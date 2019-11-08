Árvore de Natal Gigante é inaugurada na Serra

Árvore de Natal na Serra Crédito: AP@Everton Nunes

Com 45 metros de altura e pesando 21,5 toneladas, a árvore de Natal da Serra foi inaugurada na noite desta sexta-feira (8) no Parque da Cidade em Laranjeiras. Ela é considera a terceira maior árvore de Natal do Brasil, equivalendo a um prédio de 15 andares.

Durante o acender das luzes, as pessoas também puderam acompanhar a apresentação musical do Quarteto Vale Música.

Para a montagem da árvore, foram utilizadas 192 mil microlâmpadas de led e 160 enfeites em forma de mico-leão-dourado, borboleta, arara e tucano. O restante a decoração fica por conta de 363.100 microlâmpadas que darão brilho ao parque, além do Papai Noel em seu trenó, acompanhado pelas renas, bolas e anjos no gramado, e uma passarela de led sobre a ponte.

Para completar a decoração, que ficará em exibição até o dia 3 de janeiro do ano que vem, um Feliz Natal será exibido no arco de entrada do Parque da Cidade, para receber todos os visitantes