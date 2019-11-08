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45 metros

Árvore de Natal Gigante é inaugurada na Serra

A árvore de Natal é considera a terceira maior árvore de Natal do Brasil, Com 45 metros de altura - o equivalente a um prédio de 15 andares - e pesando 21,5 toneladas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 20:37

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 20:37

Árvore de Natal na Serra Crédito: AP@Everton Nunes
Com 45 metros de altura e pesando 21,5 toneladas, a árvore de Natal da Serra foi inaugurada na noite desta sexta-feira (8) no Parque da Cidade em Laranjeiras. Ela é considera a terceira maior árvore de Natal do Brasil, equivalendo a um prédio de 15 andares.
Durante o acender das luzes, as pessoas também puderam acompanhar a apresentação musical do Quarteto Vale Música.
Para a montagem da árvore, foram utilizadas 192 mil microlâmpadas de led e 160 enfeites em forma de mico-leão-dourado, borboleta, arara e tucano. O restante a decoração fica por conta de 363.100 microlâmpadas que darão brilho ao parque, além do Papai Noel em seu trenó, acompanhado pelas renas, bolas e anjos no gramado, e uma passarela de led sobre a ponte.
Para completar a decoração, que ficará em exibição até o dia 3 de janeiro do ano que vem, um Feliz Natal será exibido no arco de entrada do Parque da Cidade, para receber todos os visitantes

Árvore de Natal

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