AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Trânsito

Carro tomba após colisão com ambulância na Reta da Penha em Vitória

Publicado em

11 jun 2026 às 11:55

Uma Jeep Renegade tombou após colidir com uma ambulância na manhã desta quinta-feira (11), na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), no bairro Santa Lúcia, em Vitória.


Segundo apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira, o motorista da ambulância relatou que seguia no sentido Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) quando a condutora do carro saiu da rua que dá acesso ao Masterplace Mall para acessar a avenida.

De acordo com o motorista, a mulher não ouviu a sirene da ambulância e acessou o cruzamento, já que o semáforo estava aberto para ela. Com isso, os veículos acabaram colidindo.


Os dois motoristas não se feriram. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o paciente foi levado por uma outra ambulância para a unidade de saúde de destino. Os veículos já foram retirados da via e os condutores orientados a registrar boletim de ocorrência.


O trânsito segue fluindo normalmente nos dois sentidos da avenida após o acidente.

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Homem joga gasolina e ateia fogo em outro durante discussão em Itarana

Publicado em 11/06/2026 às 12:10

Um homem de 37 anos sofreu queimaduras graves após ter gasolina jogada sobre o corpo e ser incendiado na localidade de Itaraninha, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (10). De acordo com o delegado Renan Alves, da Delegacia de Itarana, o principal suspeito do crime é um homem de 28 anos, que fugiu após o ataque. 


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, o suspeito e uma mulher mantinham uma relação em trisal – relacionamento amoroso que envolve três pessoas.


Segundo informações preliminares da investigação, os envolvidos estavam em uma residência quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o suspeito teria jogado gasolina na vítima e, em seguida, ateado fogo. Após o crime, ele fugiu do local em uma moto.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, moradores da região conseguiram socorrer a vítima antes da chegada das equipes de emergência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem do lado de fora da residência, deitado sobre uma manta e com queimaduras em grande parte do corpo.


Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital São Braz. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.


A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Itarana. Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida e o suspeito ainda não havia sido localizado.

Veja Também 

Imagem de destaque

Ciclista de 14 anos morre atropelado por carreta na BR 101 em São Mateus

Acidente aconteceu no km 28 da BR 381, na zona rural da cidade

Adolescente morre em acidente entre motoneta e carro em São Mateus

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em área de pasto

Bombeiros levam 10h para combater incêndio em morro de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11/06/2026 às 11:42

Um incêndio atingiu uma área de pasto no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe levou mais de 10 horas para controlar as chamas.


De diversos bairros da cidade era possível ver o fogo consumindo a vegetação no morro. As causas do incêndio não foram identificadas. Segundo os Bombeiros, a área atingida era extensa, mas havia poucas chamas próximas às casas.


Com uma caminhonete equipada para esse tipo de ocorrência, além de abafadores e bombas costais, os bombeiros conseguiram controlar a situação somente durante a noite, por volta das 20h. O relevo da região e o vento foram fatores, segundo o Corpo de Bombeiros, que dificultaram o trabalho. 

Bombeiros levam 10h para conter incêndio em morro de Cachoeiro de Itapemirim
Bombeiros só conseguiram conter incêndio no Morro das Andorinhas à noite Redes sociais
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tragédia na rodovia

Ciclista de 14 anos morre atropelado por carreta na BR 101 em São Mateus

Publicado em 11/06/2026 às 11:00

Um ciclista de 14 anos morreu após ser atropelado por uma carreta no km 66 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (10). De acordo com a Ecovias Capixaba, o adolescente, identificado como Guilherme Brito Neves Ferreira, morreu no local.


Uma testemunha contou à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, que Guilherme seguia de bicicleta pelo acostamento da rodovia acompanhado de outra ciclista. Segundo o relato, o adolescente foi atingido pela carreta no momento que tentava ultrapassá-la.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil e aguarda retorno. 

