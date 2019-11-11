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Agenda

Festival de Teatro e show de Psirico agitam a semana no ES

Confira os principais eventos que acontecem até a próxima quinta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:08

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:08

Festival nacional de Teatro  Crédito: Divulgação

SEGUNDA (11/11)

  • UFES JAZZ FESTIVAL
  • O que: Felipe Pessin, Tayná Lorenção,  Érico Bomfim, Alexandre Freitas
  • Quando: às 17h20
  • Onde: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras.,Vitória
  • Quanto: Evento gratuito
  • Informações: (27) 4009-2222

  • FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
  • O que: exibição das peças "Palhaços: Patifes ou Heróis?" e "Barulho Dágua"
  • Quando: às 15h e às 20h
  • Onde: Palacio Cultural Sonia Cabral. Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita
Exposição Livres Contornos - Exposição de pinturas em papel Crédito: Cristina Xavier

TERÇA (12/11)

  • TERÇA-FEIRA DELAS
  • O que:Com Batucada Nossa
  • Quando: às 20h
  • Onde: Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto: Gratuito (para as mulheres até 22h), R$ 10 (para os homens)
  • Informações: (27) 99705-1616

  • UFES JAZZ FESTIVAL
  • O que: Com Fusyuryon, Vai dar Jazz, Brezinski Point e Orquestra Pop Jazz IFES
  • Quando: às 17h20
  • Onde: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras.,Vitória
  • Quanto: Evento gratuito
  • Informações: (27) 4009-2222

  • TEATRO SESI
  • O que: Apresentação de Dan Abranches e Fepaschoal
  • Quando:  às 21h
  • Onde: Teatro do Sesi. R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto:R$ 10 (meia-entrada)
  • Informações: (27) 3334-7323

  • ABERTURA DE EXPOSIÇÃO  
  • O que: Exposição Livres Contornos - Exposição de pinturas em papel
  • Quando: 19h
  • Onde: ldeia Criativa Guyrá  Rua Coronel Mascarenhas, 147, Prainha de Vila Velha
  • Quanto: Entrada gratuita

  • FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
  • O  que: Exibição da peça  Era Solo Que Me Faltava
  • Quando: 9h
  • Onde: Praça Costa Pereira.  Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

QUARTA (13/11)

  • QUARTA POÉTICA
  • O que: Bate papo com  Ingrid Carrafa sobre poesia
  • Quando: às 19h
  • Onde: Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória
  • Quanto: evento gratuito
  • Informações: (27) 3024-6533

  • QUARTA RAGGAE
  • O que: Show de Israel Vibration
  • Quando: às 21h
  • Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória
  • Quanto: R$40 (meia/ pista 1 Lote ), R$ 80 (inteira/ pista 1 Lote ). 
  • Informações: (27) 3224-3726

  • UFES JAZZ FESTIVAL
  • O que: Samuel Costa e Banda, Carlos Papel Quarteto, Jam Session
  • Quando: às 17h20
  • Onde: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras.,Vitória
  • Quanto: Evento gratuito
  • Informações: (27) 4009-2222

  • QUARTA DO FUTEBOL
  • O que: Richard Viana
  • Quando: 19h
  • Onde: Barrerito Chopperia.  Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: R$ 5
  • Informações: 99810-4312

  • FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
  • O que: Exibição da peças "Cartas para você " e "Sereia"
  • Quando: 12h
  • Onde: Praça Costa Pereira.  Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
  • Quanto: Evento gratuito
Cantor Márcio Victor/ Psirico Crédito: (Divulgação

QUINTA (14/11)

  • FLUENTE
  • O que: Festa Taca a Raba
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$ 25
  • Informações: (27) 3311-5216

  • ALEMÃO DO FORRÓ
  • O que: Mega Show em Itajuby Eventos Colatina
  • Quando: às 21h
  • Onde: Servidão Professora Antonieta, 295 - Maria das Graças Colatina
  • Quanto: R$ 25
  • Informações: (27) 99930-9171

  • PRIMEIRA GRAND FESTA BREGA
  • O que: Baile brega com Corcel 80 e Dj Douglinhas
  • Quando: 20h
  • Onde: Spellunca Music Haouse, Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim
  • Quanto:  R$ 15 (Portaria sem fantasia), R$ 5 (com fantasia )

  • FORRÓ DO CORRERIA
  • O que: Com Banda Forrofiá
  • Quando: às 22h30
  • Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: R$5 (até 23h). R$10 (Após 23h)
  • Informações: (27) 98116-3325

  • KARAOKÊ LIVERPUB
  • O que: Com o repertório de mais de 10.000 músicas
  • Quando: às 20h
  • Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 5 (até 21h), .R$ 15 (após 21h)
  • Informações: (27) 99944-1204

  • STONE PUB
  • O que: Festa Flame
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33,Vitória
  • Quanto: R$10 (para os 50 primeiros); R$15 (até ás 23h)
  • Informações: (27) 3019-8178

  • VERÃO DE BOOA 
  • O que:  COm Psirico, Matheusinho, DJ Leandro Netto, Axé Raiz
  • Quando: às 21h
  • Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória
  • Quanto: R$50 (2 lote/meia); R$100 (inteira/ 2 lote)
  • Informações: (27) 3224-3726

  • QUINTA DO GOLE
  • O que: Com Breno & Bernardo e Felipe Brava
  • Quando: 19h
  • Onde: Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: R$ 10
  • Informações: 99810-4312

  • FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
  • O que: Exibição das peças A Mulher que matou os eixes!!? e Vitor ou Vitrola
  • Quando: às 15h e 20h
  • Onde: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto Av. Expedito García, 218 - Campo Grande, Cariacica
  • Quanto: Evento gratuito

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