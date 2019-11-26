Domingos Martins inicia contagem regressiva para o Brilho de Natal 2019

Domingos Martins está na contagem regressiva para o 23º Brilho de Natal. O evento, que começa nesta sexta-feira (29), terá uma prévia nesta quinta (27), com o "Natal no Jardim de Estrelas", em Pedra Azul.
Na abertura em Pedra Azul será realizado um breve desfile de Natal com participação de alunos do Ensino Fundamental da rede pública e apresentação de um grupo de cantores convidados. Sete estrelas, duas pontas de estrelas e uma estrela cadente brilharão, com micro-lâmpadas amarelas ou brancas, na área central de Pedra Azul.
Haverá uma árvore de Natal cênica iluminada com 200 cordões de micro-lâmpadas de led. Também uma estrutura em forma de túnel, em uma das entradas laterais do local onde será instalado o Jardim de Estrelas, medindo 2,40 metros de altura, e 1,50 metro de largura, iluminado com micro-lâmpadas de led.
BRILHO DE NATAL
Já na sexta-feira (29) será a vez da abertura oficial do 23º Brilho de Natal de Domingos Martins, em Campinho. Com o tema "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm", o natal da cidade terá a decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, entre outros. A Vila do Papai Noel promete mais uma vez encantar crianças e adultos, com uma inédita pista de gelo.
A entrada na vila do Papai Noel é gratuita. Já para curtir a pista de gelo, os interessados terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 70 para patinar entre 20 minutos e uma hora.
A religiosidade e a tradição da data estarão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça da Anunciação e na Avenida da Estrela Guia. Outros elementos como anjos, bolas, árvores de Natal, e claro, muitas luzes, completam os cenários.
- NATAL NO JARDIM DE ESTRELAS EM PEDRA AZUL
- 28 de Novembro (Quinta-Feira)
- 18h30 Abertura
- 19h Acender das luzes ao som do Grupo de Metais de Acorde
- 19h30 Cantatas de Natal com os Alunos da EMEF Aracê
- 07 de Dezembro (Sábado)
- 20h Show com Preguinho e Seus teclados
- 20 de Dezembro (Sexta-Feira)
- 18h30 Apresentação do Grupo de Dança Italiana de Pedra Azul
- 19h Grupo Emoções
- 19h30 Chegada do Papai Noel
- 20h Show com Italir Cezati
- 23º BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS
- Quando: 29 de novembro a 6 de janeiro
- Onde: Praça Dr. Arthur Gerhardt
- Entrada Gratuita
- Vila do Papai Noel e da pista de gelo
- Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h
- Ingressos:
- Vila do Papai Noel: gratuito
- Preços da pista de gelo: R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min).
- Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.
- 27 de novembro - Quarta-Feira
- 20h: Abertura do Brilho de Natal da Rua de Lazer Sinos da Natividade
- 29 de novembro - Sexta-Feira
- 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 20h: Abertura Oficial - Fala das Autoridades
- 20h30: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes / Show Pirotécnico
- 21h: Grupo Cultural Martinense
- 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 30 de novembro Sábado
- 19h: Grupo de Danças da APAE
- 20h: Grupo de Danças Blumen Der Erde
- 1º de dezembro Domingo
- 18h: Grupo Pomerano de Califórnia
- 19h: Eden Show de Natal
- 5 de dezembro Quinta-Feira
- 19h: Cantata de Natal Coral da ADL Igreja Luterana
- 7 de dezembro Sábado
- 19h: Grupo de Danças Rheinland
- 20h: Eden Show de Natal
- 11 de dezembro Quarta-Feira
- 19h: Lançamento do Livro do Grupo Cultural Martinense
- 12 de dezembro Quinta-Feira
- 19h: Caminhada de Advento Igreja Luterana
- 13 de dezembro Sexta-Feira
- 19h30: Quinteto de Domingos Martins Rua de Lazer
- 14 de dezembro Sábado
- 19h: Grupo de Danças Hugelmanner Plattler
- 20h: Eden Show de Natal
- 15 de dezembro Domingo
- 19h: Grupo de danças Frohlische Kreis
- 19 de dezembro Quinta-Feira
- 19h: Caminhada de Advento Igreja Luterana
- 20 de dezembro - Sexta-Feira
- 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 20h: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes
- 20h30: Coral Comunidade Rapadura
- 21h: Grupo Acorde Melgaço
- 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 21 de dezembro Sábado
- 20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
- 21h: Eden Show de Natal
- 22 de dezembro - Domingo
- 19h: Orquestra Violões Bom Pastor
- 28 de dezembro Sábado
- 20h: Grupo Tanzfreude
- 31 de dezembro - Terça-Feira
- 19h: Nagomah
- 21h: Forró Agitação
- 23h à 01h: Aço Doce
- 00h: Show Pirotécnico
- 01h: Encerramento
- 06 de janeiro Segunda-Feira
- 19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves Anchieta
- 21h: Show com Padre Helcio Grespan Cantai Louvores ao Senhor