Veja Também 

Acidente aconteceu no km 28 da BR 381, na zona rural da cidade

Adolescente morre em acidente entre motoneta e carro em São Mateus

Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama

Radares passam a calcular velocidade média em trecho da BR 101 no ES

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Primeiro de Maio

Jovem é agredida e torturada durante horas pelo marido em Vila Velha

Publicado em 11/06/2026 às 10:53
Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha
Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Uma jovem de 22 anos relatou ter sido agredida pelo marido, de 35 anos, durante cerca de sete horas no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Segundo a vítima, as agressões começaram por volta das 20h de quarta-feira (10) e só terminaram quando a Polícia Militar chegou ao local, por volta das 3h desta quinta-feira (11).


De acordo com a mulher, ela foi atacada com socos, chutes e mordidas. O suspeito também teria utilizado uma chave de fenda e um pedaço de madeira para agredi-la.


Vizinhos ouviram os gritos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada chorando e desesperada, acompanhada da filha do casal, de apenas um ano.


Ainda conforme a PM, ao perceber a chegada dos militares, o homem fugiu pulando o muro que liga a residência a um imóvel vizinho. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.


De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus), o suspeito possui passagens pelo sistema prisional desde 2011 por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por crime previsto na Lei Maria da Penha. Ele recebeu alvará de soltura em janeiro deste ano.


A Polícia Civil informou que a vítima foi conduzida à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha onde solicitou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) e representou criminalmente contra o suspeito. O caso seguirá sob investigação da  Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Furto de energia

Operação remove mais de 60 'gatos' de energia em bairro de Cariacica

Publicado em 11/06/2026 às 10:47
Polícia Militar combate furto de energia em Cariacica
Polícia Militar combate furto de energia em Cariacica Divulgação | PCES

Uma operação da Polícia Cívil, com apoio da distribuidora de energia EDP e a Polícia Militar, identificou 69 ligações clandestinas de energia elétrica, popularmente conhecida como "gatos", no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na quarta-feira (10). Não houve detidos. 


As fiscalizações foram concentradas na Rua São Jorge, Rua dos Pessegueiros e Rua dos Cravos. Segundo a Polícia Civil, 40 ligações irregulares atendiam duas residências cada, 21 abasteciam uma residência e oito forneciam energia para três moradias.


A ação combate o furto de energia elétrica, prática que oferece riscos a população e configura-se como crime previsto na legislação brasileira.  

Veja Também 

Correndo por uma causa: capixaba encara 30 maratonas em 30 dias para apoiar crianças

Correndo por uma causa: capixaba encara 30 maratonas em 30 dias para apoiar crianças

Apreensão de 220 mil

Justiça nega devolução de R$ 220 mil à esposa de policial da Narcóticos preso no ES

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Tragédia na rodovia

Adolescente morre em acidente entre motoneta e carro em São Mateus

Publicado em 11/06/2026 às 10:31
Acidente aconteceu no km 28 da BR 381, na zona rural da cidade
Samuel Modesto Silva conduzia a motoneta que foi atingida por um Fiat Palio Acervo familiar

Um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo a motoneta que conduzia e um Fiat Palio no km 28 da BR 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o carro colidiu de frente com a motoneta de Samuel Modesto Silva.


Conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, o adolescente morava próximo ao local do acidente. Ele teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido pelo veículo. Moradores da região relataram que havia um ônibus quebrado parado às margens da pista, o que pode ter prejudicado a visibilidade no trecho.


Uma testemunha informou que o motorista do carro permaneceu no local após a colisão, mas deixou a área depois da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Veja Também 

Acidente aconteceu no bairro Barra Nova, no domingo (7)

Motociclista morre e passageiro fica ferido após colisão em árvore em São Mateus

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Irmãos Metralha

Chefe de facção criminosa é preso em operação em Marataízes

Publicado em 11/06/2026 às 09:27
Chefe de organização criminosa é preso em operação em Marataízes
Wedson da Silva Souza foi preso em operação realizada pela Polícia Civil.
 Divulgação/Polícia Civil

Um dos chefes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na tarde de quarta-feira (10) em operação da Polícia Civil. Wedson da Silva Souza é, segundo a polícia, líder do grupo "Irmãos Metralha". O irmão dele, Weverton da Silva Souza, segue foragido com mandado de prisão em aberto.


