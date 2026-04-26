Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Um motociclista de 24 anos foi baleado na tarde deste domingo (26), em Maruípe, Vitória. Após ser atingido, o jovem conseguiu chegar até a guarda do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro.





De acordo com as informações da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local.





A vítima contou que trabalhava fazendo entregas em sua motocicleta quando foi surpreendida por um homem que estava em um carro. O suspeito teria efetuado um disparo em sua direção e fugido logo em seguida.





O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.