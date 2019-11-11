Fafi abre mais de 1,4 mil vagas para as oficinas de verão 2020

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi ofertará 1.436 vagas para as oficinas de verão 2020. As inscrições poderão ser realizadas por meio da plataforma Vix Cursos, a partir desta segunda-feira (11).
As inscrições para teatro irão até o dia 17 de novembro e para dança e música, até o dia 20. As oficinas de verão ocorrerão entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2020, das 8 às 21 horas, na Fafi, e no Espaço Cultural Fafi, equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).
Para participar das aulas na área da música, é necessário que o estudante tenha o instrumento musical da oficina desejada. Mais informações podem ser obtidas por meio do número de telefone 3381-6922 (Espaço Cultural Fafi). Para as demais oficinas, os interessados podem obter mais informações pelo telefone 3381-6921.
VAGAS PARA ÁREA DA DANÇA E TEATRO
- Iniciação Teatral 80 vagas 13 a 20 anos
- Jogos dramáticos 20 vagas 7 a 12 anos
- Jogos teatrais 160 vagas 9 a 15 anos
- Oficina Coral Júnior 20 vagas 14 a 21 anos
- Técnica vocal (para profissionais da voz) 20 vagas a partir de 18 anos
- Iniciação à dança clássica 160 vagas a partir de 4 anos
- Dança clássica intermediária 40 vagas a partir de 12 anos
- Dança na 3ª idade 20 vagas a partir de 60 anos
- Jazz 80 vagas a partir de 7 anos
- Variação clássica de repertório 80 vagas a partir de 10 anos
- Ballet Fit 20 vagas a partir de 15 anos
- Flexibilidade iniciação técnica clássica adulto 20 vagas a partir de 18 anos
- Contemporâneo iniciante 40 vagas a partir de 13 anos
- Consciência corporal 60 vagas a partir de 10 anos
- Orientações metodológicas baby class e preparatório 20 vagas a partir de 17 anos
- Dança afro 20 vagas a partir de 18 anos
- TOTAL DE VAGAS: 860
VAGAS PARA ÁREA DA MÚSICA
- Teoria musical 45 vagas a partir de 10 anos
- Canto coral 45 vagas a partir de 7 anos
- Musicalização 15 vagas 5 e 6 anos
- Vivências musicais para idosos 15 vagas a partir de 60 anos
- Teclado 6 vagas a partir de 8 anos
- Violão 60 vagas a partir de 10 anos
- Flauta 60 vagas a partir de 7 anos
- Jogos musicais 30 vagas a partir de 18 anos
- Violino 120 vagas a partir de 7 anos
- Viola básico 100 vagas a partir de 10 anos
- Violoncelo 80 vagas a partir de 10 anos
- TOTAL DE VAGAS: 576
- Inscrições para teatro: 11 a 17 de novembro de 2019
- Inscrições para dança e música: 11 a 20 de novembro de 2019
- Inscrições pelo site: Vix Cursos