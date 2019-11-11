Cultura

Fafi abre mais de 1,4 mil vagas para as oficinas de verão 2020

Aulas acontecem de 6 a 31 de janeiro. Interessados devem se inscrever pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:35

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:35

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi ofertará 1.436 vagas para as oficinas de verão 2020. As inscrições poderão ser realizadas por meio da plataforma Vix Cursos, a partir desta segunda-feira (11).
As inscrições para teatro irão até o dia 17 de novembro e para dança e música, até o dia 20. As oficinas de verão ocorrerão entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2020, das 8 às 21 horas, na Fafi, e no Espaço Cultural Fafi, equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

Para participar das aulas na área da música, é necessário que o estudante tenha o instrumento musical da oficina desejada. Mais informações podem ser obtidas por meio do número de telefone 3381-6922 (Espaço Cultural Fafi). Para as demais oficinas, os interessados podem obter mais informações pelo telefone 3381-6921.

VAGAS PARA ÁREA DA DANÇA E TEATRO

  • Iniciação Teatral  80 vagas  13 a 20 anos
  • Jogos dramáticos  20 vagas  7 a 12 anos
  • Jogos teatrais  160 vagas  9 a 15 anos
  • Oficina Coral Júnior  20 vagas  14 a 21 anos
  • Técnica vocal (para profissionais da voz)  20 vagas  a partir de 18 anos
  • Iniciação à dança clássica  160 vagas  a partir de 4 anos
  • Dança clássica intermediária  40 vagas  a partir de 12 anos
  • Dança na 3ª idade  20 vagas  a partir de 60 anos
  • Jazz  80 vagas  a partir de 7 anos
  • Variação clássica de repertório  80 vagas  a partir de 10 anos
  • Ballet Fit  20 vagas  a partir de 15 anos
  • Flexibilidade iniciação técnica clássica adulto  20 vagas  a partir de 18 anos
  • Contemporâneo iniciante  40 vagas  a partir de 13 anos
  • Consciência corporal  60 vagas  a partir de 10 anos
  • Orientações metodológicas baby class e preparatório  20 vagas  a partir de 17 anos
  • Dança afro  20 vagas  a partir de 18 anos
  • TOTAL DE VAGAS: 860

VAGAS PARA ÁREA DA MÚSICA

  • Teoria musical  45 vagas  a partir de 10 anos
  • Canto coral  45 vagas  a partir de 7 anos
  • Musicalização  15 vagas  5 e 6 anos
  • Vivências musicais para idosos  15 vagas  a partir de 60 anos
  • Teclado  6 vagas  a partir de 8 anos
  • Violão  60 vagas  a partir de 10 anos
  • Flauta  60 vagas  a partir de 7 anos
  • Jogos musicais  30 vagas  a partir de 18 anos
  • Violino  120 vagas  a partir de 7 anos
  • Viola básico  100 vagas  a partir de 10 anos
  • Violoncelo  80 vagas  a partir de 10 anos
  • TOTAL DE VAGAS: 576

OFICINAS DE VERÃO DA FAFI

  • Inscrições para teatro: 11 a 17 de novembro de 2019
  • Inscrições para dança e música: 11 a 20 de novembro de 2019
  • Inscrições pelo site: Vix Cursos

