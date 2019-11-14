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Música

Silva lança álbum de seu bloco gravado ao vivo em Vitória

'Bloco do Silva - Ao Vivo' está disponível nas plataformas digitais; confira os vídeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:12

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:12

Bloco do Silva, gravado no dia 3 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Reprodução/YouTube
O feriado chega com um lançamento musical para animar os foliões. Silva disponibilizou nas plataformas digitais o "Bloco do Silva - Ao Vivo", registro feito no dia 3 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.
O disco conta com 19 músicas, sendo a maioria regravações de grandes intérpretes como Caetano Veloso, Araketu, Banda Eva e Daniela Mercury. A última, por sinal, gravou participação na faixa "Nobre Vagabundo".
Infelizmente o álbum finalizado não contou com a gravação de "Você Não Entende Nada", que Daniela também gravou durante o show ao vivo, em agosto. Porém, toda a baianidade presente nos eventos que levam a marca Bloco do Silva está garantida. Afinal, Silva tem bastante presença, chegando a lembrar Caetano Veloso em alguns momentos.
Bloco do Silva, gravado no dia 3 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Reprodução/YouTube
Destaque para a versão de "Fica Tudo Bem", parceria de Silva com Anitta, que neste registro ganhou uma versão pagodão da Bahia. Além das 19 faixas disponíveis nas plataformas digitais, o cantor liberou os vídeos da apresentação. Confira.

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