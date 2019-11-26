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Região Serrana

Natal em Santa Teresa terá árvore de crochê com 5 metros de altura

Grupo com cerca de 20 voluntárias levaram quase quatro meses para terminar o trabalho que ficará exposto na Rua do Lazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 15:31

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 15:31

Árvore de crochê é uma das atrações da decoração de Natal em Santa Teresa Crédito: Marisa Lucindo
A um mês do Natal, tem novidade na decoração da Rua do Lazer, em Santa Teresa, Região Serrana do Espírito Santo. Uma das principais atrações será uma árvore gigante, toda feita de crochê. São 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro.
Ao todo, foram necessários 200 novelos de lã, o que equivale a aproximadamente 16 mil metros de linha. Com eles, foram bordados 680 quadrados coloridos que, emendados um no outro, deram origem à bela e inusitada forma natalina. O enfeite é resultado das mãos talentosas de 20 bordadeiras voluntárias.
Para que tudo ficasse pronto a tempo, o trabalho começou quando a maioria da população nem sequer pensava em Natal. "Começamos a bordar no início de agosto, e ela ficou pronta no último sábado, dia 23. É um sentimento de realização muito grande", comentou Adneia Nascimento Peroni, que coordena o grupo de artesãs há seis anos.

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Para dar sustentação, uma estrutura de vergalhões de metal foi doada pela Prefeitura de Santa Teresa, que receberá a árvore como um presente antecipado, já neste sábado (30). "Toda a cidade se mobilizou. O município ajudou com a parte interna; moradores e comerciantes com doações em dinheiro; e quem tinha qualquer pedaço de lã também doou", contou Adneia.
Idealizadora do projeto, ela explicou que uma foto na internet foi a inspiração. "Nós sempre fazemos algo para o Natal. Como desta vez queríamos algo diferente, sugeri a árvore. Eu vi uma foto há muito tempo, fiquei encantada e guardei aquilo na memória. Quando sugeri, todos abraçaram", lembrou.
Rosas presas à guirlanda são feitas de crochê, artesanalmente Crédito: Adneia Nascimento Peroni
Além da árvore, as voluntárias estão terminando uma guirlanda de 80 centímetros com 45 flores de crochê, que ficará no portal da Rua de Lazer, dando boas-vindas aos visitantes. "O que fizemos e estamos fazendo é uma forma de retribuir o que a comunidade faz pela gente. É uma forma de mostrar o nosso amor pela cidade", comentou a bordadeira Neném do Rosário.

 O TRABALHO VOLUNTÁRIO

O grupo de 20 voluntárias faz parte da Associação Pestalozzi de Santa Teresa e se reúne semanalmente, às segundas-feiras. Além dos crochês, elas também fazem outros tipos de artesanatos, que podem ser encontrados para venda em uma loja da Rota do Lagarto, em Domingos Martins, e em uma loja do Shopping Vitória. Toda a verba é revertida em ações solidárias.

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