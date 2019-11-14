Abertura de teatro em shopping de Vila Velha é adiada para 2020

Data: 16/10/2019 - Vila Velha - ES - Fachada do Shopping Praia da Costa Crédito: Rodrigo Gavini

Anunciado como o primeiro espaço do gênero no Espírito Santo, o teatro previsto para o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, teve inauguração adiada para 2020, ainda sem um mês programado.

O adiamento foi confirmado pela assessoria de imprensa do centro comercial, que informou que as obras estão paralisadas e sem previsão de serem retomadas. O grupo não explicou os motivos do adiamento e nem confirmou se a administração do espaço continuará com o empresário Patrick Ribeiro. Procurado pela reportagem de A GAZETA, o produtor cultural não retornou as ligações até o fechamento da matéria.

O novo palco está previsto para o terceiro piso do shopping, no setor L3, mesmo andar onde estão os cinemas da rede Kinoplex. O projeto teria cerca de 600 m², com capacidade para 650 lugares.

De acordo com o centro comercial, a ideia é trazer uma programação diversificada, com peças de artistas do Estado e grandes montagens nacionais. Além de apresentações teatrais, o palco também deve receber shows musicais e espetáculos de dança. O projeto está orçado em torno de R$ 6 milhões. A expectativa é que sejam criados 2,5 mil postos de trabalho, direto e indiretamente.

Em matéria publicada em 18 de julho de 2019 , o portal A GAZETA noticiou que Patrick Ribeiro anunciou em suas redes sociais que ficaria à frente da empreitada, em parceria com a Sá Cavalcante, que administra o Shopping Praia da Costa.