no total.

Veja Também

Abrigo no ES faz campanha para arrecadar presentes de Natal para idosos

Concurso de Natal em Cariacica é encerrado por falta de interessados

Vitória dará viagens para moradores com melhores decorações de Natal

No domingo, será a vez das montanhas capixabas receberem o brilho e encanto da caravana, em Domingos Martins. Quem quiser tirar uma foto com o Papai Noel e com o urso polar poderá encontrá-los, de 18h as 19h30, na Vila do Papai Noel, no centro da cidade.
Para quem não perde a oportunidade de estar pertinho do clima de Natal, além de acompanhar a caravana com caminhões e carros iluminados, poderá encontrar o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola, para registrar esse momento mágico em supermercados parceiros e shopping centers, que serão os pontos de encontro desses protagonistas antes da caravana.

Saiba por onde a caravana vai passar

  • CARAVANA COCA-COLA
  • Quando: de 30 de novembro a 23 de dezembro de 2019
  • Onde: por 11 cidades do Espírito Santo

  • PROGRAMAÇÃO: 
  • 30/11 (Sábado) - Vila Velha 
  • 01/12 (Domingo) - Domingos Martins 
  • 02/12 (Segunda) - Guaçuí 
  • 03/12 (Terça) - Cachoeiro 
  • 04/12 (Quarta) - Guarapari 
  • 05/12 (Quinta) - Linhares 
  • 06/12 (Sexta) - São Mateus 
  • 07/12 (Sábado) - Cariacica 
  • 09/12 (Segunda) - Serra 
  • 10/12 (Terça) - Vitória 
  • 11/12 (Quarta) - Vila Velha 
  • 12/12 (Quinta) - Vila Velha 
  • 13/12 (Sexta) - Vila Velha 
  • 14/12 (Sábado) - Vila Velha 
  • 16/12 (Segunda) - Serra 
  • 17/12 (Terça) - Vila Velha 
  • 18/12 (Quarta) - Vitória 
  • 19/12 (Quinta) - Vila Velha 
  • 20/12 (Sexta) - Cariacica 
  • 21/12 (Sábado) - Vila Velha 
  • 23/12 (Quarta) - Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados