12º Performa-ES acontece até quarta-feira em Vila Velha

De segunda (18) a quarta-feira (20), acontece a 12ª edição do Performa-ES, festival de teatro realizado pelo curso de Artes Cênicas da UVV. As apresentações acontecem na Universidade Vila Velha (UVV) e no Teatro Municipal Vila Velha.

Nesta edição serão apresentados experimentos de Encenação Teatral, Dublagem, Iluminação e Atuação para Cinema. Com a coordenação geral da diretora e atriz Rejane Arruda e a colaboração dos professores convidados (Antonio Apolinário, Anderson Lima e Geovany Luiz Wandekokem), o 12º Performa-ES tem o objetivo de abrir para a comunidade as produções do curso de Artes Cênicas e debater processos de investigação cênica. Toda a programação é gratuita.