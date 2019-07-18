Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TEATRO

Vila Velha ganha um novo teatro em novembro

O espaço, que será inaugurado no Shopping Praia da Costa, contará com 650 lugares e deve trazer, além de montagens teatrais, shows musicais e espetáculos de dança
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

18 jul 2019 às 15:31

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 15:31

Teatro, palco Crédito: Pixabay
Espaços já tradicionais na cena cultural do eixo Rio-São Paulo, o Espírito Santo vai ganhar o seu primeiro teatro em um shopping center até o final de novembro. O novo palco será inaugurado no terceiro piso do Shopping Praia da Costa, no setor L3, mesmo andar onde estão os cinemas da rede Kinoplex.
> Peça "Flores para os Vivos" ganha o palco do Palácio Sônia Cabral
O teatro - ainda sem um nome oficial - deve ter cerca de 600 m², com capacidade para 650 lugares. De acordo com o centro comercial, a ideia é trazer uma programação diversificada, com peças de artistas do Estado e grandes montagens nacionais. Além de apresentações teatrais, o palco deve receber shows musicais e espetáculos de dança.
O shopping ainda não divulgou a atração que deve inaugurar o espaço e também não deu detalhes sobre a programação e periodicidade das peças - se os espetáculos farão temporadas, por exemplo. As obras de construção do espaço estão previstas para começar no final de julho. 
> Fafi abre inscrições para curso técnico na área de teatro
Superintendente da Sá Cavalcante, administradora do Shopping Praia da costa, Luis Eugenio Correa acredita que o teatro possibilitará uma maior interação com a classe artística da cidade. "Será um grande incentivo à cultura e deve consolidar Vila Velha no cenário nacional, além de gerar empregos. A expectativa é que sejam criados 2,5 mil postos de trabalho”, acredita. Por falar em números, o projeto é ambicioso. Ao todo, devem ser gastos em torno de R$ 6 milhões.
No início da noite de quinta-feira (18), o perfil Partrick Ribeiro Produções publicou no Facebook que vai trabalhar em parceria com a Sá Cavalcante no teatro. Porém, também não deu detalhes sobre a programação ou a peça que vai estrear no espaço.
"A Patrick Ribeiro Produções e o Shopping Praia da Costa inauguram em breve o PRIMEIRO TEATRO dentro de um shopping no ES!!! O novo espaço ficará localizado no Piso L3 do shopping e será palco de eventos incríveis. Teremos música, dança, shows, palestras, entre outros! A inauguração está prevista para novembro e estamos super ansiosos", diz a postagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

teatro Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados