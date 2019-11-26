Natal em Santa Teresa terá árvore de crochê com 5 metros de altura

A um mês do Natal, tem novidade na decoração da Rua do Lazer, em Santa Teresa, Região Serrana do Espírito Santo. Uma das principais atrações será uma árvore gigante, toda feita de crochê. São 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro.
Ao todo, foram necessários 200 novelos de lã, o que equivale a aproximadamente 16 mil metros de linha. Com eles, foram bordados 680 quadrados coloridos que, emendados um no outro, deram origem à bela e inusitada forma natalina. O enfeite é resultado das mãos talentosas de 20 bordadeiras voluntárias.
Para que tudo ficasse pronto a tempo, o trabalho começou quando a maioria da população nem sequer pensava em Natal. "Começamos a bordar no início de agosto, e ela ficou pronta no último sábado, dia 23. É um sentimento de realização muito grande", comentou Adneia Nascimento Peroni, que coordena o grupo de artesãs há seis anos.
Para dar sustentação, uma estrutura de vergalhões de metal foi doada pela Prefeitura de Santa Teresa, que receberá a árvore como um presente antecipado, já neste sábado (30). "Toda a cidade se mobilizou. O município ajudou com a parte interna; moradores e comerciantes com doações em dinheiro; e quem tinha qualquer pedaço de lã também doou", contou Adneia.
Idealizadora do projeto, ela explicou que uma foto na internet foi a inspiração. "Nós sempre fazemos algo para o Natal. Como desta vez queríamos algo diferente, sugeri a árvore. Eu vi uma foto há muito tempo, fiquei encantada e guardei aquilo na memória. Quando sugeri, todos abraçaram", lembrou.
Além da árvore, as voluntárias estão terminando uma guirlanda de 80 centímetros com 45 flores de crochê, que ficará no portal da Rua de Lazer, dando boas-vindas aos visitantes. "O que fizemos e estamos fazendo é uma forma de retribuir o que a comunidade faz pela gente. É uma forma de mostrar o nosso amor pela cidade", comentou a bordadeira Neném do Rosário.
O TRABALHO VOLUNTÁRIO
O grupo de 20 voluntárias faz parte da Associação Pestalozzi de Santa Teresa e se reúne semanalmente, às segundas-feiras. Além dos crochês, elas também fazem outros tipos de artesanatos, que podem ser encontrados para venda em uma loja da Rota do Lagarto, em Domingos Martins, e em uma loja do Shopping Vitória. Toda a verba é revertida em ações solidárias.