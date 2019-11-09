Fecim anuncia nova data e divulga filmes selecionados da mostra de TV

Fecim muda de data e vai ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de dezembro Crédito: Fernando Madeira

Pela terceira vez, o Festival de TV e Cinema de Muqui (Fecim) mudou de data e de local. Desta vez, a produção anuncia que o evento será realizado nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, no teatro Neném Paiva, no Centro da cidade. A mudança de local é uma novidade já que as outras edições sempre aconteceram na Praça Central do município.

Estamos vivendo tempos sombrios na cultura e, infelizmente, não conseguimos recursos para fazer o Fecim do tamanho que o nosso público merece. Mesmo com as dificuldades, cancelar o festival nunca passou pela nossa cabeça. Então foi preciso mudar a data mais uma vez para fazer esse evento acontecer, explicou o produtor do Fecim, Jussan Silva e Silva.

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Jussan destacou ainda que acredita na potência do festival de estimular o turismo e a economia local. Apesar de ser em um tamanho reduzido, a oitava edição do Fecim precisa ser realizada. Não vamos abrir mão do evento mesmo sem patrocínio. O festival vai ser produzido por pessoas que amam Muqui e amam o cinema, pontuou.

Além das mudanças, a produção divulgou os nove filmes selecionados para a mostra competitiva de TV. Confira a lista completa abaixo.

VEJA DETALHES DOS FILMES SELECIONADOS DA MOSTRA TV

1) Proibido para Maiores

Porto Alegre/RS  2018



Direção: Felipe Lesbick



Felipe Lesbick Categoria: Ficção



Ficção Duração: 26 minutos



26 minutos Sinopse: Nina (Duda Meneghetti) é uma jovem de 17 anos que convive com a dúvida sobre seu futuro profissional pós-colégio e com a falta de sua mãe, falecida há três anos. No meio disso tudo, Nina e seus amigos, lidam com as mais variadas tarefas da vida escolar como provas, trabalhos em dupla, campeonatos esportivos, eleições estudantis e um diretor linha dura.



2) Caçadores da Alma 2

Rio de Janeiro/RJ  2018



Direção: Silvio Tendler



Silvio Tendler Categoria: Documentário



Documentário Duração: 28 minutos



28 minutos Sinopse: Com direção do premiado Silvio Tendler, a série Caçadores da Alma é uma abordagem da arte da fotografia, reconhecendo seus principais personagens: os fotógrafos e suas obras. Os diversos episódios apresentam temas que fazem parte da aventura da fotografia no século 21 e dos artistas que encontraram na imagem fixa sua linguagem maior de expressão. Caçadores da Alma confere a relevância da fotografia na construção de um olhar sobre o mundo e, sobretudo, na capacidade de ação e intervenção que ela detém sobre o próprio mundo. Entre os fotógrafos que estão no programa, nomes como Thomaz Farkas, Milton Guran, Walter Firmo, Evandro Teixeira e Custódio Coimbra. A série tem como origem o média-metragem homônimo, dirigido por Tendler no fim da década de 1980. SINOPSE DO EPISÓDIO ENVIADO: IDENTIDADE  A diversidade do ser humano: a foto que tem cor, cheiro, personalidade e identidade. Na troca de uma foto posada ou no flagrante das ruas, o trabalho dos que usam a fotografia para se aproximar das histórias das pessoas.



3) Prateleiras de um monstrutivista

São Felix/BA  2019



Direção: Emaxsuel Rodrigues



Emaxsuel Rodrigues Categoria: Documentário



Documentário Duração: 11 minutos



11 minutos Sinopse: Episódio piloto de uma série documental sobre bibliotecas. Neste episódio, tentamos realizar uma leitura sensível sobre o monstrutivista Lucio Agra, um professor e intelectual que guarda em suas prateleiras histórias, teorias e objetos relacionados ao universo de monstros.



4) Até Provar que Não  (1º episódio da série Vidas em Samba-reggae)

Salvador/BA  2018



Direção: Lucas C. S. Portela



Lucas C. S. Portela Categoria: Ficção



Ficção Duração: 16 minutos e 18 segundos



16 minutos e 18 segundos Sinopse: Em 06 de fevereiro de 2015, no Cabula, em Salvador-BA, 24 jovens negros do bairro foram alvejados a tiro pelas forças policiais do estado. Até provar que não, a mídia e a população já atribuíam às vítimas os piores julgamentos. Quando a professora universitária Lidiane Pontes presume que o seu marido, o médico Roberson Pontes, pode ter sido uma das vítimas, vai em busca da verdade, num dia que pode mudar completamente a sua vida.



5) Jornal do Campo: Especial Cooperativismo

Muqui, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Santa Maria de Jetibá e São Gabriel da Palha  2019



Direção: Cláudia Gregório



Cláudia Gregório Categoria: Documentário



Documentário Duração: 26 minutos



26 minutos Sinopse: O documentário faz parte das comemorações dos 40 anos do Jornal do Campo, da TV Gazeta, e mostra a importância e a força do cooperativismo para o desenvolvimento do Espírito Santo. Existem 29 cooperativas do ramo agro no estado, são quase 31 mil cooperados, de acordo com a OCB/ES. A equipe do Jornal do Campo viajou por nove dias, rodou mais de mil quilômetros para contar a história de vidas transformadas pela força dessa união. Foram contadas histórias de cinco cooperativas de norte a sul do estado: Muqui, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Cachoeiro de Itapemirim e São Gabriel da Palha. Esse documentário, além de contar a história de?ssas cooperativas, discute temas como: o papel das mulheres na zona rural, sustentabilidade e os desafios de se manter o jovem no campo.



6) O toque dos meus lábios te visita na penumbra da noite

São Paulo/SP  2019



Direção: Caio de Santis



Caio de Santis Categoria: Ficção



Ficção Duração: 10 minutos



10 minutos Sinopse: Cassandra e Érica investigam uma série de assassinatos ao mesmo tempo em que são coagidas pelo assassino. Nenhuma das vítimas possui relação entre si, exceto Érica, que namorou todas elas.



7) Quaresma

São Paulo/SP  2019



Direção: Adriano Gomez



Adriano Gomez Categoria: Ficção



Ficção Duração: 8 minutos



8 minutos Sinopse: É noite de Quaresma em uma pequena vila rural. Tião, um velho roceiro local conta para sua filha um conto dos anos 70, sobre uma garota que foge de casa na noite de Quaresma para ir a uma festa.



8) Nosso amor de hoje

Goiânia/GO  2019



Direção: Daniel Calil



Daniel Calil Categoria: Ficção



Ficção Duração: 25:20



25:20 Sinopse: Nosso Amor de Hoje conta a história do casal Ana e Camilo, que se conhece em Goiânia, muda para São Paulo e vive os próximos 30 anos juntos. O processo democrático do país, desde 1984, serve como pano de fundo e metáfora à história do casal. Três épocas diferentes, entrecortadas, estruturam as linhas narrativas da série.

