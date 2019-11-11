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Concertos de jazz e música brasileira agitam o campus da Ufes

Projetos Ufes Jazz Festival e Mais Música se unem com programação até quarta-feira; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 11:50

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 11:50

Teatro da Ufes, no campus Goiabeiras, Vitória Crédito: Arquivo/GZ
Até quarta-feira, dia 13 de novembro, o campus da Ufes, em Goiabeiras, sediará uma extensa programação musical. Os projetos de extensão Educação e Música e Mais Música vão se unir para apresentar ao público o Ufes Jazz Festival, trazendo shows de jazz, música brasileira instrumental e música de concerto. O evento é gratuito e acontece nos dias 11 e 12, no Teatro Universitário, e no dia 13, no auditório do Centro de Educação.
As apresentações serão realizadas por estudantes e ex-alunos do curso de Música da Ufes, professores, pesquisadores e profissionais. No repertório, clássicos da música brasileira e do jazz, composições autorais dos artistas convidados, releituras de obras consagradas e temas inéditos.

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Algumas atrações foram selecionadas por meio dos editais do Mais Música e outras foram convidadas pela curadoria do festival, ressalta Menezes.
Os ingressos para o Teatro podem ser retirados na bilheteria, a partir das 14 horas, nos dias das apresentações. Já para o auditório, os tíquetes estarão disponíveis a partir das 17h20 (uma hora antes de iniciar o evento), no próprio local.

UFES JAZZ FESTIVAL 2019 E MAIS MÚSICA

  • Quando: de 11 a 13 de novembro
  • Onde: no Teatro da Ufes e no auditório do Centro de Educação
  • Entrada gratuita: para apresentações no teatro, os ingressos podem ser retirados na bilheteria, a partir das 14h, nos dias das apresentações; no auditório, as entradas estarão disponíveis a partir das 17h20, no local

PROGRAMAÇÃO

  • 11 de novembro  Teatro Universitário
  • 18h20: Choro da UFES; Felipe Pessin (violão); Tayná Lorenção (piano); Érico Bomfim (piano); Alexandre Freitas (piano)
  • 19h40: Baobab

  • 12 de novembro  Teatro Universitário
  • 18h20: Fusyuryon; Vai dar Jazz; Brezinski Point
  • 19h40: Orquestra Pop Jazz IFES

  • 13 de novembro  Auditório do Centro de Educação
  • 18h20: Samuel Costa e Banda; Carlos Papel Quarteto
  • 19h40: Jam Session

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