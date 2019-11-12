Anchieta recebe mostra de teatro até sábado com espetáculos gratuitos

Foi aberta a temporada de teatro em Anchieta. Até sábado (16), a cidade recebe a 4ª edição da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta. As apresentações irão acontecer em dois locais, na sede do Grupo Rerigtiba e na Praça São Pedro, e com entrada franca.
A Mostra tem o objetivo de valorizar e difundir as artes cênicas promovendo o intercâmbio entre grupos da região, contribuir para a formação de plateia e movimentar a cena local. A realização é do Grupo de Teatro Rerigtiba, com parceria da Prefeitura de Anchieta e apoiadores da cultura do município.
Com a participação de oito companhias capixabas, a Mostra conta com 11 apresentações, que iniciaram no domingo. Na sede do Grupo Rerigtiba, cuja capacidade do espaço é limitada, sendo necessário ligar para confirmar presença, irá acontecer a maioria das apresentações. Também serão realizadas apresentações na Praça São Pedro, onde, para maior comodidade, é ideal levar sua cadeira.
Reserva: (28) 3536-2063 ou via Whatsaap (28) 98811-8468, informe nome completo, idade e espetáculo que deseja assistir e aguarde a confirmação.
PROGRAMAÇÃO
- TERÇA-FEIRA (12)
- Espetáculo: Nuvem Dágua
- Horário: 14h
- Gênero: Teatro InfantoJuvenil
- Local: Sede do Grupo Rerigtiba
- QUARTA-FEIRA (13)
- Espetáculo: O Rei de Quase Tudo
- Horário: às 9h e às 14h
- Gênero: Teatro infantil
- Local: Sede do Grupo Rerigtiba
- QUINTA-FEIRA (14)
- - Atividade: O Submarino Batatinha - Conversa com o escritor
- Horário: 09h
- Gênero: Infantil
- Local: Sede do Grupo Rerigtiba
- - Espetáculo: Palhaços, Patifes ou Heróis
- Horário: 14h
- Gênero: Infantil
- Local: Sede do Grupo Rerigtiba
- - Espetáculo: Nem Tudo São Amores
- Horário: 19h
- Gênero: Teatro de rua
- Local: Praça São Pedro - centro
- SEXTA-FEIRA (15)
- Espetáculo: Revoada
- Horário: 19h
- Gênero: Dança Contemporânea
- Local: Praça São Pedro - centro
- SÁBADO (16)
- Espetáculo: Rascunho 01 e Um Corpo Foi Achado
- Horário: 19h
- Gênero: adulto - Dança
- Local: Sede do Grupo Rerigtiba