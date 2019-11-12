Festa da Criatividade leva cultura e economia ao Centro de Vitória

A inteligência e a sustentabilidade são as maiores armas para fugir da crise. Portanto, uma pedida é participar (e se atualizar, ao mesmo tempo) da Festa da Criatividade, encontro destinado à economia criativa que acontece de quinta (14) a domingo (17), em diversas partes do Centro Histórico da capital.
Serão quatro dias dedicados ao universo dos profissionais atuantes nos mais variados segmentos (audiovisual, música, games, design, gastronomia e empreendedorismo), por meio de seminários, feira empreendedora, circuito de artes, ciclo de Hackathons e o lançamento do programa ES+Criativo.
Entre os convidados, Cláudia Leitão, professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que comanda a palestra Panorama da Economia Criativa. O encontro acontece sexta (15), no Palácio Anchieta, em Vitória.
Paul Heritage, professor da Queen Mary University de Londres, e Carlos Martins, presidente da Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas de Portugal, também estão entre os palestrantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Atenção para o número de vagas limitado.
INTERATIVIDADE
Cereja do bolo, o Ciclo de Hackathons rola na quinta (14) e sábado (19), no Palácio Sônica Cabral, Cidade Quintal, Arquivo Público e Banco de Desenvolvimento do Estado (Bandes). No evento, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados à tecnologia, os participantes se enfrentam em jogos e desafios com o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos e o empreendedorismo tecnológico. Nos encontros, as equipes poderão propor situações que auxiliam na solução de desafios ligados ao setor cultural, sempre com foco na Economia Criativa. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet.
Também entre os destaques, o V Circuito ArtES 2019 (em vários pontos do Centro de Vitória) contarão com ateliês, galerias, home offices, museus e escritórios de artes. Em pauta, exposições, palestras e lançamentos, com entrada gratuita para todos os eventos.
A 6ª Edição do Festival Encontro das Pretas integra a Festa da Criatividade. O evento está marcado para domingo (17), na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória, com entrada franca. Entre as atrações, painéis, debates e palco cultural, sempre tendo como foco a moda, beleza, cultura e culinária da comunidade afrodescendente.
FESTA DA CRIATIVIDADE
LANÇAMENTO DO PROGRAMA ES + CRIATIVO
- QUANDO: Quinta (14), a partir das 17h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória
- DESTAQUE: Às 19h30 - Palestra: Panorama da Economia Criativa - Com Cláudia Leitão
- INGRESSOS: Entrada franca
SEMINÁRIO DE ECONOMIA CRIATIVA
- QUANDO: Sexta (15), a partir das 9h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória
- 9h às 12h - Mesa Territórios Criativos - Objetivo: Economia Criativa e territórios - Mediador: Ronald Carvalho
- 09h10h: Palestra As Transformações dos Territórios e a Economia Criativa, com Lidia Goldestein
- 10h: Palestra Case Sertão Criativo - PE, com André Lira
- 10hh50: Palestra Case Boas Práticas da Economia Criativa Portugal, com Carlos Martins
- 11h30: Debates
- 13h às 14h30 - Mesa Sustentabilidade e Geração de Renda - Objetivo: a economia criativa alinhadas aos ODSs - Mediador: Bianca Amorim Sperandio
- 13h: Palestra Economia Criativa x ODS, com Natália Messina
- 13h30: Palestra Case A Ponte para Pretxs, com Vitor Del Rey
- 14h: Palestra Case "Peoples Palace Projects", com Paul Heritage
- 14h40: Debates
- 15h às 17h - Mesa Hubs de Economia Criativa - Objetivo: Como criar infraestrutura e soluções para o desenvolvimento da economia criativa e o papel dos Labs e Hubs - Mediador: Luzanira Carvalho
- 15h: Palestra Case Centro Sapiens SC, com Luiz Salomão Ribas Gomez
- 15h30: Palestra Case: Creative Hubs Academy no Brasil Daniel Manjarrés
- 16h: Palestra Case A experiência da ACATE/SC, com Arthur Nunes
- 16h30: Debates
- INGRESSOS: Entrada franca
CICLO DE HACKATHONS
- QUANDO: Quinta (14) e sábado (16).
- INGRESSOS: As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet, até terça (12), às 12 horas
- Programação do Ciclo de Hackathons - Novos modelos de negócios e mercado
- Data: Quinta (14), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
- Coordenador: Ivana Beltrão (Startup Rio)
- Direito e Propriedade Intelectual
- Data: Quinta (14), das 09h às 17h, no Epicentro, Bandes. Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória
- Coordenador: Guilherme Coutinho
- Exportação
- Data: Quinta (14), das 09h às 17h, na Cidade Quinta. Rua Coutinho Mascarenhas, 123, Centro, Vitória
- Coordenador: Anabela Cunha (Conecting Dots)
- Tecnologia e Inovação
- Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
- Coordenador: Camila Dalla
- Conectividade e Presença Digital
- Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Aquivo Público. Rua Sete de Setembro, 414, Centro, Vitória
- Coordenador: Bianca Sperandio (Vila Consultoria)
- Desenvolvimento Regional
- Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
- Coordenador: Eduarda La Rocque
- Impacto Social
- Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
- Coordenador: Priscila Gama (Das Pretas)
- Territórios Criativos
- Data: Quinta (14), das 09h às 17h, na Cidade Quinta. Rua Coutinho Mascarenhas, 123, Centro, Vitória
- Coordenador: Juliana Lisboa (Cidade Quintal)
- Rede Empreendedora
- Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Aquivo Público. Rua Sete de Setembro, 414, Centro, Vitória
- Coordenador: Lara dos Anjos (Espírito Criativo)
CIRCUITO ARTES
- QUANDO: De quinta (14) a domingo (17)
- O QUE É: Série de exposições, que conta com 16 ateliês e seis galerias de portas abertas
- ONDE: Em vários pontos do Centro de Vitória, com entrada franca
FESTIVAL ENCONTRO DAS PRETAS - 6ª EDIÇÃO
- QUANDO: Domingo (17), a partir das 9h
- ONDE: Praça Getúlio Vargas. Centro de Vitória, com entrada franca