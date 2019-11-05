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Já é Natal!

Brilho de Natal de Domingos Martins vai ter pista de gelo

Completando 23 anos de realização, um dos principais eventos do gênero no Espírito Santo começa no dia 29 deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 16:29

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 16:29

O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins Crédito: Prefeitura de Domingos Martins
Quando se pensa em natal no Espírito Santo, umas das cidades mais lembradas é  Domingos Martins. Faltando pouco menos de dois meses para a data natalina, a cidade já vem se preparando para mais uma edição do Brilho de Natal. Esta será a 23° edição do evento que  neste ano terá como tema: Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm.
Toda a cidade terá a decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, entre outros. A Vila do Papai Noel volta neste ano ao modelo já adotado em anos anteriores, com entrada gratuita para o público, prometendo mais uma vez encantar crianças e adultos, mas desta vez terá  uma novidade: uma pista de gelo. A estrutura será montada na parte dos fundos da casa do Papai Noel e atenderá ao público infantil e adulto, mediante compra de ingressos que variam de R$25 a R$ 55.
A religiosidade e a tradição da data estarão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça da Anunciação e na Avenida da Estrela Guia. Outros elementos como anjos, bolas, árvores de Natal, e claro, muitas luzes, completam os cenários.
As expectativas são enormes, estamos preparando tudo com muito carinho e cuidado. Teremos muitas novidades, muitas atrações, muitas luzes e muitas cores, mas sempre pautadas na nossa cultura, na nossa tradição e principalmente na religiosidade que o Natal representa. Será um Brilho de Natal inesquecível, adianta a secretária de Cultura e Turismo, Rejane Entringer.
A noite de abertura do 23º Brilho de Natal será na sexta (29), a partir das 19h, com uma programação especial que promete encantar todo o público. A chegada do Papai Noel acontece no mesmo dia, onde haverá a contagem regressiva para o acender das luzes natalinas, que nesta edição acontecerá todas as noites. A noite segue com queima de fogos e apresentações do Grupo Cultural Martinense e do Grupo Canto de Paz Especial de Natal. 
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Durante o evento o público poderá conferir ainda uma programação de grupos de música e danças de Domingos Martins. As apresentações serão realizadas em diversos pontos da cidade, de forma itinerante e sempre integradas aos cenários do Brilho de Natal.
O Brilho de Natal segue até o dia 6 de janeiro de 2020, quando será realizada a tradicional Folia de Reis com a participação de grupos locais e de outros municípios capixabas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

23º Brilho de Natal de Domingos Martins
Era uma vez Papai Noel Visita os contos de Grimm
Data: 29 de novembro a 6 de janeiro
Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt
Entrada Gratuita
29 de novembro - Sexta-Feira
19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
20h: Abertura Oficial - Fala das Autoridades
20h30: Videomapping
Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas
Acender das Luzes
Show Pirotécnico
21h: Grupo Cultural Martinense
22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal
20 de dezembro - Sexta-Feira
19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
20h: Videomapping
Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas
Acender das Luzes
20h30: Coral Comunidade Rapadura
21h: Acorde Melgaço
22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal
31 de dezembro - Terça-Feira
19h: Nagomah
21h: Forró Agitação
23h à 01h: Aço Doce
00h: Show Pirotécnico
01h: Encerramento
06 de janeiro  Segunda-Feira
19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta
21h: Show com Padre Helcio Grespan  Cantai Louvores ao Senhor 
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Dias e horários de funcionamento da Vila do Papai Noel e da pista de gelo
Segunda a quinta-feira: 16h às 22h
Sextas: 10h à 00h
Sábados: 10h à 00h
Domingos: 10h às 22h
Entrada da Vila do Papai Noel: Gratuita
Preços da pista de gelo:
R$ 25,00 - 20 min
R$ 30,00 - 25 min
R$ 35,00 - 30 min
R$ 55,00 - 60 min
Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25,00 - 10 min
Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.
Foto com o Papai Noel
Feita com celular: gratuita
Feita por fotógrafo profissional e impressa na hora: Preço ainda a ser definido

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