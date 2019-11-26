Domingos Martins inicia contagem regressiva para o Brilho de Natal 2019

O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins. Foto da edição de 2018 Crédito: Prefeitura de Domingos Martins

Domingos Martins está na contagem regressiva para o 23º Brilho de Natal. O evento, que começa nesta sexta-feira (29), terá uma prévia nesta quinta (27), com o "Natal no Jardim de Estrelas", em Pedra Azul.

Na abertura em Pedra Azul será realizado um breve desfile de Natal com participação de alunos do Ensino Fundamental da rede pública e apresentação de um grupo de cantores convidados. Sete estrelas, duas pontas de estrelas e uma estrela cadente brilharão, com micro-lâmpadas amarelas ou brancas, na área central de Pedra Azul.

Haverá uma árvore de Natal cênica iluminada com 200 cordões de micro-lâmpadas de led. Também uma estrutura em forma de túnel, em uma das entradas laterais do local onde será instalado o Jardim de Estrelas, medindo 2,40 metros de altura, e 1,50 metro de largura, iluminado com micro-lâmpadas de led.

BRILHO DE NATAL

Já na sexta-feira (29) será a vez da abertura oficial do 23º Brilho de Natal de Domingos Martins, em Campinho. Com o tema "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm", o natal da cidade terá a decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, entre outros. A Vila do Papai Noel promete mais uma vez encantar crianças e adultos, com uma inédita pista de gelo.

A entrada na vila do Papai Noel é gratuita. Já para curtir a pista de gelo, os interessados terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 70 para patinar entre 20 minutos e uma hora.

A religiosidade e a tradição da data estarão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça da Anunciação e na Avenida da Estrela Guia. Outros elementos como anjos, bolas, árvores de Natal, e claro, muitas luzes, completam os cenários.

NATAL NO JARDIM DE ESTRELAS EM PEDRA AZUL





28 de Novembro (Quinta-Feira)



18h30  Abertura



19h  Acender das luzes ao som do Grupo de Metais de Acorde



19h30  Cantatas de Natal com os Alunos da EMEF Aracê





07 de Dezembro (Sábado)



20h  Show com Preguinho e Seus teclados





20 de Dezembro (Sexta-Feira)



18h30  Apresentação do Grupo de Dança Italiana de Pedra Azul



19h  Grupo Emoções



19h30  Chegada do Papai Noel



20h  Show com Italir Cezati



23º BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS

Quando: 29 de novembro a 6 de janeiro



29 de novembro a 6 de janeiro Onde: Praça Dr. Arthur Gerhardt



Praça Dr. Arthur Gerhardt Entrada Gratuita





Vila do Papai Noel e da pista de gelo



Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h

segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h Ingressos:



Vila do Papai Noel: gratuito

gratuito Preços da pista de gelo: R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min).

R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min). Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.

