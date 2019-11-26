Natal em Santa Teresa terá árvore de crochê com 5 metros de altura

Árvore de crochê é uma das atrações da decoração de Natal em Santa Teresa Crédito: Marisa Lucindo

A um mês do Natal , tem novidade na decoração da Rua do Lazer, em Santa Teresa , Região Serrana do Espírito Santo. Uma das principais atrações será uma árvore gigante, toda feita de crochê. São 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro.

Ao todo, foram necessários 200 novelos de lã, o que equivale a aproximadamente 16 mil metros de linha. Com eles, foram bordados 680 quadrados coloridos que, emendados um no outro, deram origem à bela e inusitada forma natalina. O enfeite é resultado das mãos talentosas de 20 bordadeiras voluntárias.

Para que tudo ficasse pronto a tempo, o trabalho começou quando a maioria da população nem sequer pensava em Natal. "Começamos a bordar no início de agosto, e ela ficou pronta no último sábado, dia 23. É um sentimento de realização muito grande", comentou Adneia Nascimento Peroni, que coordena o grupo de artesãs há seis anos.

Para dar sustentação, uma estrutura de vergalhões de metal foi doada pela Prefeitura de Santa Teresa, que receberá a árvore como um presente antecipado, já neste sábado (30). "Toda a cidade se mobilizou. O município ajudou com a parte interna; moradores e comerciantes com doações em dinheiro; e quem tinha qualquer pedaço de lã também doou", contou Adneia.

Idealizadora do projeto, ela explicou que uma foto na internet foi a inspiração. "Nós sempre fazemos algo para o Natal. Como desta vez queríamos algo diferente, sugeri a árvore. Eu vi uma foto há muito tempo, fiquei encantada e guardei aquilo na memória. Quando sugeri, todos abraçaram", lembrou.

Rosas presas à guirlanda são feitas de crochê, artesanalmente Crédito: Adneia Nascimento Peroni

Além da árvore, as voluntárias estão terminando uma guirlanda de 80 centímetros com 45 flores de crochê, que ficará no portal da Rua de Lazer, dando boas-vindas aos visitantes. "O que fizemos e estamos fazendo é uma forma de retribuir o que a comunidade faz pela gente. É uma forma de mostrar o nosso amor pela cidade", comentou a bordadeira Neném do Rosário.

O TRABALHO VOLUNTÁRIO