Saiba quais são as cidades por onde a caravana de Natal vai passar no ES

O clima de Natal já está instalado em todo o Espírito Santo. A árvore de Natal da Serra foi inaugurada, a série de cantatas foi iniciada nos municípios e o Brilho de Natal de Domingos Martins será aberto nesta sexta-feira (29). Para completar, neste sábado (30) começa a passagem da caravana de Natal que percorre o país.
São cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias, sendo elas: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Domingos Martins, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Cariacica, Serra, Guaçuí e Guarapari. Neste ano, a campanha intitulada de Juntos a magia acontece, trará novidades.
O evento terá início neste sábado, 30, na cidade de Vila Velha e o ponto de encontro será de 17h as 18h30 no supermercado Extrabom, em Itapuã. Por sinal, a cidade Canela Verde é a que mais vai contar com passagens da caravana de natal até o dia 23 de dezembro: serão oito no total.
No domingo, será a vez das montanhas capixabas receberem o brilho e encanto da caravana, em Domingos Martins. Quem quiser tirar uma foto com o Papai Noel e com o urso polar poderá encontrá-los, de 18h as 19h30, na Vila do Papai Noel, no centro da cidade.
Para quem não perde a oportunidade de estar pertinho do clima de Natal, além de acompanhar a caravana com caminhões e carros iluminados, poderá encontrar o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola, para registrar esse momento mágico em supermercados parceiros e shopping centers, que serão os pontos de encontro desses protagonistas antes da caravana.
Saiba por onde a caravana vai passar
- CARAVANA COCA-COLA
- Quando: de 30 de novembro a 23 de dezembro de 2019
- Onde: por 11 cidades do Espírito Santo
- PROGRAMAÇÃO:
- 30/11 (Sábado) - Vila Velha
- 01/12 (Domingo) - Domingos Martins
- 02/12 (Segunda) - Guaçuí
- 03/12 (Terça) - Cachoeiro
- 04/12 (Quarta) - Guarapari
- 05/12 (Quinta) - Linhares
- 06/12 (Sexta) - São Mateus
- 07/12 (Sábado) - Cariacica
- 09/12 (Segunda) - Serra
- 10/12 (Terça) - Vitória
- 11/12 (Quarta) - Vila Velha
- 12/12 (Quinta) - Vila Velha
- 13/12 (Sexta) - Vila Velha
- 14/12 (Sábado) - Vila Velha
- 16/12 (Segunda) - Serra
- 17/12 (Terça) - Vila Velha
- 18/12 (Quarta) - Vitória
- 19/12 (Quinta) - Vila Velha
- 20/12 (Sexta) - Cariacica
- 21/12 (Sábado) - Vila Velha
- 23/12 (Quarta) - Vitória