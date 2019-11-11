Concertos de jazz e música brasileira agitam o campus da Ufes

Teatro da Ufes, no campus Goiabeiras, Vitória Crédito: Arquivo/GZ

Até quarta-feira, dia 13 de novembro, o campus da Ufes, em Goiabeiras, sediará uma extensa programação musical. Os projetos de extensão Educação e Música e Mais Música vão se unir para apresentar ao público o Ufes Jazz Festival, trazendo shows de jazz, música brasileira instrumental e música de concerto. O evento é gratuito e acontece nos dias 11 e 12, no Teatro Universitário, e no dia 13, no auditório do Centro de Educação.

As apresentações serão realizadas por estudantes e ex-alunos do curso de Música da Ufes, professores, pesquisadores e profissionais. No repertório, clássicos da música brasileira e do jazz, composições autorais dos artistas convidados, releituras de obras consagradas e temas inéditos.

Algumas atrações foram selecionadas por meio dos editais do Mais Música e outras foram convidadas pela curadoria do festival, ressalta Menezes.

Os ingressos para o Teatro podem ser retirados na bilheteria, a partir das 14 horas, nos dias das apresentações. Já para o auditório, os tíquetes estarão disponíveis a partir das 17h20 (uma hora antes de iniciar o evento), no próprio local.

UFES JAZZ FESTIVAL 2019 E MAIS MÚSICA

Quando: de 11 a 13 de novembro

Onde: no Teatro da Ufes e no auditório do Centro de Educação

Entrada gratuita: para apresentações no teatro, os ingressos podem ser retirados na bilheteria, a partir das 14h, nos dias das apresentações; no auditório, as entradas estarão disponíveis a partir das 17h20, no local

PROGRAMAÇÃO