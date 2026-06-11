Carro tomba após colisão com ambulância na Reta da Penha em Vitória

Uma Jeep Renegade tombou após colidir com uma ambulância na manhã desta quinta-feira (11), na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), no bairro Santa Lúcia, em Vitória.
Segundo apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira, o motorista da ambulância relatou que seguia no sentido Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) quando a condutora do carro saiu da rua que dá acesso ao Masterplace Mall para acessar a avenida.
De acordo com o motorista, a mulher não ouviu a sirene da ambulância e acessou o cruzamento, já que o semáforo estava aberto para ela. Com isso, os veículos acabaram colidindo.
Os dois motoristas não se feriram. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o paciente foi levado por uma outra ambulância para a unidade de saúde de destino. Os veículos já foram retirados da via e os condutores orientados a registrar boletim de ocorrência.
O trânsito segue fluindo normalmente nos dois sentidos da avenida após o acidente.