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Em Maruípe

"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória

Jovem foi atingido na bochecha após discussão com motorista; mesmo ferido, conseguiu buscar ajuda em quartel da Polícia Militar

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 08:41

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 abr 2026 às 08:41
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória Samy Ferreira

O motoboy de 24 anos, baleado quando estava a caminho de uma entrega na tarde de domingo (26), em Vitória, foi vítima de uma intolerância no trânsito. Tudo começou em um semáforo na Avenida Marechal Campos, na altura do bairro Maruípe.


Segundo o chefe da vítima, que preferiu não se identificar, a confusão teve início quando um motorista em um Corolla preto fechou o motoboy. “Ele (motoboy) pediu desculpas e seguiu o trajeto. Quando chegou em frente à Ufes de Maruípe, o motorista jogou o carro contra ele e falou: ‘duvida eu te dar um tiro?’”, relatou.


A vítima ainda teria afirmado que estava apenas trabalhando, mas, mesmo assim, o suspeito efetuou o disparo e fugiu. O tiro atingiu a lateral do rosto do motoboy.


Mesmo ferido, o jovem conseguiu chegar até a guarda do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro.


De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Dentes quebrados

A mãe do motoboy informou que ele passou por cirurgia. “Ele quebrou quase todos os dentes, teve um buraco na bochecha, atingiu a língua e próximo ao olho”, contou.


Conforme apuração da TV Gazeta, o jovem trabalha há quatro meses fazendo entregas de marmitas para um restaurante. O chefe da vítima explicou que ele realizava a última entrega do dia quando foi baleado.


O motoboy é pai de uma menina de quatro anos e, segundo a mãe, trabalha em dois empregos para sustentar a família.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. 

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