Anchieta recebe mostra de teatro até sábado com espetáculos gratuitos

Espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia, será apresentado na sexta-feira Crédito: Brunela Negreiros

Foi aberta a temporada de teatro em Anchieta. Até sábado (16), a cidade recebe a 4ª edição da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta. As apresentações irão acontecer em dois locais, na sede do Grupo Rerigtiba e na Praça São Pedro, e com entrada franca.

A Mostra tem o objetivo de valorizar e difundir as artes cênicas promovendo o intercâmbio entre grupos da região, contribuir para a formação de plateia e movimentar a cena local. A realização é do Grupo de Teatro Rerigtiba, com parceria da Prefeitura de Anchieta e apoiadores da cultura do município.

Com a participação de oito companhias capixabas, a Mostra conta com 11 apresentações, que iniciaram no domingo. Na sede do Grupo Rerigtiba, cuja capacidade do espaço é limitada, sendo necessário ligar para confirmar presença, irá acontecer a maioria das apresentações. Também serão realizadas apresentações na Praça São Pedro, onde, para maior comodidade, é ideal levar sua cadeira.

Reserva: (28) 3536-2063 ou via Whatsaap (28) 98811-8468, informe nome completo, idade e espetáculo que deseja assistir e aguarde a confirmação.

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