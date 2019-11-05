Brilho de Natal de Domingos Martins vai ter pista de gelo

O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins Crédito: Prefeitura de Domingos Martins

Quando se pensa em natal no Espírito Santo, umas das cidades mais lembradas é Domingos Martins . Faltando pouco menos de dois meses para a data natalina, a cidade já vem se preparando para mais uma edição do Brilho de Natal. Esta será a 23° edição do evento que neste ano terá como tema: Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm.

Toda a cidade terá a decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, entre outros. A Vila do Papai Noel volta neste ano ao modelo já adotado em anos anteriores, com entrada gratuita para o público, prometendo mais uma vez encantar crianças e adultos, mas desta vez terá uma novidade: uma pista de gelo. A estrutura será montada na parte dos fundos da casa do Papai Noel e atenderá ao público infantil e adulto, mediante compra de ingressos que variam de R$25 a R$ 55.

A religiosidade e a tradição da data estarão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça da Anunciação e na Avenida da Estrela Guia. Outros elementos como anjos, bolas, árvores de Natal, e claro, muitas luzes, completam os cenários.

As expectativas são enormes, estamos preparando tudo com muito carinho e cuidado. Teremos muitas novidades, muitas atrações, muitas luzes e muitas cores, mas sempre pautadas na nossa cultura, na nossa tradição e principalmente na religiosidade que o Natal representa. Será um Brilho de Natal inesquecível, adianta a secretária de Cultura e Turismo, Rejane Entringer.

A noite de abertura do 23º Brilho de Natal será na sexta (29), a partir das 19h, com uma programação especial que promete encantar todo o público. A chegada do Papai Noel acontece no mesmo dia, onde haverá a contagem regressiva para o acender das luzes natalinas, que nesta edição acontecerá todas as noites. A noite segue com queima de fogos e apresentações do Grupo Cultural Martinense e do Grupo Canto de Paz Especial de Natal.

Durante o evento o público poderá conferir ainda uma programação de grupos de música e danças de Domingos Martins. As apresentações serão realizadas em diversos pontos da cidade, de forma itinerante e sempre integradas aos cenários do Brilho de Natal.

O Brilho de Natal segue até o dia 6 de janeiro de 2020, quando será realizada a tradicional Folia de Reis com a participação de grupos locais e de outros municípios capixabas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

23º Brilho de Natal de Domingos Martins

Era uma vez Papai Noel Visita os contos de Grimm

Data: 29 de novembro a 6 de janeiro

Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt

Entrada Gratuita

29 de novembro - Sexta-Feira

19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal

20h: Abertura Oficial - Fala das Autoridades

20h30: Videomapping

Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas

Acender das Luzes

Show Pirotécnico

21h: Grupo Cultural Martinense

22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal

20 de dezembro - Sexta-Feira

19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal

20h: Videomapping

Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas

Acender das Luzes

20h30: Coral Comunidade Rapadura

21h: Acorde Melgaço

22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal

31 de dezembro - Terça-Feira

19h: Nagomah

21h: Forró Agitação

23h à 01h: Aço Doce

00h: Show Pirotécnico

01h: Encerramento

06 de janeiro  Segunda-Feira

19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta

21h: Show com Padre Helcio Grespan  Cantai Louvores ao Senhor

Dias e horários de funcionamento da Vila do Papai Noel e da pista de gelo

Segunda a quinta-feira: 16h às 22h

Sextas: 10h à 00h

Sábados: 10h à 00h

Domingos: 10h às 22h

Entrada da Vila do Papai Noel: Gratuita

Preços da pista de gelo:

R$ 25,00 - 20 min

R$ 30,00 - 25 min

R$ 35,00 - 30 min

R$ 55,00 - 60 min

Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25,00 - 10 min

Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.

Foto com o Papai Noel

Feita com celular: gratuita