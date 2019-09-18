Economia do ES sinaliza retomada e PIB cresce 2,5% no 2º trimestre

Já ateve queda de 7,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior. No acumulado do ano, a produção do setor industrial caiu ainda mais, um total de 12%. “No ano passado, a agricultura teve grande contribuição no PIB positivo, que foi de 2,4%. Este ano, o peso da agricultura reduziu e estamos vendo mais a influência negativa da indústria”, afirmou o presidente do Instituto, Luiz Paulo Velloso Lucas.

O setor extrativo, principalmente o de petróleo, continua segurando uma retomada mais sólida da economia do Estado. A produção deno Estado vem registrando queda desde o ano passado o que provocou, inclusive, a perda da segunda posição no ranking brasileiro para São Paulo (o Rio de Janeiro detém a primeira posição).

Ainda na indústria extrativa, os, em janeiro, ainda são sentidos pelo setor de mineração. No início deste ano, a Vale precisou interromper as atividades da mina Alegria, localizada no complexo de Mariana (MG), que envia minério para o Estado, o que reduziu a oferta de produto no mercado.

Já o setor de celulose, apesar de não ter um peso tão grande no cálculo do PIB, apresentou queda de 28,5% no semestre.(empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria) em Aracruz, no Norte do Estado. Para diminuir os custos de produção, a empresa está favorecendo fábricas em outros Estados.

O presidente do IJSN evitou dar previsões para 2019, mas afirmou que a expectativa é de que o Estado consiga finalizar o ano com o crescimento do PIB maior do que o nacional. Ele citou que o Brasil se recupera da crise de 2015/2016 mais lentamente do que o esperado e lembrou que os investimentos, tanto públicos quanto privados, estão estagnados. "O importante é que a gente esteja melhor que o Brasil. A gente analisa o que temos de diferente. O setor industrial está pior, mas o de serviços e varejo, estão melhor que o nacional. A expectativa é de que, na medida em que a economia brasileira solucione seus nós e acelere a recuperação, o Estado possa responder mais do que proporcionalmente", diz.