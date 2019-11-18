12º Performa-ES acontece até quarta-feira em Vila Velha

De segunda (18) a quarta-feira (20), acontece a 12ª edição do Performa-ES, festival de teatro realizado pelo curso de Artes Cênicas da UVV. As apresentações acontecem na Universidade Vila Velha (UVV) e no Teatro Municipal Vila Velha.
Nesta edição serão apresentados experimentos de Encenação Teatral, Dublagem, Iluminação e Atuação para Cinema. Com a coordenação geral da diretora e atriz Rejane Arruda e a colaboração dos professores convidados (Antonio Apolinário, Anderson Lima e Geovany Luiz Wandekokem), o 12º Performa-ES tem o objetivo de abrir para a comunidade as produções do curso de Artes Cênicas e debater processos de investigação cênica. Toda a programação é gratuita.
Veja abaixo a programação:
- Dia 18/11
- CINE EXPRESSO
- Video-instalação com exercícios realizados pelos alunos do 4o Período de Artes Cênicas, onde se utiliza a ideia de registro como norte para o trabalho do ator. Naturalismo, Sujeira, Imobilidade, Excesso, Performatividade e Teatralidade são os seis registros que orientam a atuação para o Cinema. Coordenação de Rejane Arruda com o 4º Período do Curso de Artes Cênicas.
- Horário: 19h30
- Local: Cine-teatro da UVV
- RELEITURA DE DUBLAGENS
- Apresentação de trabalhos de dublagem de desenhos animados e filmes realizados pelos alunos do 6º Período do Curso de Artes Cênicas. Coordenação de Geovany Luiz Wandekokem.
- Horário: 21h00
- Local: Cine-teatro da UVV
- Dia 19/11
- LOADING LAB: A CENA EM QUESTÃO
- Apresenta os processos dos trabalhos da turma ACN6 nas disciplinas Cenografia e Práticas de Direção I. O foco do aprendizado reside na continuidade do pensar/fazer frente as interfaces e diálogos gerados pelas pesquisas em aulas. As obras investigadas encontram-se em constante transformação e experimentam, em seus inacabamentos, os mesmos anseios, fissuras e sobressaltos de seus criadores/criadoras e espectadores/espectadoras. Coordenação de Antonio Apolinário com o 6º Período do Curso de Artes Cênicas.
- Horário: 20h00
- Local: Teatro Municipal de Vila Velha
- Dia 20/11
- ESPECTRO, QUANDO AS LUZES SE ACENDEM.
- Criação de Iluminação Cênica a partir das sensações e dos sentimentos. Um cenário com temas variados através do qual o espectador poderá visualizar o espaço dramático da ação antes que ela aconteça. O espaço do hall do teatro será o cenário, mas o espetáculo será no palco. Coordenação de Anderson Lima com o 4º Período do Curso de Artes Cênicas.
- Horário: 20h00
- Local: Teatro Municipal Vila Velha