De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a prisão fez parte da segunda fase da Operação Beagle Boys, que em maio prendeu cinco integrantes do grupo criminoso na região da Barra de Itapemirim. As investigações apontaram que a organização era comandada pelos irmãos Wedson e Weverton da Silva Souza.


Ainda segundo o delegado, a facção "Irmãos Metralha" atua no tráfico drogas na região da Barra de Itapemirim, com estrutura hierarquizada e divisão de funções entre seus integrantes. Wedson e Weverton têm antecedentes criminais envolvendo homicídio, porte ilegal de arma de fogo e condenações anteriores por tráfico de drogas.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Denúncia

Pai é preso suspeito de estuprar filha por 9 anos em Marilândia

Publicado em 10/06/2026 às 19:37

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (10), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar e do Conselho Tutelar. Segundo as investigações, ele é suspeito de cometer abusos sexuais contra a própria filha, atualmente com 16 anos, além de ameaçá-la para que enviasse vídeos íntimos.



De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam começado há cerca de nove anos, quando a vítima ainda era criança. O caso foi descoberto após a mãe da adolescente perceber a situação e procurar o Conselho Tutelar e a polícia. A partir da denúncia, as equipes realizaram uma ação que resultou na prisão do suspeito.


O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima de violência sexual

Link copiado com sucesso

Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
Eleições 2026

TRE-ES dá orientações a candidatos sobre prestação de contas eleitorais

Publicado em 10/06/2026 às 19:35

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) começou, nesta quarta-feira (10), o Seminário de Prestação de Contas Eleitorais, voltado a pré-candidatos, dirigentes partidários, contadores, advogados e demais profissionais que atuarão nas Eleições 2026. 


O evento acontece no auditório do Tribunal e tem como objetivo orientar os participantes sobre as regras para arrecadação de recursos, gastos de campanha e prestação de contas. A programação segue até sexta-feira (12), sempre das 15h às 18h. Durante os encontros, serão abordados temas como a abertura e movimentação das contas bancárias de campanha, os documentos exigidos para comprovação de despesas e a utilização do Sistema de Prestação de Contas. 


Também serão discutidas as consequências para candidatos e partidos que deixarem de prestar contas ou não comprovarem corretamente o uso de recursos públicos.Entre as novidades previstas para o pleito de 2026 está a apresentação do novo Sistema de Prestação de Contas, desenvolvido integralmente em ambiente digital.

Veja Também 

Imagem de destaque

Após condenação, deputado Lucas Polese contesta sentença e diz que vai recorrer

Link copiado com sucesso

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Previsão do tempo

Dia dos Namorados com previsão de chuva e granizo para 43 cidades do ES

Publicado em 10/06/2026 às 14:25
O aviso do Inmet é válido das 00h00min até 23h59min do dia 12 de junho Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuva, ventos intensos e queda de granizo no Espiríto Santo. O aviso é válido para todo o dia 12 de junho, data que em se comemora o Dia dos Namorados. 


Segundo o Inmet, a previsão é de chuva até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O orgão complementou que o risco de alagamento é baixo. 


Ao todo, 43 municípios estão sob alerta. Confira: 


  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Veja Também 

Passeio de balão em Pancas se torna alternativa para casais

Dia dos Namorados: dicas de lugares românticos para curtir a data no Espírito Santo

Perfume Dia dos Namorados

Dia dos Namorados 2026: Os 10 melhores perfumes para presentear

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Acusado de matar Angélica Coutinho da Vitória com um tiro na cabeça responderá por feminicídio e posse irregular de arma; prisão preventiva foi mantida

Homem que matou mulher em aldeia de Aracruz vira réu

Imagem BBC Brasil

Pentágono isola andares nos EUA após detecção de 'materiais perigosos' no ar

Imagem de destaque

Mais um passo decisivo para a volta do Trem das Montanhas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados