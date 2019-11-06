Natal na Grande Vitória terá árvore gigante e programações especiais

Com 45 metros de altura e pesando 21,5 toneladas, a árvore de Natal da Serra será inaugurada nesta sexta-feira (8) Crédito: Prefeitura da Serra

As cidades da Grande Vitória já estão em ritmo de Natal, montando vários enfeites pelas cidades e fazendo uma programação especial que poderá emocionar, encantar e divertir a população. No município da Serra , por exemplo, está sendo montada a terceira maior árvore de Natal do Brasil, com 45 metros de altura. A inauguração será na sexta-feira (8), a partir das 19h, no Parque da Cidade.

Em Vila Velha a população e os turistas podem esperar cantatas natalinas e programação cultural. Já em Cariacica haverá o concurso de melhor decoração natalina prometendo muita iluminação e brilho na cidade. Na capital Vitória o Parque Moscoso terá novamente a Vila do Papai Noel, sucesso absoluto que encantou crianças e adultos.

SERRA

cidade da Serra terá uma decoração completa no Parque da Cidade, além de uma árvore de Natal cuja estrutura completa terá ao todo 45 metros, o equivalente a um prédio de 15 andares, sendo considerada a terceira maior árvore de Natal do Brasil, segundo a prefeitura. O peso da estrutura também impressiona: são 21,5 toneladas de aço. A inauguração está marcada para a próxima sexta-feira(8), às 19h, no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Foram utilizadas 192 mil microlâmpadas de led somente na árvore, que também terá 160 enfeites em forma de mico-leão-dourado, borboleta, arara e tucano. No restante do parque, mais 363.100 microlâmpadas dão brilho à decoração natalina, que inclui pisca-pisca em 618 metros de cerca viva, em 336 palmeiras, em 186 árvores, em 15 pergolados e em 195 postes. Papai Noel em seu trenó acompanhado pelas renas além de presentes, bolas e anjos no gramado, e uma passarela de led sobre a ponte.

Natal em Serra-Sede

As ruas de Serra-Sede também vão receber decoração especial com árvore de Natal, anjo aramado, sagrada família, além de pisca-pisca em 72 árvores, 102 postes e 32 palmeiras. A inauguração será na quinta-feira (7), às 19h.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 1,5 milhão com a decoração natalina na Serra.

Confira a programação:

Natal Encantado da Serra

Quinta-feira (7), às 19h: saída da Praça Dr. Pedro Feu Rosa em direção à Igreja Matriz, Serra-Sede

Sexta-feira (8), às 19: no Parque da Cidade, em Laranjeiras

VILA VELHA

A cidade de Vila Velha terá uma programação cultural durante os meses de novembro e dezembro. A prefeitura informa que está colocando estrutura e convidando artistas e entidades para participarem das comemorações natalinas. Estão previstas também 19 cantatas e tocatas na cidade. A primeira será no dia 25 de novembro, na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha. Início às 19h30.

A Prefeitura ainda informa que nove apresentações serão na noite de inauguração da iluminação pública de Natal. E terá ainda a tão esperada chegada do Papai Noel.

Confira as datas e locais:

25 de novembro  Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha

27 de novembro  Barra do Jucu

28 de novembro  Paul

29 de novembro  Praia da Costa

03 de dezembro  Riviera da Barra

04 de dezembro  São Torquato

05 de dezembro  Jardim Colorado

06 de dezembro  Araçás

07 de dezembro  Terra Vermelha com a chegada de Papai Noel

Confira a programação das Cantatas e tocatas:

26 de novembro  Vale Encanto

30 de novembro  Coqueiral de Itaparica com a chegada de Papai Noel

02 de dezembro  Gaivotas

08 de dezembro  Prainha

12 de dezembro  Santa Mônica

13 de dezembro  Cobilândia

14 de dezembro  Jardim Asteca e Balneário Ponta da Fruta

15 de dezembro  Ibes

VITÓRIA

A capital Vitória terá iluminação especial de Natal em vários pontos da cidade. Este ano, assim como no ano passado, o Parque Moscoso terá novamente a Vila do Papai Noel, sucesso absoluto que encantou crianças e adultos. A Prefeitura de Vitória ainda não informou o dia e horário da inauguração da programação de Natal, mas afirma que o investimento neste ano será de R$ 2,1 milhões, com retorno de, no mínimo, o dobro em turismo e com o comércio.

CARIACICA

Enfeites na rua da cidade de em Cariacica Crédito: Claudio Postay

VIANA

A cidade de Viana promete mais de 200 mil luzes e uma árvore gigante. Com o tema "Viana: Natal brilho e luz", a abertura da programação de Natal na cidade será na noite do dia 19 de novembro, com a chegada do Bom Velhinho, às 19 horas, praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Além do Papai Noel, o evento terá apresentação da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo e Cantata Natalina.

Your browser does not support the audio element. Natal na Grande Vitória terá árvore gigante e programações especiais

A decoração da praça contará, pela primeira vez, com uma árvore de 10 metros de altura. A árvore gigante terá uma abertura no centro, para que os visitantes também possam adentrar e fazer registros fotográficos. O espaço estará aberto para visitação até o dia 06 de janeiro de 2020. Além disso, as fachadas da Prefeitura Municipal, do Teatro Municipal, da Biblioteca Pública, Galeria de Arte Casarão e da Estação Ferroviária, também estarão iluminadas com mais de 200 mil luzes. Na programação, apresentações musicais com corais do município.

Confira a programação

Viana: Natal brilho e luz

Dia: 19 de novembro

Atrações: Chegada do Papai Noel, Cantata Natalina e da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo

Horário: 19 horas