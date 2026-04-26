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Bairro Vista Linda

Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

Homem foi morto a tiros após suspeito invadir aniversário em Cariacica; dona do imóvel foi atingida no braço

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2026 às 14:34
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário no bairro Vista Linda Leitor A Gazeta

Uma festa de aniversário terminou em tragédia na noite de sábado (25), no bairro Vista Linda, em Cariacica. Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros dentro da casa onde acontecia a comemoração. A dona do imóvel, uma mulher de 36 anos, também foi baleada e precisou ser socorrida.


De acordo com testemunhas, o atirador chegou ao local já com um alvo definido e foi direto em direção à vítima, que ainda tentou se defender jogando uma caixa de som contra o suspeito antes de correr para dentro da residência. Parte dos convidados também entrou na casa para se proteger dos disparos.


Durante a ação, a dona da casa acabou atingida no braço. Ela foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e seu estado de saúde não foi informado.


O homem foi alcançado pelo atirador dentro da cozinha e executado no local. 


A aniversariante, que preferiu não se identificar, contou que a vítima era amiga do marido dela e trabalhava como entregador em uma loja de materiais de construção. Cerca de 30 pessoas participavam da festa, incluindo crianças.


Ninguém soube informar a motivação do crime, nem a identidade do suspeito, que estava encapuzado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.


* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta. 

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