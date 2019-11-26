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Domingos Martins inicia contagem regressiva para o Brilho de Natal 2019

Neste ano, a Vila do Papai Noel terá até pista de patinação no gelo. Confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:54

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:54

O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins. Foto da edição de 2018 Crédito: Prefeitura de Domingos Martins
Domingos Martins está na contagem regressiva para o 23º Brilho de Natal. O evento, que começa nesta sexta-feira (29), terá uma prévia nesta quinta (27), com o "Natal no Jardim de Estrelas", em Pedra Azul.
Na abertura em Pedra Azul será realizado um breve desfile de Natal com participação de alunos do Ensino Fundamental da rede pública e apresentação de um grupo de cantores convidados. Sete estrelas, duas pontas de estrelas e uma estrela cadente brilharão, com micro-lâmpadas amarelas ou brancas, na área central de Pedra Azul.
Haverá uma árvore de Natal cênica iluminada com 200 cordões de micro-lâmpadas de led. Também uma estrutura em forma de túnel, em uma das entradas laterais do local onde será instalado o Jardim de Estrelas, medindo 2,40 metros de altura, e 1,50 metro de largura, iluminado com micro-lâmpadas de led.

BRILHO DE NATAL

Já na sexta-feira (29) será a vez da abertura oficial do 23º Brilho de Natal de Domingos Martins, em Campinho. Com o tema "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm", o natal da cidade terá a decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, entre outros. A Vila do Papai Noel promete mais uma vez encantar crianças e adultos, com uma inédita pista de gelo.

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A entrada na vila do Papai Noel é gratuita. Já para curtir a pista de gelo, os interessados terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 70 para patinar entre 20 minutos e uma hora.
A religiosidade e a tradição da data estarão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça da Anunciação e na Avenida da Estrela Guia. Outros elementos como anjos, bolas, árvores de Natal, e claro, muitas luzes, completam os cenários.
  • NATAL NO JARDIM DE ESTRELAS EM PEDRA AZUL

  • 28 de Novembro (Quinta-Feira)
  • 18h30  Abertura
  • 19h  Acender das luzes ao som do Grupo de Metais de Acorde
  • 19h30  Cantatas de Natal com os Alunos da EMEF Aracê

  • 07 de Dezembro (Sábado)
  • 20h  Show com Preguinho e Seus teclados

  • 20 de Dezembro (Sexta-Feira)
  • 18h30  Apresentação do Grupo de Dança Italiana de Pedra Azul
  • 19h  Grupo Emoções
  • 19h30  Chegada do Papai Noel
  • 20h  Show com Italir Cezati
  • 23º BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS
  • Quando: 29 de novembro a 6 de janeiro
  • Onde: Praça Dr. Arthur Gerhardt
  • Entrada Gratuita

  • Vila do Papai Noel e da pista de gelo
  • Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h
  • Ingressos:
  • Vila do Papai Noel: gratuito
  • Preços da pista de gelo: R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min).
  • Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.
  • 27 de novembro - Quarta-Feira
  • 20h: Abertura do Brilho de Natal da Rua de Lazer Sinos da Natividade

  • 29 de novembro - Sexta-Feira
  • 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
  • 20h: Abertura Oficial - Fala das Autoridades
  • 20h30: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes / Show Pirotécnico
  • 21h: Grupo Cultural Martinense
  • 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal

  • 30 de novembro  Sábado
  • 19h: Grupo de Danças da APAE
  • 20h: Grupo de Danças Blumen Der Erde

  • 1º de dezembro  Domingo
  • 18h: Grupo Pomerano de Califórnia
  • 19h: Eden Show de Natal

  • 5 de dezembro  Quinta-Feira
  • 19h: Cantata de Natal Coral da ADL  Igreja Luterana

  • 7 de dezembro  Sábado
  • 19h: Grupo de Danças Rheinland
  • 20h: Eden Show de Natal

  • 11 de dezembro  Quarta-Feira
  • 19h: Lançamento do Livro do Grupo Cultural Martinense

  • 12 de dezembro  Quinta-Feira
  • 19h: Caminhada de Advento  Igreja Luterana

  • 13 de dezembro  Sexta-Feira
  • 19h30: Quinteto de Domingos Martins  Rua de Lazer

  • 14 de dezembro  Sábado
  • 19h: Grupo de Danças Hugelmanner Plattler
  • 20h: Eden Show de Natal

  • 15 de dezembro  Domingo
  • 19h: Grupo de danças Frohlische Kreis

  • 19 de dezembro  Quinta-Feira
  • 19h: Caminhada de Advento  Igreja Luterana

  • 20 de dezembro - Sexta-Feira
  • 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
  • 20h: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes
  • 20h30: Coral Comunidade Rapadura
  • 21h: Grupo Acorde Melgaço
  • 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal

  • 21 de dezembro  Sábado
  • 20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
  • 21h: Eden Show de Natal

  • 22 de dezembro - Domingo
  • 19h: Orquestra Violões Bom Pastor

  • 28 de dezembro  Sábado
  • 20h: Grupo Tanzfreude

  • 31 de dezembro - Terça-Feira
  • 19h: Nagomah
  • 21h: Forró Agitação
  • 23h à 01h: Aço Doce
  • 00h: Show Pirotécnico
  • 01h: Encerramento

  • 06 de janeiro  Segunda-Feira
  • 19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta
  • 21h: Show com Padre Helcio Grespan  Cantai Louvores ao Senhor

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