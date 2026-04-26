Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

Uma festa de aniversário terminou em tragédia na noite de sábado (25), no bairro Vista Linda, em Cariacica. Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros dentro da casa onde acontecia a comemoração. A dona do imóvel, uma mulher de 36 anos, também foi baleada e precisou ser socorrida.





De acordo com testemunhas, o atirador chegou ao local já com um alvo definido e foi direto em direção à vítima, que ainda tentou se defender jogando uma caixa de som contra o suspeito antes de correr para dentro da residência. Parte dos convidados também entrou na casa para se proteger dos disparos.





Durante a ação, a dona da casa acabou atingida no braço. Ela foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e seu estado de saúde não foi informado.





O homem foi alcançado pelo atirador dentro da cozinha e executado no local.





A aniversariante, que preferiu não se identificar, contou que a vítima era amiga do marido dela e trabalhava como entregador em uma loja de materiais de construção. Cerca de 30 pessoas participavam da festa, incluindo crianças.





Ninguém soube informar a motivação do crime, nem a identidade do suspeito, que estava encapuzado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.





* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.