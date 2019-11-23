Cantatas de Natal: veja programação de apresentações gratuitas no ES

É Natal e Papai Noel já chegou a vários pontos da Grande Vitória. Mas essa época do ano não pode passar sem uma programação ampla de cantatas, concorda? Quem curte esse tipo de agenda cultural pode comemorar porque esses eventos já começam a acontecer em shoppings, praças e espaços comuns da região Metropolitana do Estado já neste sábado (23) e, na maioria dos espaços, acontecem até depois do dia 24 de dezembro.
Um dos pontos altos das cantatas será o Natal de Encantos, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, no próximo dia 14 de dezembro às 20h. O evento trará Vanessa da Mata para celebrar o fim de ano com os fãs capixabas e, para a ocasião, uma trilha de sucessos será apresentada. Para o meeting, a nossa cantora lírica Natércia Lopes também se apresentará ao lado de Jeremias Reis, Meire Normas, Carla Domingues e a bailarina Liana Vasconcellos sob a regência do maestro Helder Trefzger.
O evento, que é realizado pela Companhia de Ópera do Espírito Santo (Coes), terá interpretações de algumas árias de óperas, hits da cantora e concertos especiais de orquestras.
No Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, é que a programação de cantatas está mais extensa. Por lá, durante todo o mês de dezembro haverá alguma apresentação de graça para a população. Os grupos são os mais variados possíveis e praticamente todos de corais de escolas e instituições filantrópicas do Estado.
A GAZETA reuniu a agenda completa com todas as apresentações que estão previstas para acontecer. Os eventos foram coletados pela reportagem até o fechamento desta matéria. Confira:
- 23 DE NOVEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Rio Branco
- Local: Shopping Rio Branco (Av. Rio Branco, 274, Santa Lúcia, Vitória)
- Horário: 11h
- Ingressos: entrada franca
- 25 DE NOVEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça do Centro de Vila Velha (R. Sete de Setembro, Centro de Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 26 DE NOVEMBRO
- Coral Adorart
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Vale Encantado (Praça Cristalina, 2-120, Vale Encantado, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 27 DE NOVEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 28 DE NOVEMBRO
- Coral da PMES
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 17h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Paul (R. da Lancha, 182, Paul, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 29 DE NOVEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Praia da Costa (Praça Dom Cavati, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 30 DE NOVEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Coqueiral de Itaparica (Av. Santa Leopoldina, 1110, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 2 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Gaivotas (R. Jorg Rizk, Praia das Gaivotas, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 3 DE DEZEMBRO
- Coral das Crianças e Coral da 1ª Igreja Batista
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: a partir das 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Riviera da Barra (Av. Espírito Santo, Riviera da Barra, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 4 DE DEZEMBRO
- Coral do Colégio Messina
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de São Torquato (Praça Getúlio Vargas, São Torquato, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 5 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Jardim Colorado (R. Cravo, Jardim Colorado, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 6 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal 2019
- Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Araçás (Praça Municipal de Araçás, Araçás, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 7 DE DEZEMBRO
- Coral do Colégio Godofredo Schneider
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Terra Vermelha (Alameda Treze, Terra Vermelha, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 8 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Prainha (Prainha, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 10 DE DEZEMBRO
- Coral Viva Você
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 12 DE DEZEMBRO
- Coral da Polícia Civil
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Santa Mônica (Praça Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 13 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Cobilândia (Praça Ver. Sebastião Cibiên, 20, Cobilândia, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 14 DE DEZEMBRO
- Natal de Encantos
- Local: Praça do Papa (Av. Nossa Senhora dos Navegantes, s/n, Enseada do Suá, Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Jardim Asteca (Praça de Jardim Asteca, Jardim Asteca, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha II
- Local: Praça de Balneário Ponta da Fruta (Praça de Ponta da Fruta, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Coral Vila em Canto (PMVV)
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 15 DE DEZEMBRO
- Coral da PMES
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 17h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça do Ibes (R. Lourdes Santos, Ibes, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 17 DE DEZEMBRO
- Coral Legal A Vida Canta (PMVV)
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 18 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Vila Velha
- Local: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 19 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Vila Velha
- Local: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 20 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Vila Velha
- Local: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 23 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca