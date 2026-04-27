"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória

O motoboy de 24 anos, baleado quando estava a caminho de uma entrega na tarde de domingo (26), em Vitória, foi vítima de uma intolerância no trânsito. Tudo começou em um semáforo na Avenida Marechal Campos, na altura do bairro Maruípe.





Segundo o chefe da vítima, que preferiu não se identificar, a confusão teve início quando um motorista em um Corolla preto fechou o motoboy. “Ele (motoboy) pediu desculpas e seguiu o trajeto. Quando chegou em frente à Ufes de Maruípe, o motorista jogou o carro contra ele e falou: ‘duvida eu te dar um tiro?’”, relatou.





A vítima ainda teria afirmado que estava apenas trabalhando, mas, mesmo assim, o suspeito efetuou o disparo e fugiu. O tiro atingiu a lateral do rosto do motoboy.





Mesmo ferido, o jovem conseguiu chegar até a guarda do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro.





De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.