Consumidora confere enfeite de Natal Crédito: Fernando Madeira

Pisca-piscas, guirlandas, panetones, Papai Noel e diversos outros enfeites de Natal . Apesar de ainda ser outubro, alguns estabelecimentos comerciais e supermercados da Grande Vitória já se adiantaram na decoração e nos produtos à venda de olho nas vendas de final de ano.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo governo federal. Segundo José Carlos Pupim, diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio–ES), a expectativa positiva aumentou ainda mais com a liberação dopelo governo federal.

Your browser does not support the audio element. Comércio da Grande Vitória já tem produtos para o Natal à venda

Com a liberação do FGTS pelo governo federal, a expectativa para o segundo semestre, especialmente para as vendas no Natal, é ainda maior. Sabemos que parte do dinheiro disponibilizado vai ser usado pelo cidadão para o pagamento de dívidas, mas parte também vai ser aproveitada para consumo, movimentando a economia”, destaca. “No primeiro semestre deste ano, as vendas aumentaram 6,7% comparados com o mesmo período de 2018., a expectativa para o segundo semestre, especialmente para as vendas no Natal, é ainda maior. Sabemos que parte do dinheiro disponibilizado vai ser usado pelo cidadão para o pagamento de dívidas, mas parte também vai ser aproveitada para consumo, movimentando a economia”, destaca.

De acordo com o diretor, o comércio já começou a criar vagas de emprego temporárias em todo o Espírito Santo, que devem totalizar até 5 mil postos de trabalho até dezembro. “Até 30% do funcionários contratados neste período são efetivados, movimentando ainda mais a economia”, acrescenta.

Miniatura de Papai Noel é opção em loja Crédito: Fernando Madeira

ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DE 10%

As redes de supermercados também se adiantaram para as vendas de Natal. Nos pontos de vendas, produtos como panetones, vinhos, bacalhau, frutas cristalizadas e azeites, dentre outros, ganharam mais evidência junto com as decorações típicas da data.

Segundo o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, Hélio Schneider, a expectativa é que as vendas de Natal sejam 10% maiores do que em 2018 devido aos sinais de melhora da economia.