Festa da Criatividade leva cultura e economia ao Centro de Vitória

O Ciclo de Hackathons é um dos eventos da Festa da Criatividade, que acontece no Centro de Vitória Crédito: Shutter Stock/Divulgação

A inteligência e a sustentabilidade são as maiores armas para fugir da crise. Portanto, uma pedida é participar (e se atualizar, ao mesmo tempo) da Festa da Criatividade, encontro destinado à economia criativa que acontece de quinta (14) a domingo (17), em diversas partes do Centro Histórico da capital.

Serão quatro dias dedicados ao universo dos profissionais atuantes nos mais variados segmentos (audiovisual, música, games, design, gastronomia e empreendedorismo), por meio de seminários, feira empreendedora, circuito de artes, ciclo de Hackathons e o lançamento do programa ES+Criativo.

Cláudia Leitão, palestrante da Festa da Criatividade Crédito: Divulgação

Entre os convidados, Cláudia Leitão, professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que comanda a palestra Panorama da Economia Criativa. O encontro acontece sexta (15), no Palácio Anchieta, em Vitória.

Paul Heritage, professor da Queen Mary University de Londres, e Carlos Martins, presidente da Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas de Portugal, também estão entre os palestrantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela , professor da, e, presidente da, também estão entre os palestrantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet . Atenção para o número de vagas limitado.

INTERATIVIDADE

Ciclo de Hackathons rola na quinta (14) e sábado (19), no Palácio Sônica Cabral, Cidade Quintal, Arquivo Público e Banco de Desenvolvimento do Estado (Bandes). No evento, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados à tecnologia, os participantes se enfrentam em jogos e desafios com o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos e o empreendedorismo tecnológico. Nos encontros, as equipes poderão propor situações que auxiliam na solução de desafios ligados ao setor cultural, sempre com foco na Economia Criativa. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet. Cereja do bolo, orola na quinta (14) e sábado (19), no). No evento, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados à tecnologia, os participantes se enfrentam em jogos e desafios com o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos e o empreendedorismo tecnológico. Nos encontros, as equipes poderão propor situações que auxiliam na solução de desafios ligados ao setor cultural, sempre com foco na Economia Criativa. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela

Também entre os destaques, o V Circuito ArtES 2019 (em vários pontos do Centro de Vitória) contarão com ateliês, galerias, home offices, museus e escritórios de artes. Em pauta, exposições, palestras e lançamentos, com entrada gratuita para todos os eventos.

A 6ª Edição do Festival Encontro das Pretas integra a Festa da Criatividade. O evento está marcado para domingo (17), na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória, com entrada franca. Entre as atrações, painéis, debates e palco cultural, sempre tendo como foco a moda, beleza, cultura e culinária da comunidade afrodescendente.

FESTA DA CRIATIVIDADE

LANÇAMENTO DO PROGRAMA ES + CRIATIVO

QUANDO : Quinta (14), a partir das 17h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória

: Quinta (14), a partir das 17h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória DESTAQUE : Às 19h30 - Palestra: Panorama da Economia Criativa - Com Cláudia Leitão



: Às 19h30 - Palestra: Panorama da Economia Criativa - Com Cláudia Leitão INGRESSOS: Entrada franca

SEMINÁRIO DE ECONOMIA CRIATIVA

QUANDO : Sexta (15), a partir das 9h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória

: Sexta (15), a partir das 9h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória 9h às 12h - Mesa Territórios Criativos - Objetivo: Economia Criativa e territórios - Mediador: Ronald Carvalho



09h10h: Palestra As Transformações dos Territórios e a Economia Criativa, com Lidia Goldestein



10h: Palestra Case Sertão Criativo - PE, com André Lira



10hh50: Palestra Case Boas Práticas da Economia Criativa  Portugal, com Carlos Martins



11h30: Debates



13h às 14h30 - Mesa Sustentabilidade e Geração de Renda - Objetivo: a economia criativa alinhadas aos ODSs - Mediador: Bianca Amorim Sperandio



13h: Palestra Economia Criativa x ODS, com Natália Messina



13h30: Palestra Case A Ponte para Pretxs, com Vitor Del Rey



14h: Palestra Case "Peoples Palace Projects", com Paul Heritage



14h40: Debates



15h às 17h - Mesa Hubs de Economia Criativa - Objetivo: Como criar infraestrutura e soluções para o desenvolvimento da economia criativa e o papel dos Labs e Hubs - Mediador: Luzanira Carvalho



15h: Palestra Case Centro Sapiens  SC, com Luiz Salomão Ribas Gomez



15h30: Palestra Case: Creative Hubs Academy no Brasil  Daniel Manjarrés



16h: Palestra Case A experiência da ACATE/SC, com Arthur Nunes



16h30: Debates



INGRESSOS: Entrada franca

CICLO DE HACKATHONS

QUANDO : Quinta (14) e sábado (16).

: Quinta (14) e sábado (16). INGRESSOS : As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet, até terça (12), às 12 horas





: As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet, até terça (12), às 12 horas Programação do Ciclo de Hackathons - Novos modelos de negócios e mercado



Data: Quinta (14), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória



Quinta (14), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória Coordenador: Ivana Beltrão (Startup Rio)





Ivana Beltrão (Startup Rio) Direito e Propriedade Intelectual



Data: Quinta (14), das 09h às 17h , no Epicentro, Bandes. Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória



Quinta (14), das 09h às 17h no Epicentro, Bandes. Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória Coordenador: Guilherme Coutinho





Guilherme Coutinho Exportação



Data: Quinta (14), das 09h às 17h, na Cidade Quinta. Rua Coutinho Mascarenhas, 123, Centro, Vitória



Quinta (14), das 09h às 17h, na Cidade Quinta. Rua Coutinho Mascarenhas, 123, Centro, Vitória Coordenador: Anabela Cunha (Conecting Dots)





Anabela Cunha (Conecting Dots) Tecnologia e Inovação



Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória



sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória Coordenador: Camila Dalla





Camila Dalla Conectividade e Presença Digital



Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Aquivo Público. Rua Sete de Setembro, 414, Centro, Vitória



sábado (16), das 09h às 17h, no Aquivo Público. Rua Sete de Setembro, 414, Centro, Vitória Coordenador: Bianca Sperandio (Vila Consultoria)





Bianca Sperandio (Vila Consultoria) Desenvolvimento Regional



Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória



sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória Coordenador: Eduarda La Rocque





Eduarda La Rocque Impacto Social



Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória



sábado (16), das 09h às 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória Coordenador: Priscila Gama (Das Pretas)





Priscila Gama (Das Pretas) Territórios Criativos



Data: Quinta (14), das 09h às 17h, na Cidade Quinta. Rua Coutinho Mascarenhas, 123, Centro, Vitória



Quinta (14), das 09h às 17h, na Cidade Quinta. Rua Coutinho Mascarenhas, 123, Centro, Vitória Coordenador: Juliana Lisboa (Cidade Quintal)





Juliana Lisboa (Cidade Quintal) Rede Empreendedora



Data: sábado (16), das 09h às 17h, no Aquivo Público. Rua Sete de Setembro, 414, Centro, Vitória



sábado (16), das 09h às 17h, no Aquivo Público. Rua Sete de Setembro, 414, Centro, Vitória Coordenador: Lara dos Anjos (Espírito Criativo)



CIRCUITO ARTES

QUANDO : De quinta (14) a domingo (17)

: De quinta (14) a domingo (17) O QUE É: Série de exposições, que conta com 16 ateliês e seis galerias de portas abertas

Série de exposições, que conta com 16 ateliês e seis galerias de portas abertas ONDE: Em vários pontos do Centro de Vitória, com entrada franca

FESTIVAL ENCONTRO DAS PRETAS - 6ª EDIÇÃO