Silva lança álbum de seu bloco gravado ao vivo em Vitória

Bloco do Silva, gravado no dia 3 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Reprodução/YouTube

O feriado chega com um lançamento musical para animar os foliões. Silva disponibilizou nas plataformas digitais o "Bloco do Silva - Ao Vivo", registro feito no dia 3 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.

O disco conta com 19 músicas, sendo a maioria regravações de grandes intérpretes como Caetano Veloso, Araketu, Banda Eva e Daniela Mercury. A última, por sinal, gravou participação na faixa "Nobre Vagabundo".

Infelizmente o álbum finalizado não contou com a gravação de "Você Não Entende Nada", que Daniela também gravou durante o show ao vivo, em agosto. Porém, toda a baianidade presente nos eventos que levam a marca Bloco do Silva está garantida. Afinal, Silva tem bastante presença, chegando a lembrar Caetano Veloso em alguns momentos.

Bloco do Silva, gravado no dia 3 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Reprodução/YouTube