Natal na Grande Vitória terá árvore gigante e programações especiais

As cidades da Grande Vitória já estão em ritmo de Natal, montando vários enfeites pelas cidades e fazendo uma programação especial que poderá emocionar, encantar e divertir a população. No município da Serra, por exemplo, está sendo montada a terceira maior árvore de Natal do Brasil, com 45 metros de altura. A inauguração será na sexta-feira (8), a partir das 19h, no Parque da Cidade.
Em Vila Velha a população e os turistas podem esperar cantatas natalinas e programação cultural. Já em Cariacica haverá o concurso de melhor decoração natalina prometendo muita iluminação e brilho na cidade. Na capital Vitória o Parque Moscoso terá novamente a Vila do Papai Noel, sucesso absoluto que encantou crianças e adultos.
SERRA
A cidade da Serra terá uma decoração completa no Parque da Cidade, além de uma árvore de Natal cuja estrutura completa terá ao todo 45 metros, o equivalente a um prédio de 15 andares, sendo considerada a terceira maior árvore de Natal do Brasil, segundo a prefeitura. O peso da estrutura também impressiona: são 21,5 toneladas de aço. A inauguração está marcada para a próxima sexta-feira(8), às 19h, no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Foram utilizadas 192 mil microlâmpadas de led somente na árvore, que também terá 160 enfeites em forma de mico-leão-dourado, borboleta, arara e tucano. No restante do parque, mais 363.100 microlâmpadas dão brilho à decoração natalina, que inclui pisca-pisca em 618 metros de cerca viva, em 336 palmeiras, em 186 árvores, em 15 pergolados e em 195 postes. Papai Noel em seu trenó acompanhado pelas renas além de presentes, bolas e anjos no gramado, e uma passarela de led sobre a ponte.
Natal em Serra-Sede
As ruas de Serra-Sede também vão receber decoração especial com árvore de Natal, anjo aramado, sagrada família, além de pisca-pisca em 72 árvores, 102 postes e 32 palmeiras. A inauguração será na quinta-feira (7), às 19h.
Ao todo, serão investidos cerca de R$ 1,5 milhão com a decoração natalina na Serra.
Confira a programação:
Natal Encantado da Serra
Quinta-feira (7), às 19h: saída da Praça Dr. Pedro Feu Rosa em direção à Igreja Matriz, Serra-Sede
Sexta-feira (8), às 19: no Parque da Cidade, em Laranjeiras
VILA VELHA
A cidade de Vila Velha terá uma programação cultural durante os meses de novembro e dezembro. A prefeitura informa que está colocando estrutura e convidando artistas e entidades para participarem das comemorações natalinas. Estão previstas também 19 cantatas e tocatas na cidade. A primeira será no dia 25 de novembro, na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha. Início às 19h30.
A Prefeitura ainda informa que nove apresentações serão na noite de inauguração da iluminação pública de Natal. E terá ainda a tão esperada chegada do Papai Noel.
Confira as datas e locais:
25 de novembro Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
27 de novembro Barra do Jucu
28 de novembro Paul
29 de novembro Praia da Costa
03 de dezembro Riviera da Barra
04 de dezembro São Torquato
05 de dezembro Jardim Colorado
06 de dezembro Araçás
07 de dezembro Terra Vermelha com a chegada de Papai Noel
Confira a programação das Cantatas e tocatas:
26 de novembro Vale Encanto
30 de novembro Coqueiral de Itaparica com a chegada de Papai Noel
02 de dezembro Gaivotas
08 de dezembro Prainha
12 de dezembro Santa Mônica
13 de dezembro Cobilândia
14 de dezembro Jardim Asteca e Balneário Ponta da Fruta
15 de dezembro Ibes
VITÓRIA
A capital Vitória terá iluminação especial de Natal em vários pontos da cidade. Este ano, assim como no ano passado, o Parque Moscoso terá novamente a Vila do Papai Noel, sucesso absoluto que encantou crianças e adultos. A Prefeitura de Vitória ainda não informou o dia e horário da inauguração da programação de Natal, mas afirma que o investimento neste ano será de R$ 2,1 milhões, com retorno de, no mínimo, o dobro em turismo e com o comércio.
CARIACICA
A prefeitura de Cariacica planeja montar a decoração e iluminação de natal na praça Marechal Deodoro, em Cariacica Sede, como aconteceu no ano de 2018, e para isso estão fazendo reuniões com a comunidade para que seja feita a segunda edição do projeto "Cariacica, Cidade Iluminada Natal Sede de Luz". Além da ação em Cariacica Sede, outra iniciativa da prefeitura é o concurso de melhor decoração natalina. Os moradores já podem se inscrever pelo site da prefeitura. Os prêmios totalizam R$ 3 mil.
VIANA
A cidade de Viana promete mais de 200 mil luzes e uma árvore gigante. Com o tema "Viana: Natal brilho e luz", a abertura da programação de Natal na cidade será na noite do dia 19 de novembro, com a chegada do Bom Velhinho, às 19 horas, praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Além do Papai Noel, o evento terá apresentação da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo e Cantata Natalina.
Natal na Grande Vitória terá árvore gigante e programações especiais
A decoração da praça contará, pela primeira vez, com uma árvore de 10 metros de altura. A árvore gigante terá uma abertura no centro, para que os visitantes também possam adentrar e fazer registros fotográficos. O espaço estará aberto para visitação até o dia 06 de janeiro de 2020. Além disso, as fachadas da Prefeitura Municipal, do Teatro Municipal, da Biblioteca Pública, Galeria de Arte Casarão e da Estação Ferroviária, também estarão iluminadas com mais de 200 mil luzes. Na programação, apresentações musicais com corais do município.
Confira a programação
Viana: Natal brilho e luz
Dia: 19 de novembro
Atrações: Chegada do Papai Noel, Cantata Natalina e da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo
Horário: 19 horas
Local: Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede