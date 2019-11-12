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Cultura

Anchieta recebe mostra de teatro até sábado com espetáculos gratuitos

Programação, iniciada no domingo, conta com apresentações na sede do Grupo Rerigtiba e na Praça São Pedro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 12:44

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 12:44

Espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia, será apresentado na sexta-feira Crédito: Brunela Negreiros
Foi aberta a temporada de teatro em Anchieta. Até sábado (16), a cidade recebe a 4ª edição da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta. As apresentações irão acontecer em dois locais, na sede do Grupo Rerigtiba e na Praça São Pedro, e com entrada franca.
A Mostra tem o objetivo de valorizar e difundir as artes cênicas promovendo o intercâmbio entre grupos da região, contribuir para a formação de plateia e movimentar a cena local. A realização é do Grupo de Teatro Rerigtiba, com parceria da Prefeitura de Anchieta e apoiadores da cultura do município.

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Com a participação de oito companhias capixabas, a Mostra conta com 11 apresentações, que iniciaram no domingo. Na sede do Grupo Rerigtiba, cuja capacidade do espaço é limitada, sendo necessário ligar para confirmar presença, irá acontecer a maioria das apresentações. Também serão realizadas apresentações na Praça São Pedro, onde, para maior comodidade, é ideal levar sua cadeira.
Reserva: (28) 3536-2063 ou via Whatsaap (28) 98811-8468, informe nome completo, idade e espetáculo que deseja assistir e aguarde a confirmação.

PROGRAMAÇÃO

  • TERÇA-FEIRA (12)
  • Espetáculo: Nuvem Dágua
  • Horário: 14h
  • Gênero: Teatro InfantoJuvenil
  • Local: Sede do Grupo Rerigtiba

  • QUARTA-FEIRA (13)
  • Espetáculo: O Rei de Quase Tudo
  • Horário: às 9h e às 14h
  • Gênero: Teatro infantil
  • Local: Sede do Grupo Rerigtiba

  • QUINTA-FEIRA (14)
  • - Atividade: O Submarino Batatinha - Conversa com o escritor
  • Horário: 09h
  • Gênero: Infantil
  • Local: Sede do Grupo Rerigtiba

  • - Espetáculo: Palhaços, Patifes ou Heróis
  • Horário: 14h
  • Gênero: Infantil
  • Local: Sede do Grupo Rerigtiba

  • - Espetáculo: Nem Tudo São Amores
  • Horário: 19h
  • Gênero: Teatro de rua
  • Local: Praça São Pedro - centro

  • SEXTA-FEIRA (15)
  • Espetáculo: Revoada
  • Horário: 19h
  • Gênero: Dança Contemporânea
  • Local: Praça São Pedro - centro

  • SÁBADO (16)
  • Espetáculo: Rascunho 01 e Um Corpo Foi Achado
  • Horário: 19h
  • Gênero: adulto - Dança
  • Local: Sede do Grupo Rerigtiba

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