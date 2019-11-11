Festival de Teatro e show de Psirico agitam a semana no ES

SEGUNDA (11/11)
- UFES JAZZ FESTIVAL
- O que: Felipe Pessin, Tayná Lorenção, Érico Bomfim, Alexandre Freitas
- Quando: às 17h20
- Onde: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras.,Vitória
- Quanto: Evento gratuito
- Informações: (27) 4009-2222
- FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
- O que: exibição das peças "Palhaços: Patifes ou Heróis?" e "Barulho Dágua"
- Quando: às 15h e às 20h
- Onde: Palacio Cultural Sonia Cabral. Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
TERÇA (12/11)
- TERÇA-FEIRA DELAS
- O que:Com Batucada Nossa
- Quando: às 20h
- Onde: Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: Gratuito (para as mulheres até 22h), R$ 10 (para os homens)
- Informações: (27) 99705-1616
- UFES JAZZ FESTIVAL
- O que: Com Fusyuryon, Vai dar Jazz, Brezinski Point e Orquestra Pop Jazz IFES
- Quando: às 17h20
- Onde: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras.,Vitória
- Quanto: Evento gratuito
- Informações: (27) 4009-2222
- TEATRO SESI
- O que: Apresentação de Dan Abranches e Fepaschoal
- Quando: às 21h
- Onde: Teatro do Sesi. R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto:R$ 10 (meia-entrada)
- Informações: (27) 3334-7323
- ABERTURA DE EXPOSIÇÃO
- O que: Exposição Livres Contornos - Exposição de pinturas em papel
- Quando: 19h
- Onde: ldeia Criativa Guyrá Rua Coronel Mascarenhas, 147, Prainha de Vila Velha
- Quanto: Entrada gratuita
- FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
- O que: Exibição da peça Era Solo Que Me Faltava
- Quando: 9h
- Onde: Praça Costa Pereira. Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
QUARTA (13/11)
- QUARTA POÉTICA
- O que: Bate papo com Ingrid Carrafa sobre poesia
- Quando: às 19h
- Onde: Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória
- Quanto: evento gratuito
- Informações: (27) 3024-6533
- QUARTA RAGGAE
- O que: Show de Israel Vibration
- Quando: às 21h
- Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória
- Quanto: R$40 (meia/ pista 1 Lote ), R$ 80 (inteira/ pista 1 Lote ).
- Informações: (27) 3224-3726
- UFES JAZZ FESTIVAL
- O que: Samuel Costa e Banda, Carlos Papel Quarteto, Jam Session
- Quando: às 17h20
- Onde: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras.,Vitória
- Quanto: Evento gratuito
- Informações: (27) 4009-2222
- QUARTA DO FUTEBOL
- O que: Richard Viana
- Quando: 19h
- Onde: Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 5
- Informações: 99810-4312
- FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
- O que: Exibição da peças "Cartas para você " e "Sereia"
- Quando: 12h
- Onde: Praça Costa Pereira. Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
- Quanto: Evento gratuito
QUINTA (14/11)
- FLUENTE
- O que: Festa Taca a Raba
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 3311-5216
- ALEMÃO DO FORRÓ
- O que: Mega Show em Itajuby Eventos Colatina
- Quando: às 21h
- Onde: Servidão Professora Antonieta, 295 - Maria das Graças Colatina
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 99930-9171
- PRIMEIRA GRAND FESTA BREGA
- O que: Baile brega com Corcel 80 e Dj Douglinhas
- Quando: 20h
- Onde: Spellunca Music Haouse, Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: R$ 15 (Portaria sem fantasia), R$ 5 (com fantasia )
- FORRÓ DO CORRERIA
- O que: Com Banda Forrofiá
- Quando: às 22h30
- Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: R$5 (até 23h). R$10 (Após 23h)
- Informações: (27) 98116-3325
- KARAOKÊ LIVERPUB
- O que: Com o repertório de mais de 10.000 músicas
- Quando: às 20h
- Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 5 (até 21h), .R$ 15 (após 21h)
- Informações: (27) 99944-1204
- STONE PUB
- O que: Festa Flame
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33,Vitória
- Quanto: R$10 (para os 50 primeiros); R$15 (até ás 23h)
- Informações: (27) 3019-8178
- VERÃO DE BOOA
- O que: COm Psirico, Matheusinho, DJ Leandro Netto, Axé Raiz
- Quando: às 21h
- Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória
- Quanto: R$50 (2 lote/meia); R$100 (inteira/ 2 lote)
- Informações: (27) 3224-3726
- QUINTA DO GOLE
- O que: Com Breno & Bernardo e Felipe Brava
- Quando: 19h
- Onde: Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 10
- Informações: 99810-4312
- FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
- O que: Exibição das peças A Mulher que matou os eixes!!? e Vitor ou Vitrola
- Quando: às 15h e 20h
- Onde: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto Av. Expedito García, 218 - Campo Grande, Cariacica
- Quanto: Evento gratuito