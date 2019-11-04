Adele surge mais magra em festa de Halloween

A cantora Adele Laurie Blue Adkins MBE, mais conhecida como Adele, durante festa de halloween Crédito: Telltell Heart/Instagram

A cantora Adele, 31, foi fotografada em uma festa de Halloween em um belo look vermelho e chamou a atenção por seu emagrecimento.

Com o rosto mais afinado, a inglesa já vinha falando sobre suas mudanças de hábito desde 2016 em uma entrevista à revista Vogue.

Ela contou que nunca esteve tão saudável como naquele momento e que tinha deixado de beber e de fumar para proteger a sua voz. "Eu estava tentando conseguir resistência para minha turnê", disse ela, "então, perdi um pouco de peso. Agora, eu visto roupas normais e prontas para uso -o que é realmente um grande problema para mim!

O processo de emagrecimento já vinha ocorrendo alguns anos antes. Em 2015, Adele havia perdido 30 kg, segundo a revista People. Dois anos antes, ela contou que seguia uma dieta vegetariana, sem refrigerantes, doces e alimentos processados. "Eu comecei a me sentir melhor, física e mentalmente", afirmou na época.

Adele também se submeteu a uma rigorosa rotina de exercícios de pilates e a um tratamento hipnótico para aliviar a ansiedade causada pelo abandono do cigarro.

"Eu nunca quis parecer modelos de revista. Represento a maioria das mulheres e sou muito orgulhosa disso. Se eu decidi mudar meu corpo, foi estritamente por questões de saúde", disse.

Não à toa, a cantora se preocupa com a saúde. Em 2017, ela chegou a cancelar shows em Londres por problemas nas cordas vocais.