Abrigo no ES faz campanha para arrecadar presentes de Natal para idosos

Abrigo de idosos de Muqui faz campanha para arrecadaspresentes Crédito: Divulgação

Idosos que vivem no abrigo de Muqui , na Região Sul do Estado , já estão em clima de Natal e, para comemorar a data, escolheram suas opções de presentes. O pedido de uma idosa chamou a atenção. Ela escreveu: "Um namorado e um batom". A festa de entrega será no próximo dia 12 e o objetivo principal é fazer com que os internos tenham um momento de confraternização e distração.

A ideia surgiu de um projeto social que vai até o asilo, onde 37 idosos são atendidos, e fotografa os internos com as suas opções para presentes, que variam entre roupas, calçados, perfume, rádio, prótese e até um namorado. O Luciano Godoy trabalha no abrigo e contou que os próprios idosos escolheram o presente e que eles ficam na expectativa para o dia da entrega.

Os presentes podem ser entregues antecipadamente, mas é importante que os apoiadores levem pessoalmente. Eles são sempre carentes de atenção, então é muito bom quando as pessoas também se façam presente para dar um abraço e bater um papo com eles, disse Luciano.

O evento do dia 12 será às 13h30, na Associação Abrigo para Idosos de Muqui  Lar Frei Pedro, que fica situado no bairro Boa Esperança, próximo à loja Maçônica. A instituição é mantida pela Igreja Católica, da Paróquia São João Batista, em Muqui.